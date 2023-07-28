https://crimea.ria.ru/20230728/vtoraya-raketa-nad-rostovskoy-oblastyu---podrobnosti-ot-minoborony-1130371754.html

Вторая ракета над Ростовской областью – подробности от Минобороны

Вторая ракета над Ростовской областью – подробности от Минобороны - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Вторая ракета над Ростовской областью – подробности от Минобороны

Российскими средствами противовоздушной обороны пресечена еще одна попытка ракетной атаки со стороны Украины по Ростовской области. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T18:17

2023-07-28T18:17

2023-07-28T18:23

ростовская область

министерство обороны рф

происшествия

обстрелы всу

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1c/1130369321_0:213:1280:933_1920x0_80_0_0_5677bdfea62295de6576dd74ad40a1ed.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Российскими средствами противовоздушной обороны пресечена еще одна попытка ракетной атаки со стороны Украины по Ростовской области. Об этом сообщает Минобороны России.Российскими средствами противовоздушной обороны украинская ракета была перехвачена в районе города Азов Ростовской области. Обломки упали в безлюдной местности.В свою очередь губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в Неклиновский районе в селе Самбек металлический предмет пробил крышу дома.Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200, которую киевский режим выпустил по Таганрогу. ПВО перехватила ракету в воздухе, ее обломки упали на территории города.По словам Голубева, в результате падения обломков и взрыва погибших нет, за медицинской помощью обратились 15 человек с легкими травмами от осколков, с ними работают медики.В результате взрыва повреждены машины и дома, в соседних с местом ЧП зданиях выбиты стекла. По информации МЧС России, возгорания нет, пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевский режим атаковал Таганрог зенитной ракетой – МинобороныТеракт в Таганроге: девять человек в больнице, разрушены музей и домаСистемы ПВО сбили вторую ракету в Ростовской области – губернатор

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, министерство обороны рф, происшествия, обстрелы всу, новости