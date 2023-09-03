Рейтинг@Mail.ru
Удары по пункту пропуска и селам Белгородчины: есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230903/udary-po-punktu-propuska-i-selam-belgorodchiny-est-pogibshiy-i-ranenye-1131131743.html
Удары по пункту пропуска и селам Белгородчины: есть погибший и раненые
Удары по пункту пропуска и селам Белгородчины: есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Удары по пункту пропуска и селам Белгородчины: есть погибший и раненые
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины продолжили обстреливать мирные города и населенные пункты Белгородской области России из "Градов", артиллерии, а... РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T12:41
2023-09-03T12:41
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
обстрелы всу
вячеслав гладков
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/03/1131131499_0:158:1280:878_1920x0_80_0_0_0b2eba483985f61be074f6107507d978.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины продолжили обстреливать мирные города и населенные пункты Белгородской области России из "Градов", артиллерии, а также беспилотников. В результате ударов есть погибший и раненые, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В селе Уразово Валуйского городского округа в результате обстрела погиб мирный житель, еще двое получили ранения. Также повреждены 29 жилых домов, хозпостройки и четыре легковых автомобиля. В селе было нарушено электро- и газоснабжение.Кроме того, в очередной раз был обстрелян многосторонний автомобильный пункт пропуска "Шебекино" – по нему выпущено два минометных снаряда.Также в субботу с дронов были сброшены боеприпасы и взрывчатка на села Долгое, Плотвянка, Дроновка. В результате был поврежден инфраструктурный объект связи. А в районе хутора Масычево и в селе Антоновка сбито по одному беспилотнику противника.В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Староселье – зафиксировано 11 прилетов, пять из которых пришлись на окраину села. В Шебекинском городском округе из миномета обстреляли село Новая Таволжанка. В результате были выбиты стекла в одном из помещений сельхозпредприятия. По селу Середа выпущено 15 минометных снарядов. По Щетиновке – четыре артиллерийских снаряда, по селу Нехотеевка – три.Читайте также на РИА Новости Крым:Погибший от украинского снаряда в Уразово парень просто вышел за пиццейПри обстреле из РСЗО в Белгородской области погиб человек, двое раненыУкраинский дрон сбит над Белгородской областью - Минобороны РФ
https://crimea.ria.ru/20230902/v-kurskoy-oblasti-v-rezultate-obstrela-vsu-postradala-zhenschina-1131114198.html
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/03/1131131499_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ab6a1e03f1e700781c86f0975cd05cbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, обстрелы всу, вячеслав гладков, общество, новости
Удары по пункту пропуска и селам Белгородчины: есть погибший и раненые

ВСУ били по Белгородской области из минометов, "Градов" и БПЛА – есть погибший и раненые

12:41 03.09.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ Белгородской области
Последствия обстрела ВСУ Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины продолжили обстреливать мирные города и населенные пункты Белгородской области России из "Градов", артиллерии, а также беспилотников. В результате ударов есть погибший и раненые, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В селе Уразово Валуйского городского округа в результате обстрела погиб мирный житель, еще двое получили ранения. Также повреждены 29 жилых домов, хозпостройки и четыре легковых автомобиля. В селе было нарушено электро- и газоснабжение.
"По поселку Уразово выпущено семь снарядов из РСЗО "Град". К сожалению, есть погибший – молодой мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще двое человек пострадали. Женщина с осколочными ранениями лица, шеи, предплечья и спины доставлена в Валуйскую ЦРБ, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Мужчина с осколочным ранением грудной клетки отпущен на амбулаторное лечение после обработки ран", - уточнил губернатор в своем Telegram-канале.
Кроме того, в очередной раз был обстрелян многосторонний автомобильный пункт пропуска "Шебекино" – по нему выпущено два минометных снаряда.
Также в субботу с дронов были сброшены боеприпасы и взрывчатка на села Долгое, Плотвянка, Дроновка. В результате был поврежден инфраструктурный объект связи. А в районе хутора Масычево и в селе Антоновка сбито по одному беспилотнику противника.
В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Староселье – зафиксировано 11 прилетов, пять из которых пришлись на окраину села. В Шебекинском городском округе из миномета обстреляли село Новая Таволжанка. В результате были выбиты стекла в одном из помещений сельхозпредприятия. По селу Середа выпущено 15 минометных снарядов. По Щетиновке – четыре артиллерийских снаряда, по селу Нехотеевка – три.
Обстрел Белгородской области
Вчера, 10:14
В Курской области в результате обстрела ВСУ пострадала женщина
Читайте также на РИА Новости Крым:
Погибший от украинского снаряда в Уразово парень просто вышел за пиццей
При обстреле из РСЗО в Белгородской области погиб человек, двое ранены
Украинский дрон сбит над Белгородской областью - Минобороны РФ
 
Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияОбстрелы ВСУВячеслав ГладковОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:41Удары по пункту пропуска и селам Белгородчины: есть погибший и раненые
12:19Армия России уничтожила пять вражеских складов с ракетами С-200 в ДНР
12:01Бойцы "Днепра" разбили позиции подразделений ВСУ на Херсонщине
11:40Российскому ВПК нужно производить больше малогабаритной техники – эксперт
11:22Удары ВСУ по Херсонской области: выпущено почти 100 снарядов за стуки
10:53В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
10:38Крым в списке: закрытые аэропорты юга получили 2,6 млрд рублей поддержки
10:14Очередь у Крымского моста со стороны Тамани выросла в пять раз
10:09Взрывы в Одессе и Запорожье: пострадала припортовая инфраструктура
09:46Сколько россиян принято на контракт в армию России с начала года
09:24Метровые волны в проливе: как работает Керченская переправа в воскресенье
09:11Как отличить оригинальную вещь от подделки при покупке через маркетплейс
08:48Крым сохранил позиции региона с благоприятным инвестклиматом – власти
08:24Эффект бабочки: почему ошибаются синоптики
08:00Ситуация у Крымского моста на утро воскресенья
07:52В Крыму дети стали чаще болеть псориазом – что с этим делать
00:01Погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 3 сентября
22:12Главные события и заявления дня: 2 сентября
21:55Не навредить: как правильно лечиться грязями Сакского озера
Лента новостейМолния