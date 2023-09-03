https://crimea.ria.ru/20230903/udary-po-punktu-propuska-i-selam-belgorodchiny-est-pogibshiy-i-ranenye-1131131743.html
Удары по пункту пропуска и селам Белгородчины: есть погибший и раненые
Удары по пункту пропуска и селам Белгородчины: есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Удары по пункту пропуска и селам Белгородчины: есть погибший и раненые
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины продолжили обстреливать мирные города и населенные пункты Белгородской области России из "Градов", артиллерии, а... РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T12:41
2023-09-03T12:41
2023-09-03T12:41
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
обстрелы всу
вячеслав гладков
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/03/1131131499_0:158:1280:878_1920x0_80_0_0_0b2eba483985f61be074f6107507d978.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины продолжили обстреливать мирные города и населенные пункты Белгородской области России из "Градов", артиллерии, а также беспилотников. В результате ударов есть погибший и раненые, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В селе Уразово Валуйского городского округа в результате обстрела погиб мирный житель, еще двое получили ранения. Также повреждены 29 жилых домов, хозпостройки и четыре легковых автомобиля. В селе было нарушено электро- и газоснабжение.Кроме того, в очередной раз был обстрелян многосторонний автомобильный пункт пропуска "Шебекино" – по нему выпущено два минометных снаряда.Также в субботу с дронов были сброшены боеприпасы и взрывчатка на села Долгое, Плотвянка, Дроновка. В результате был поврежден инфраструктурный объект связи. А в районе хутора Масычево и в селе Антоновка сбито по одному беспилотнику противника.В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Староселье – зафиксировано 11 прилетов, пять из которых пришлись на окраину села. В Шебекинском городском округе из миномета обстреляли село Новая Таволжанка. В результате были выбиты стекла в одном из помещений сельхозпредприятия. По селу Середа выпущено 15 минометных снарядов. По Щетиновке – четыре артиллерийских снаряда, по селу Нехотеевка – три.Читайте также на РИА Новости Крым:Погибший от украинского снаряда в Уразово парень просто вышел за пиццейПри обстреле из РСЗО в Белгородской области погиб человек, двое раненыУкраинский дрон сбит над Белгородской областью - Минобороны РФ
https://crimea.ria.ru/20230902/v-kurskoy-oblasti-v-rezultate-obstrela-vsu-postradala-zhenschina-1131114198.html
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/03/1131131499_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ab6a1e03f1e700781c86f0975cd05cbb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, обстрелы всу, вячеслав гладков, общество, новости
Удары по пункту пропуска и селам Белгородчины: есть погибший и раненые
ВСУ били по Белгородской области из минометов, "Градов" и БПЛА – есть погибший и раненые
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины продолжили обстреливать мирные города и населенные пункты Белгородской области России из "Градов", артиллерии, а также беспилотников. В результате ударов есть погибший и раненые, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В селе Уразово Валуйского городского округа в результате обстрела погиб мирный житель, еще двое получили ранения. Также повреждены 29 жилых домов, хозпостройки и четыре легковых автомобиля. В селе было нарушено электро- и газоснабжение.
"По поселку Уразово выпущено семь снарядов из РСЗО "Град". К сожалению, есть погибший – молодой мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще двое человек пострадали. Женщина с осколочными ранениями лица, шеи, предплечья и спины доставлена в Валуйскую ЦРБ, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Мужчина с осколочным ранением грудной клетки отпущен на амбулаторное лечение после обработки ран", - уточнил губернатор в своем Telegram-канале.
Кроме того, в очередной раз был обстрелян многосторонний автомобильный пункт пропуска "Шебекино" – по нему выпущено два минометных снаряда.
Также в субботу с дронов были сброшены боеприпасы и взрывчатка на села Долгое, Плотвянка, Дроновка. В результате был поврежден инфраструктурный объект связи. А в районе хутора Масычево и в селе Антоновка сбито по одному беспилотнику противника.
В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Староселье – зафиксировано 11 прилетов, пять из которых пришлись на окраину села. В Шебекинском городском округе из миномета обстреляли село Новая Таволжанка. В результате были выбиты стекла в одном из помещений сельхозпредприятия. По селу Середа выпущено 15 минометных снарядов. По Щетиновке – четыре артиллерийских снаряда, по селу Нехотеевка – три.
Читайте также на РИА Новости Крым: