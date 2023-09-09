https://crimea.ria.ru/20230909/pochti-sotnya-priletov-vsu-prodolzhayut-terror-belgorodskoy-oblasti-1131277560.html

Почти сотня прилетов: ВСУ продолжают террор Белгородской области

Почти сотня прилетов: ВСУ продолжают террор Белгородской области - РИА Новости Крым, 09.09.2023

Почти сотня прилетов: ВСУ продолжают террор Белгородской области

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 09.09.2023

2023-09-09T11:14

2023-09-09T11:14

2023-09-09T11:14

белгородская область

новости сво

вячеслав гладков

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В минувшие сутки украинские боевики продолжили обстреливать мирные города, села и хутора Белгородской области России из различных видов оружия, а также атаковали с помощью дронов-камикадзе. В общей сложности было 99 прилетов, есть разрушения – как частных домовладений, так и школы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Уточнено, что в результате этой вражеской атаки пострадавших в районе нет.Кроме того, в Валуйском городском округе под артиллерийским огнем оказалось село Кукуевка – местные жители насчитали пять прилетов.Над городом Валуйки был сбит беспилотник самолетного типа. Повреждения зафиксированы в девяти частных домах, разрушены две хозпостройках, осколками выбило окна, посекло крыши и заборы. Кроме того, в одно из местных школ лопнул стеклопакет. Пострадал также чей-то легковой автомобиль.В минувшие сутки бил противник и по Грайворонскому горокругу. Так, по селу Дроновка выпущено десять снарядов из миномета, по Сподарюшино – девять, по окраине хутора Байрак было четыре прилета.Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет, отметили местные власти.По уточненной информации, пострадавших нет. Однако от обстрела повреждения получил фасад частного дома, разбита хозпостройка.Ранее сообщалось, что в селе Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области в результате обстрела Вооруженных сил Украины погиб мирный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:На Белгородчине в руках у мирного жителя взорвалась гранатаУдары по пункту пропуска и селам Белгородчины: есть погибший и раненыеДва беспилотника ВСУ перехвачены над Белгородской областью – Минобороны

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, новости сво, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон)