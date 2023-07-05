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ВСУ нанесли ракетный удар по администрации Волновахи в ДНР – что известно
ВСУ нанесли ракетный удар по администрации Волновахи в ДНР – что известно - РИА Новости Крым, 05.07.2023
ВСУ нанесли ракетный удар по администрации Волновахи в ДНР – что известно
ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации Волновахи, три человека пострадали, погибших нет. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T20:19
2023-07-05T20:19
2023-07-05T20:22
донецкая народная республика (днр)
происшествия
денис пушилин
обстрелы всу
события в донбассе
storm shadow
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации Волновахи, три человека пострадали, погибших нет. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Он отметил, что строение получило серьезные повреждения – обрушились несколько плит."Обрушение плит произошло, то есть повреждение здания очень серьезное", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".При этом пострадали несколько сотрудников администрации, но погибших нет.Специалисты на данный момент устанавливают тип ракет, добавил он."Storm Shadow – это очень серьезные ракеты. На самом деле, сейчас устанавливается (тип ракет – ред.). Возможно, это HIMARS, которые тоже имеют разрушительную силу", - уточнил Пушилин.Ранее он сообщал, что из-за обстрела ВСУ Донецка и Макеевки в ночь на 5 июля пострадали около 36 мирных жителей, среди раненых – двое детей: двухлетняя девочка и семилетний мальчик. В результате обстрела разрушения получили несколько многоквартирных домов, здания школы и детского сада. Кроме того, по информации и. о. министра здравоохранения ДНР Дмитрия Гарцева, были повреждены ряд учреждений здравоохранения республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые жертвы среди мирных в Донецке после обстрела ВСУ – ранены дети Мирные жители погибли при очередном обстреле ДонецкаВСУ обстреляли автобус с мирными жителями в ДНР – есть жертвы
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), происшествия, денис пушилин, обстрелы всу, события в донбассе, storm shadow, новости, общество
ВСУ нанесли ракетный удар по администрации Волновахи в ДНР – что известно
Пушилин: ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации Волновахи, погибших нет
20:19 05.07.2023 (обновлено: 20:22 05.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации Волновахи, три человека пострадали, погибших нет. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Он отметил, что строение получило серьезные повреждения – обрушились несколько плит.
"Обрушение плит произошло, то есть повреждение здания очень серьезное", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
При этом пострадали несколько сотрудников администрации, но погибших нет.
"Чудо, что нет погибших. Есть незначительные повреждения. Имеется в виду среди гражданского населения. От госпитализации отказались трое сотрудников администрации. Травмы незначительные", - отметил врио главы ДНР.
Специалисты на данный момент устанавливают тип ракет, добавил он.
"Storm Shadow – это очень серьезные ракеты. На самом деле, сейчас устанавливается (тип ракет – ред.). Возможно, это HIMARS, которые тоже имеют разрушительную силу", - уточнил Пушилин.
Ранее он сообщал, что из-за обстрела ВСУ Донецка и Макеевки в ночь на 5 июля пострадали около 36 мирных жителей, среди раненых – двое детей
: двухлетняя девочка и семилетний мальчик. В результате обстрела разрушения получили несколько многоквартирных домов, здания школы и детского сада. Кроме того, по информации и. о. министра здравоохранения ДНР Дмитрия Гарцева, были повреждены ряд учреждений здравоохранения республики.
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