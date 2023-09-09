https://crimea.ria.ru/20230909/na-severo-zapade-kryma-sbit-bespilotnik-1131285701.html

На северо-западе Крыма сбит беспилотник

На северо-западе Крыма сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 09.09.2023

На северо-западе Крыма сбит беспилотник

Силы ПВО сбили на северо-западе украинский беспилотник. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 09.09.2023

2023-09-09T19:30

2023-09-09T19:30

2023-09-09T19:38

сергей аксенов

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили на северо-западе украинский беспилотник. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Также глава Крыма призвал жителей и гостей республики сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.Накануне российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на севере Крыма. В Крыму действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Киевский режим регулярно предпринимает попытки ударов по объектам на полуострове с помощью воздушных и морских беспилотников и дальнобойных ракет. Так, 25 августа средства ПВО и РЭБ сбили над Крымом 42 беспилотника. По данным Минобороны, в результате огневого воздействия девять дронов уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели. 28 августа средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря у побережья Крыма. В этот же день на севере и западе полуострова сбиты два вражеских разведывательных дрона. В ночь с 1 на 2 сентября Украина предприняла попытку атаковать Крымской мост тремя морскими беспилотниками. Первый из них был уничтожен в 23.15 по московскому времени, еще два – в 02.10 и 02.20. Все атаки были успешно отражены. 4 сентября средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Черным морем.Читайте также на РИА Новости Крым: Три украинских беспилотника атаковали Брянскую область Три атаки беспилотников за вечер совершены на Брянскую область Украинский беспилотник сбит над Крымом

https://crimea.ria.ru/20230908/tri-ukrainskikh-bespilotnika-atakovali-bryanskuyu-oblast-1131265426.html

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, происшествия