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Удар по центру Донецка: два человека погибли и шесть пострадали - РИА Новости Крым, 31.07.2023
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Удар по центру Донецка: два человека погибли и шесть пострадали
Удар по центру Донецка: два человека погибли и шесть пострадали - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Удар по центру Донецка: два человека погибли и шесть пострадали
Два человека погибли и шесть пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ центра Донецка. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T12:52
2023-07-31T12:41
денис пушилин
донецк
донецкая народная республика (днр)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Два человека погибли и шесть пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ центра Донецка. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Повреждены жилые дома, нотариальная контора, легковые автомобили.Кроме того, украинские силы атаковали с помощью беспилотника водоканал в Ясиноватой. Повреждена инфраструктура предприятия. На месте работают сотрудники экстренных служб.Ранее украинские войска нанесли удар по Таганрогу Ростовской области. ЧП произошло в пятницу вечером на переулке Лермонтовский. В центре города взорвалась ракета. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Погибших нет, пострадали 22 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком возбудил дело о теракте после ракетного удара по ТаганрогуШпионил в пользу Украины: житель ДНР попал под уголовное делоВСУ нанесли ракетный удар по администрации Волновахи в ДНР – что известно
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денис пушилин, донецк, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу
Удар по центру Донецка: два человека погибли и шесть пострадали

Пушилин: два человека погибли и шесть пострадали при украинском обстреле центра Донецка

12:52 31.07.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Два человека погибли и шесть пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ центра Донецка. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Сегодня утром вооруженные формирования Украины обстреляли центр Донецка. Попадания зафиксированы в Ворошиловском и Куйбышевском районах. В результате обстрела уничтожен пассажирский автобус. По предварительным данным, два человека погибли и шесть ранены. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

Повреждены жилые дома, нотариальная контора, легковые автомобили.
Кроме того, украинские силы атаковали с помощью беспилотника водоканал в Ясиноватой. Повреждена инфраструктура предприятия. На месте работают сотрудники экстренных служб.
Ранее украинские войска нанесли удар по Таганрогу Ростовской области. ЧП произошло в пятницу вечером на переулке Лермонтовский. В центре города взорвалась ракета. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Погибших нет, пострадали 22 человека.
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