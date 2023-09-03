https://crimea.ria.ru/20230903/udary-po-punktu-propuska-i-selam-belgorodchiny-est-pogibshiy-i-ranenye-1131131743.html

Удары по пункту пропуска и селам Белгородчины: есть погибший и раненые

Удары по пункту пропуска и селам Белгородчины: есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 03.09.2023

Удары по пункту пропуска и селам Белгородчины: есть погибший и раненые

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины продолжили обстреливать мирные города и населенные пункты Белгородской области России из "Градов", артиллерии, а... РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T12:41

2023-09-03T12:41

2023-09-03T12:41

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

обстрелы всу

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины продолжили обстреливать мирные города и населенные пункты Белгородской области России из "Градов", артиллерии, а также беспилотников. В результате ударов есть погибший и раненые, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В селе Уразово Валуйского городского округа в результате обстрела погиб мирный житель, еще двое получили ранения. Также повреждены 29 жилых домов, хозпостройки и четыре легковых автомобиля. В селе было нарушено электро- и газоснабжение.Кроме того, в очередной раз был обстрелян многосторонний автомобильный пункт пропуска "Шебекино" – по нему выпущено два минометных снаряда.Также в субботу с дронов были сброшены боеприпасы и взрывчатка на села Долгое, Плотвянка, Дроновка. В результате был поврежден инфраструктурный объект связи. А в районе хутора Масычево и в селе Антоновка сбито по одному беспилотнику противника.В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Староселье – зафиксировано 11 прилетов, пять из которых пришлись на окраину села. В Шебекинском городском округе из миномета обстреляли село Новая Таволжанка. В результате были выбиты стекла в одном из помещений сельхозпредприятия. По селу Середа выпущено 15 минометных снарядов. По Щетиновке – четыре артиллерийских снаряда, по селу Нехотеевка – три.Читайте также на РИА Новости Крым:Погибший от украинского снаряда в Уразово парень просто вышел за пиццейПри обстреле из РСЗО в Белгородской области погиб человек, двое раненыУкраинский дрон сбит над Белгородской областью - Минобороны РФ

https://crimea.ria.ru/20230902/v-kurskoy-oblasti-v-rezultate-obstrela-vsu-postradala-zhenschina-1131114198.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, обстрелы всу, вячеслав гладков, общество, новости