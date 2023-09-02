https://crimea.ria.ru/20230902/pogibshiy-ot-ukrainskogo-snaryada-v-urazovo-paren-prosto-vyshel-za-pitstsey-1131125172.html

Погибший от украинского снаряда в Уразово парень просто вышел за пиццей

Погибший от украинского снаряда в Уразово парень просто вышел за пиццей - РИА Новости Крым, 02.09.2023

Погибший от украинского снаряда в Уразово парень просто вышел за пиццей

Молодой человек, погибший во время обстрела в поселке Уразово Белгородской области, просто вышел за пиццей. Доставившая ее женщина-курьер получила ранения... РИА Новости Крым, 02.09.2023

2023-09-02T20:27

2023-09-02T20:27

2023-09-02T20:34

вячеслав гладков

белгородская область

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. Молодой человек, погибший во время обстрела в поселке Уразово Белгородской области, просто вышел за пиццей. Доставившая ее женщина-курьер получила ранения средней степени тяжести, рассказал побывавший на месте происшествия губернатор Вячеслав Гладков.Женщина-курьер получила множественные непроникающие осколочные ранения головы, грудной клетки, верхних и нижних конечностей, она госпитализирована в Валуйскую ЦРБ.Напомним, сегодня, 2 сентября, украинские боевики обстреляли из РСЗО поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. Изначально сообщалось о повреждении порядка 20 частных домов, сейчас, по уточненной информации, их насчитывается 29.На данный момент проходит подворовой обход, комиссия по обследованию и оценке ущерба продолжает свою работу. Аварийные бригады уже восстановили электро- и газоснабжение поселка, идет восстановление оптоволоконного интернета.Читайте также на РИА Новости Крым:Два беспилотника ВСУ перехвачены над Белгородской областью - МинобороныВСУ обстреляли село в Херсонской области – есть погибшиеВ ДНР жертвами обстрелов ВСУ стали 11 мирных жителей – двое погибли

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу