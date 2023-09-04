https://crimea.ria.ru/20230904/na-belgorodchine-v-rukakh-u-mirnogo-zhitelya-vzorvalas-granata-1131145064.html
На Белгородчине в руках у мирного жителя взорвалась граната
На Белгородчине в руках у мирного жителя взорвалась граната - РИА Новости Крым, 04.09.2023
На Белгородчине в руках у мирного жителя взорвалась граната
в руках у жителя Белгородской области, мужчина получил множественные ранения и контузию, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T11:39
2023-09-04T11:39
2023-09-04T11:39
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
обстрелы всу
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0e/1124500494_3:0:1239:695_1920x0_80_0_0_a84bdbf8d4e5867d993b7f07fa116d16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Гранта взорвалась в руках у жителя Белгородской области, мужчина получил множественные ранения и контузию, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Происшествие с гранатойПо его словам, мужчина был пьян и самостоятельно покинул медицинское учреждение. Сегодня врачебная бригада его осмотрит на дому.Обстрелы населенных пунктовКроме того, по словам Гладкова, ВСУ продолжили обстрелы мирных населенных пунктов области. За минувшие сутки в Белгородском районе зафиксировано шесть прилетов, сбит один вражеский дрон. Борисовский район восемь раз обстреливали из минометов. В Волоконовском районе зафиксировано восемь прилетов, в Краснояружском районе – два, в Грайворонском городском округе – 32 обстрела. В Шебекинском округе – 35 прилетов. Во всех случаях обошлось без разрушений и пострадавших."В Валуйском городском округе по поселку Уразово выпущено два артиллерийских снаряда и семь снарядов из РСЗО "Град". Пострадавших нет. В результате обстрела повреждения получили 22 частных домовладения. Также повреждены 13 хозпостроек и два легковых автомобиля", - добавил Гладков.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсионную группу спецназа Украины разгромили в Брянской областиНад Белгородской областью уничтожен вражеский беспилотникУдары по пункту пропуска и селам Белгородчины: есть погибший и раненые
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0e/1124500494_157:0:1084:695_1920x0_80_0_0_cff9578bb592eadafba5686eb2076d24.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, общество, новости
На Белгородчине в руках у мирного жителя взорвалась граната
Гладков: в руках у жителя Белгородской области сдетонировала граната, мужчина контужен
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Гранта взорвалась в руках у жителя Белгородской области, мужчина получил множественные ранения и контузию, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Происшествие с гранатой
"В поселке Комсомольский местный житель нашел в огороде гранату, которая сдетонировала у него в руках. Пострадавший с множественными осколочными ранениями лица, верхних и нижних конечностей, а также контузией головного мозга был доставлен в приемное отделение городской больницы", - сообщил губернатор.
По его словам, мужчина был пьян и самостоятельно покинул медицинское учреждение. Сегодня врачебная бригада его осмотрит на дому.
Обстрелы населенных пунктов
Кроме того, по словам Гладкова, ВСУ продолжили обстрелы мирных населенных пунктов области. За минувшие сутки в Белгородском районе зафиксировано шесть прилетов, сбит один вражеский дрон. Борисовский район восемь раз обстреливали из минометов. В Волоконовском районе зафиксировано восемь прилетов, в Краснояружском районе – два, в Грайворонском городском округе – 32 обстрела. В Шебекинском округе – 35 прилетов. Во всех случаях обошлось без разрушений и пострадавших.
"В Валуйском городском округе по поселку Уразово выпущено два артиллерийских снаряда и семь снарядов из РСЗО "Град". Пострадавших нет. В результате обстрела повреждения получили 22 частных домовладения. Также повреждены 13 хозпостроек и два легковых автомобиля", - добавил Гладков.
Читайте также на РИА Новости Крым: