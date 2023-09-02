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Погибший от украинского снаряда в Уразово парень просто вышел за пиццей
Погибший от украинского снаряда в Уразово парень просто вышел за пиццей - РИА Новости Крым, 02.09.2023
Погибший от украинского снаряда в Уразово парень просто вышел за пиццей
Молодой человек, погибший во время обстрела в поселке Уразово Белгородской области, просто вышел за пиццей. Доставившая ее женщина-курьер получила ранения... РИА Новости Крым, 02.09.2023
2023-09-02T20:27
2023-09-02T20:27
2023-09-02T20:34
вячеслав гладков
белгородская область
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. Молодой человек, погибший во время обстрела в поселке Уразово Белгородской области, просто вышел за пиццей. Доставившая ее женщина-курьер получила ранения средней степени тяжести, рассказал побывавший на месте происшествия губернатор Вячеслав Гладков.Женщина-курьер получила множественные непроникающие осколочные ранения головы, грудной клетки, верхних и нижних конечностей, она госпитализирована в Валуйскую ЦРБ.Напомним, сегодня, 2 сентября, украинские боевики обстреляли из РСЗО поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. Изначально сообщалось о повреждении порядка 20 частных домов, сейчас, по уточненной информации, их насчитывается 29.На данный момент проходит подворовой обход, комиссия по обследованию и оценке ущерба продолжает свою работу. Аварийные бригады уже восстановили электро- и газоснабжение поселка, идет восстановление оптоволоконного интернета.Читайте также на РИА Новости Крым:Два беспилотника ВСУ перехвачены над Белгородской областью - МинобороныВСУ обстреляли село в Херсонской области – есть погибшиеВ ДНР жертвами обстрелов ВСУ стали 11 мирных жителей – двое погибли
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вячеслав гладков, белгородская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Погибший от украинского снаряда в Уразово парень просто вышел за пиццей
Погибший от обстрела ВСУ в Уразово парень просто вышел за пиццей, женщина-курьер ранена
20:27 02.09.2023 (обновлено: 20:34 02.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. Молодой человек, погибший во время обстрела в поселке Уразово Белгородской области, просто вышел за пиццей. Доставившая ее женщина-курьер получила ранения средней степени тяжести, рассказал побывавший на месте происшествия губернатор Вячеслав Гладков.
"Молодой парень в свой выходной пришел к другу в гости. Вышел за пиццей. В этот момент и начался обстрел из РСЗО. К большому горю, полученные травмы были несовместимы с жизнью. Всю необходимую помощь семье окажем", - написал он в Telegram-канале, выразив соболезнования жене и матери погибшего.
Женщина-курьер получила множественные непроникающие осколочные ранения головы, грудной клетки, верхних и нижних конечностей, она госпитализирована в Валуйскую ЦРБ.
"Друг погибшего парня в момент обстрела находился дома за компьютером. Просто каким-то чудом его спасли стоящие на подоконнике две большие колонки. У парня множественные непроникающие осколочные ранения мягких тканей головы и грудной клетки. Врачи обработали раны и отпустили его домой на амбулаторное лечение", - рассказал Гладков.
Напомним, сегодня, 2 сентября, украинские боевики обстреляли из РСЗО
поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. Изначально сообщалось о повреждении порядка 20 частных домов, сейчас, по уточненной информации, их насчитывается 29.
"Где-то повредило кровлю, где-то выбило окна и посекло фасады, где-то снесло хозпостройки. Также повреждены 4 автомобиля", - уточнил Вячеслав Гладков.
На данный момент проходит подворовой обход, комиссия по обследованию и оценке ущерба продолжает свою работу. Аварийные бригады уже восстановили электро- и газоснабжение поселка, идет восстановление оптоволоконного интернета.
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