https://crimea.ria.ru/20230731/udar-po-tsentru-donetska-dva-cheloveka-pogibli-i-shest-postradali-1130435500.html

Удар по центру Донецка: два человека погибли и шесть пострадали

Удар по центру Донецка: два человека погибли и шесть пострадали - РИА Новости Крым, 31.07.2023

Удар по центру Донецка: два человека погибли и шесть пострадали

Два человека погибли и шесть пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ центра Донецка. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис... РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T12:52

2023-07-31T12:52

2023-07-31T12:41

денис пушилин

донецк

донецкая народная республика (днр)

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130398651_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f9695aa55174376652317ab53af876b8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Два человека погибли и шесть пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ центра Донецка. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Повреждены жилые дома, нотариальная контора, легковые автомобили.Кроме того, украинские силы атаковали с помощью беспилотника водоканал в Ясиноватой. Повреждена инфраструктура предприятия. На месте работают сотрудники экстренных служб.Ранее украинские войска нанесли удар по Таганрогу Ростовской области. ЧП произошло в пятницу вечером на переулке Лермонтовский. В центре города взорвалась ракета. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Погибших нет, пострадали 22 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком возбудил дело о теракте после ракетного удара по ТаганрогуШпионил в пользу Украины: житель ДНР попал под уголовное делоВСУ нанесли ракетный удар по администрации Волновахи в ДНР – что известно

донецк

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, донецк, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу