https://crimea.ria.ru/20230728/sledkom-vozbudil-delo-o-terakte-posle-raketnogo-udara-po-taganrogu-1130375849.html
Следком возбудил дело о теракте после ракетного удара по Таганрогу
Следком возбудил дело о теракте после ракетного удара по Таганрогу - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Следком возбудил дело о теракте после ракетного удара по Таганрогу
Уголовное дело по статье террористический акт возбуждено по факту атаки киевского режима на Таганрог. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России. РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T21:54
2023-07-28T21:54
2023-07-28T21:55
таганрог
взрыв ракеты в таганроге
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Уголовное дело по статье террористический акт возбуждено по факту атаки киевского режима на Таганрог. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России."По данным следствия, 28 июля 2023 года вооруженные формирования Украины совершили атаку с применением ракеты неустановленного типа, имеющей высокие поражающие свойства, территории города Таганрога Ростовской области. По данному факту Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказано в сообщении.В ведомстве добавили, что при детонации ракеты над жилыми кварталами и падения обломков 13 мирных жителей получили ранения, поврежден ряд домов и административные здания."В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия, в ближайшее время будет назначены экспертизы. Устанавливаются конкретные подразделения ВСУ и лица из их числа, причастные к этим преступным действиям", - заключили в СК.В пятницу вечером в центре Таганрога произошел взрыв. Эпицентр пришелся на территорию местного художественного музея. Разрушена стена здания, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома.Как сообщили в Минобороны РФ, киевский режим произвел атаку на город с помощью переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200. Системы ПВО перехватили ракету в воздухе, ее обломки упали на территории города.Позже ведомство сообщило о перехвате второй модифицированной ракеты С-200 в небе над Ростовской областью. ПВО перехватили ее в районе города Азов, обломки упали в безлюдной местности.В медучреждения Таганрога доставили 12 пострадавших, девять из них госпитализированы, одну из пострадавших с черепно-мозговой травмой прооперировали медики. Детей среди пострадавших нет.В МИД РФ заявили, что российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры.Читайте также на РИА Новости Крым:Ответ будет жестким: в МИД высказались об атаке на Таганрог и МосквуРостовский губернатор уточнил информацию о пострадавших в ТаганрогеВторая ракета над Ростовской областью – подробности от Минобороны
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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таганрог, взрыв ракеты в таганроге, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, обстрелы всу, новости
Следком возбудил дело о теракте после ракетного удара по Таганрогу
Удар по Таганрогу квалифицирован как теракт - СК устанавливает виновные подразделения ВСУ
21:54 28.07.2023 (обновлено: 21:55 28.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Уголовное дело по статье террористический акт возбуждено по факту атаки киевского режима на Таганрог. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.
"По данным следствия, 28 июля 2023 года вооруженные формирования Украины совершили атаку с применением ракеты неустановленного типа, имеющей высокие поражающие свойства, территории города Таганрога Ростовской области. По данному факту Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что при детонации ракеты над жилыми кварталами и падения обломков 13 мирных жителей получили ранения, поврежден ряд домов и административные здания.
"В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия, в ближайшее время будет назначены экспертизы. Устанавливаются конкретные подразделения ВСУ и лица из их числа, причастные к этим преступным действиям", - заключили в СК.
В пятницу вечером в центре Таганрога произошел взрыв
. Эпицентр пришелся на территорию местного художественного музея. Разрушена стена здания, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома.
Как сообщили в Минобороны РФ, киевский режим произвел атаку на город с помощью переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200
. Системы ПВО перехватили ракету в воздухе, ее обломки упали на территории города.
Позже ведомство сообщило о перехвате второй модифицированной ракеты С-200
в небе над Ростовской областью. ПВО перехватили ее в районе города Азов, обломки упали в безлюдной местности.
В медучреждения Таганрога доставили 12 пострадавших
, девять из них госпитализированы, одну из пострадавших с черепно-мозговой травмой прооперировали медики. Детей среди пострадавших нет.
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