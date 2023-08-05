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В ДНР жертвами обстрелов ВСУ стали 11 мирных жителей – двое погибли
В ДНР жертвами обстрелов ВСУ стали 11 мирных жителей – двое погибли - РИА Новости Крым, 05.08.2023
В ДНР жертвами обстрелов ВСУ стали 11 мирных жителей – двое погибли
При обстрелах населенных пунктов Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ за сутки погибли двое и ранены девять мирных жителей. Об этом сообщил врио главы... РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T22:09
2023-08-05T22:09
2023-08-05T22:11
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донецк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. При обстрелах населенных пунктов Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ за сутки погибли двое и ранены девять мирных жителей. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.Еще девять человек получили ранения в Горловке, Ясиноватой и Новопетриковке, добавил он, всем оказывается медицинская помощь.За день ВСУ обстреляли эти четыре населенных пункта 48 раз, выпустив 175 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм и ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм.Ранее в экстренных службах сообщили, что боевики ВСУ за сутки обстреляли 11 городов и сел левобережья Херсонской области, выпустив около 90 снарядов из ствольной артиллерии. Читайте также на РИА новости Крым:Украинские боевики снова обстреляли Донецк – есть убитые и раненыеПоврежден храм: атака беспилотников ВСУ на Курскую областьУдар по центру Донецка: два человека погибли и шесть пострадали
https://crimea.ria.ru/20230602/vsu-obstrelyali-makeevku-pogibli-dve-zhenschiny-ranen-4-letniy-rebenok-1129150192.html
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донецкая народная республика (днр), донецк, происшествия, денис пушилин, обстрелы всу, новые регионы россии, события в донбассе, новости
В ДНР жертвами обстрелов ВСУ стали 11 мирных жителей – двое погибли
Пушилин: в ДНР при обстрелах ВСУ за сутки погибли двое и ранены девять мирных жителей
22:09 05.08.2023 (обновлено: 22:11 05.08.2023)