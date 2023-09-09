https://crimea.ria.ru/20230909/na-severo-zapade-kryma-sbit-bespilotnik-1131285701.html
На северо-западе Крыма сбит беспилотник
На северо-западе Крыма сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 09.09.2023
На северо-западе Крыма сбит беспилотник
Силы ПВО сбили на северо-западе украинский беспилотник. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T19:30
2023-09-09T19:30
2023-09-09T19:38
сергей аксенов
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили на северо-западе украинский беспилотник. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Также глава Крыма призвал жителей и гостей республики сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.Накануне российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на севере Крыма. В Крыму действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Киевский режим регулярно предпринимает попытки ударов по объектам на полуострове с помощью воздушных и морских беспилотников и дальнобойных ракет. Так, 25 августа средства ПВО и РЭБ сбили над Крымом 42 беспилотника. По данным Минобороны, в результате огневого воздействия девять дронов уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели. 28 августа средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря у побережья Крыма. В этот же день на севере и западе полуострова сбиты два вражеских разведывательных дрона. В ночь с 1 на 2 сентября Украина предприняла попытку атаковать Крымской мост тремя морскими беспилотниками. Первый из них был уничтожен в 23.15 по московскому времени, еще два – в 02.10 и 02.20. Все атаки были успешно отражены. 4 сентября средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Черным морем.Читайте также на РИА Новости Крым: Три украинских беспилотника атаковали Брянскую область Три атаки беспилотников за вечер совершены на Брянскую область Украинский беспилотник сбит над Крымом
https://crimea.ria.ru/20230908/tri-ukrainskikh-bespilotnika-atakovali-bryanskuyu-oblast-1131265426.html
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сергей аксенов, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, происшествия
На северо-западе Крыма сбит беспилотник
Аксенов: на северо-западе Крыма сбит беспилотник
19:30 09.09.2023 (обновлено: 19:38 09.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили на северо-западе украинский беспилотник. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В северо-западном районе Крыма силами ПВО сбит вражеский БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.
Также глава Крыма призвал жителей и гостей республики сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
Накануне российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на севере Крыма.
В Крыму действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Киевский режим регулярно предпринимает попытки ударов по объектам на полуострове с помощью воздушных и морских беспилотников и дальнобойных ракет.
Так, 25 августа средства ПВО и РЭБ сбили над Крымом 42 беспилотника. По данным Минобороны, в результате огневого воздействия девять дронов уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели.
28 августа средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря у побережья Крыма.
В этот же день на севере и западе полуострова сбиты два вражеских разведывательных дрона. В ночь с 1 на 2 сентября Украина предприняла попытку атаковать Крымской мост тремя морскими беспилотниками.
Первый из них был уничтожен в 23.15 по московскому времени, еще два – в 02.10 и 02.20. Все атаки были успешно отражены.
4 сентября средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Черным морем.
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