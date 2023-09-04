https://crimea.ria.ru/20230904/na-belgorodchine-v-rukakh-u-mirnogo-zhitelya-vzorvalas-granata-1131145064.html

На Белгородчине в руках у мирного жителя взорвалась граната

На Белгородчине в руках у мирного жителя взорвалась граната - РИА Новости Крым, 04.09.2023

На Белгородчине в руках у мирного жителя взорвалась граната

в руках у жителя Белгородской области, мужчина получил множественные ранения и контузию, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T11:39

2023-09-04T11:39

2023-09-04T11:39

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

обстрелы всу

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Гранта взорвалась в руках у жителя Белгородской области, мужчина получил множественные ранения и контузию, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Происшествие с гранатойПо его словам, мужчина был пьян и самостоятельно покинул медицинское учреждение. Сегодня врачебная бригада его осмотрит на дому.Обстрелы населенных пунктовКроме того, по словам Гладкова, ВСУ продолжили обстрелы мирных населенных пунктов области. За минувшие сутки в Белгородском районе зафиксировано шесть прилетов, сбит один вражеский дрон. Борисовский район восемь раз обстреливали из минометов. В Волоконовском районе зафиксировано восемь прилетов, в Краснояружском районе – два, в Грайворонском городском округе – 32 обстрела. В Шебекинском округе – 35 прилетов. Во всех случаях обошлось без разрушений и пострадавших."В Валуйском городском округе по поселку Уразово выпущено два артиллерийских снаряда и семь снарядов из РСЗО "Град". Пострадавших нет. В результате обстрела повреждения получили 22 частных домовладения. Также повреждены 13 хозпостроек и два легковых автомобиля", - добавил Гладков.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсионную группу спецназа Украины разгромили в Брянской областиНад Белгородской областью уничтожен вражеский беспилотникУдары по пункту пропуска и селам Белгородчины: есть погибший и раненые

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, общество, новости