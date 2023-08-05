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В ДНР жертвами обстрелов ВСУ стали 11 мирных жителей – двое погибли - РИА Новости Крым, 05.08.2023
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В ДНР жертвами обстрелов ВСУ стали 11 мирных жителей – двое погибли
В ДНР жертвами обстрелов ВСУ стали 11 мирных жителей – двое погибли - РИА Новости Крым, 05.08.2023
В ДНР жертвами обстрелов ВСУ стали 11 мирных жителей – двое погибли
При обстрелах населенных пунктов Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ за сутки погибли двое и ранены девять мирных жителей. Об этом сообщил врио главы... РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T22:09
2023-08-05T22:11
донецкая народная республика (днр)
донецк
происшествия
денис пушилин
обстрелы всу
новые регионы россии
события в донбассе
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. При обстрелах населенных пунктов Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ за сутки погибли двое и ранены девять мирных жителей. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.Еще девять человек получили ранения в Горловке, Ясиноватой и Новопетриковке, добавил он, всем оказывается медицинская помощь.За день ВСУ обстреляли эти четыре населенных пункта 48 раз, выпустив 175 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм и ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм.Ранее в экстренных службах сообщили, что боевики ВСУ за сутки обстреляли 11 городов и сел левобережья Херсонской области, выпустив около 90 снарядов из ствольной артиллерии. Читайте также на РИА новости Крым:Украинские боевики снова обстреляли Донецк – есть убитые и раненыеПоврежден храм: атака беспилотников ВСУ на Курскую областьУдар по центру Донецка: два человека погибли и шесть пострадали
https://crimea.ria.ru/20230602/vsu-obstrelyali-makeevku-pogibli-dve-zhenschiny-ranen-4-letniy-rebenok-1129150192.html
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донецкая народная республика (днр), донецк, происшествия, денис пушилин, обстрелы всу, новые регионы россии, события в донбассе, новости
В ДНР жертвами обстрелов ВСУ стали 11 мирных жителей – двое погибли

Пушилин: в ДНР при обстрелах ВСУ за сутки погибли двое и ранены девять мирных жителей

22:09 05.08.2023 (обновлено: 22:11 05.08.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкВСУ обстреляли Донецк
ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. При обстрелах населенных пунктов Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ за сутки погибли двое и ранены девять мирных жителей. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Сегодня в результате вражеских обстрелов погибли две женщины – в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки", – сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
Еще девять человек получили ранения в Горловке, Ясиноватой и Новопетриковке, добавил он, всем оказывается медицинская помощь.
За день ВСУ обстреляли эти четыре населенных пункта 48 раз, выпустив 175 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм и ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм.
Ранее в экстренных службах сообщили, что боевики ВСУ за сутки обстреляли 11 городов и сел левобережья Херсонской области, выпустив около 90 снарядов из ствольной артиллерии.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)ДонецкПроисшествияДенис ПушилинОбстрелы ВСУНовые регионы РоссииСобытия в ДонбассеНовости
 
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