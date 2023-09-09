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Почти сотня прилетов: ВСУ продолжают террор Белгородской области - РИА Новости Крым, 09.09.2023
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Почти сотня прилетов: ВСУ продолжают террор Белгородской области
Почти сотня прилетов: ВСУ продолжают террор Белгородской области - РИА Новости Крым, 09.09.2023
Почти сотня прилетов: ВСУ продолжают террор Белгородской области
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T11:14
2023-09-09T11:14
белгородская область
новости сво
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В минувшие сутки украинские боевики продолжили обстреливать мирные города, села и хутора Белгородской области России из различных видов оружия, а также атаковали с помощью дронов-камикадзе. В общей сложности было 99 прилетов, есть разрушения – как частных домовладений, так и школы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Уточнено, что в результате этой вражеской атаки пострадавших в районе нет.Кроме того, в Валуйском городском округе под артиллерийским огнем оказалось село Кукуевка – местные жители насчитали пять прилетов.Над городом Валуйки был сбит беспилотник самолетного типа. Повреждения зафиксированы в девяти частных домах, разрушены две хозпостройках, осколками выбило окна, посекло крыши и заборы. Кроме того, в одно из местных школ лопнул стеклопакет. Пострадал также чей-то легковой автомобиль.В минувшие сутки бил противник и по Грайворонскому горокругу. Так, по селу Дроновка выпущено десять снарядов из миномета, по Сподарюшино – девять, по окраине хутора Байрак было четыре прилета.Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет, отметили местные власти.По уточненной информации, пострадавших нет. Однако от обстрела повреждения получил фасад частного дома, разбита хозпостройка.Ранее сообщалось, что в селе Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области в результате обстрела Вооруженных сил Украины погиб мирный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:На Белгородчине в руках у мирного жителя взорвалась гранатаУдары по пункту пропуска и селам Белгородчины: есть погибший и раненыеДва беспилотника ВСУ перехвачены над Белгородской областью – Минобороны
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Новости
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РИА Новости Крым
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белгородская область, новости сво, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон)
Почти сотня прилетов: ВСУ продолжают террор Белгородской области

Гладков: за минувшие сутки ВСУ 99 раз обстреляли города и села Белгородской области

11:14 09.09.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ
Боевики ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В минувшие сутки украинские боевики продолжили обстреливать мирные города, села и хутора Белгородской области России из различных видов оружия, а также атаковали с помощью дронов-камикадзе. В общей сложности было 99 прилетов, есть разрушения – как частных домовладений, так и школы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Петровка выпущено 13 артиллерийских снарядов, по селу Устинка и МАПП "Нехотеевка" – два и один артиллерийский снаряд соответственно, по селам Журавлевка и Красный Хутор – по четыре артиллерийских снаряда. Также в Красном Хуторе противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Из гранатомета обстреляли село Щетиновка – зафиксировано 30 гранатометных выстрелов", – написал он в своем Telegram-канале.

Уточнено, что в результате этой вражеской атаки пострадавших в районе нет.
Кроме того, в Валуйском городском округе под артиллерийским огнем оказалось село Кукуевка – местные жители насчитали пять прилетов.
Над городом Валуйки был сбит беспилотник самолетного типа. Повреждения зафиксированы в девяти частных домах, разрушены две хозпостройках, осколками выбило окна, посекло крыши и заборы. Кроме того, в одно из местных школ лопнул стеклопакет. Пострадал также чей-то легковой автомобиль.
В минувшие сутки бил противник и по Грайворонскому горокругу. Так, по селу Дроновка выпущено десять снарядов из миномета, по Сподарюшино – девять, по окраине хутора Байрак было четыре прилета.
Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет, отметили местные власти.

"В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Середа – зафиксировано семь прилетов. Обошлось без последствий. По селу Новая Таволжанка выпущено 11 минометных и три артиллерийских снаряда", сообщил Гладков.

По уточненной информации, пострадавших нет. Однако от обстрела повреждения получил фасад частного дома, разбита хозпостройка.
Ранее сообщалось, что в селе Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области в результате обстрела Вооруженных сил Украины погиб мирный житель.
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Белгородская областьНовости СВОВячеслав ГладковБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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