https://crimea.ria.ru/20230805/v-dnr-zhertvami-obstrelov-vsu-stali-11-mirnykh-zhiteley--dvoe-pogibli-1130557991.html

В ДНР жертвами обстрелов ВСУ стали 11 мирных жителей – двое погибли

В ДНР жертвами обстрелов ВСУ стали 11 мирных жителей – двое погибли - РИА Новости Крым, 05.08.2023

В ДНР жертвами обстрелов ВСУ стали 11 мирных жителей – двое погибли

При обстрелах населенных пунктов Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ за сутки погибли двое и ранены девять мирных жителей. Об этом сообщил врио главы... РИА Новости Крым, 05.08.2023

2023-08-05T22:09

2023-08-05T22:09

2023-08-05T22:11

донецкая народная республика (днр)

донецк

происшествия

денис пушилин

обстрелы всу

новые регионы россии

события в донбассе

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0c/1125822177_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e6ff9c146156820589864a509b74ba46.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. При обстрелах населенных пунктов Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ за сутки погибли двое и ранены девять мирных жителей. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.Еще девять человек получили ранения в Горловке, Ясиноватой и Новопетриковке, добавил он, всем оказывается медицинская помощь.За день ВСУ обстреляли эти четыре населенных пункта 48 раз, выпустив 175 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм и ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм.Ранее в экстренных службах сообщили, что боевики ВСУ за сутки обстреляли 11 городов и сел левобережья Херсонской области, выпустив около 90 снарядов из ствольной артиллерии. Читайте также на РИА новости Крым:Украинские боевики снова обстреляли Донецк – есть убитые и раненыеПоврежден храм: атака беспилотников ВСУ на Курскую областьУдар по центру Донецка: два человека погибли и шесть пострадали

https://crimea.ria.ru/20230602/vsu-obstrelyali-makeevku-pogibli-dve-zhenschiny-ranen-4-letniy-rebenok-1129150192.html

донецкая народная республика (днр)

донецк

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), донецк, происшествия, денис пушилин, обстрелы всу, новые регионы россии, события в донбассе, новости