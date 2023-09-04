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На Белгородчине в руках у мирного жителя взорвалась граната - РИА Новости Крым, 04.09.2023
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На Белгородчине в руках у мирного жителя взорвалась граната
На Белгородчине в руках у мирного жителя взорвалась граната - РИА Новости Крым, 04.09.2023
На Белгородчине в руках у мирного жителя взорвалась граната
в руках у жителя Белгородской области, мужчина получил множественные ранения и контузию, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T11:39
2023-09-04T11:39
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
обстрелы всу
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Гранта взорвалась в руках у жителя Белгородской области, мужчина получил множественные ранения и контузию, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Происшествие с гранатойПо его словам, мужчина был пьян и самостоятельно покинул медицинское учреждение. Сегодня врачебная бригада его осмотрит на дому.Обстрелы населенных пунктовКроме того, по словам Гладкова, ВСУ продолжили обстрелы мирных населенных пунктов области. За минувшие сутки в Белгородском районе зафиксировано шесть прилетов, сбит один вражеский дрон. Борисовский район восемь раз обстреливали из минометов. В Волоконовском районе зафиксировано восемь прилетов, в Краснояружском районе – два, в Грайворонском городском округе – 32 обстрела. В Шебекинском округе – 35 прилетов. Во всех случаях обошлось без разрушений и пострадавших."В Валуйском городском округе по поселку Уразово выпущено два артиллерийских снаряда и семь снарядов из РСЗО "Град". Пострадавших нет. В результате обстрела повреждения получили 22 частных домовладения. Также повреждены 13 хозпостроек и два легковых автомобиля", - добавил Гладков.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсионную группу спецназа Украины разгромили в Брянской областиНад Белгородской областью уничтожен вражеский беспилотникУдары по пункту пропуска и селам Белгородчины: есть погибший и раненые
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, общество, новости
На Белгородчине в руках у мирного жителя взорвалась граната

Гладков: в руках у жителя Белгородской области сдетонировала граната, мужчина контужен

11:39 04.09.2023
 
© Пресс-служба РосгвардииГранаты
Гранаты
© Пресс-служба Росгвардии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Гранта взорвалась в руках у жителя Белгородской области, мужчина получил множественные ранения и контузию, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Происшествие с гранатой

"В поселке Комсомольский местный житель нашел в огороде гранату, которая сдетонировала у него в руках. Пострадавший с множественными осколочными ранениями лица, верхних и нижних конечностей, а также контузией головного мозга был доставлен в приемное отделение городской больницы", - сообщил губернатор.
По его словам, мужчина был пьян и самостоятельно покинул медицинское учреждение. Сегодня врачебная бригада его осмотрит на дому.

Обстрелы населенных пунктов

Кроме того, по словам Гладкова, ВСУ продолжили обстрелы мирных населенных пунктов области. За минувшие сутки в Белгородском районе зафиксировано шесть прилетов, сбит один вражеский дрон. Борисовский район восемь раз обстреливали из минометов. В Волоконовском районе зафиксировано восемь прилетов, в Краснояружском районе – два, в Грайворонском городском округе – 32 обстрела. В Шебекинском округе – 35 прилетов. Во всех случаях обошлось без разрушений и пострадавших.
"В Валуйском городском округе по поселку Уразово выпущено два артиллерийских снаряда и семь снарядов из РСЗО "Град". Пострадавших нет. В результате обстрела повреждения получили 22 частных домовладения. Также повреждены 13 хозпостроек и два легковых автомобиля", - добавил Гладков.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковОбстрелы ВСУОбществоНовости
 
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