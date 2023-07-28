https://crimea.ria.ru/20230728/vtoraya-raketa-nad-rostovskoy-oblastyu---podrobnosti-ot-minoborony-1130371754.html
Вторая ракета над Ростовской областью – подробности от Минобороны
Вторая ракета над Ростовской областью – подробности от Минобороны - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Вторая ракета над Ростовской областью – подробности от Минобороны
Российскими средствами противовоздушной обороны пресечена еще одна попытка ракетной атаки со стороны Украины по Ростовской области. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T18:17
2023-07-28T18:17
2023-07-28T18:23
ростовская область
министерство обороны рф
происшествия
обстрелы всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1c/1130369321_0:213:1280:933_1920x0_80_0_0_5677bdfea62295de6576dd74ad40a1ed.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Российскими средствами противовоздушной обороны пресечена еще одна попытка ракетной атаки со стороны Украины по Ростовской области. Об этом сообщает Минобороны России.Российскими средствами противовоздушной обороны украинская ракета была перехвачена в районе города Азов Ростовской области. Обломки упали в безлюдной местности.В свою очередь губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в Неклиновский районе в селе Самбек металлический предмет пробил крышу дома.Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200, которую киевский режим выпустил по Таганрогу. ПВО перехватила ракету в воздухе, ее обломки упали на территории города.По словам Голубева, в результате падения обломков и взрыва погибших нет, за медицинской помощью обратились 15 человек с легкими травмами от осколков, с ними работают медики.В результате взрыва повреждены машины и дома, в соседних с местом ЧП зданиях выбиты стекла. По информации МЧС России, возгорания нет, пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевский режим атаковал Таганрог зенитной ракетой – МинобороныТеракт в Таганроге: девять человек в больнице, разрушены музей и домаСистемы ПВО сбили вторую ракету в Ростовской области – губернатор
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1c/1130369321_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6e274a10936bd0852eec53ac1d32a554.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, министерство обороны рф, происшествия, обстрелы всу, новости
Вторая ракета над Ростовской областью – подробности от Минобороны
Минобороны: Киев выпустил еще одну переоборудованную ракету С-200 по Ростовской области
18:17 28.07.2023 (обновлено: 18:23 28.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Российскими средствами противовоздушной обороны пресечена еще одна попытка ракетной атаки со стороны Украины по Ростовской области. Об этом сообщает Минобороны России.
"Около 17:15 киевским режимом была совершена повторная попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200", – говорится в сообщении.
Российскими средствами противовоздушной обороны украинская ракета была перехвачена в районе города Азов Ростовской области. Обломки упали в безлюдной местности.
В свою очередь губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в Неклиновский районе в селе Самбек металлический предмет пробил крышу дома.
"В доме №10 по улице Восточной в 17:28 металлическим предметом пробило крышу. Пострадавших нет", – написал в своем Telegram-канале Голубев.
Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200
, которую киевский режим выпустил по Таганрогу. ПВО перехватила ракету в воздухе, ее обломки упали на территории города.
По словам Голубева, в результате падения обломков и взрыва погибших нет, за медицинской помощью обратились 15 человек с легкими травмами от осколков, с ними работают медики.
В результате взрыва
повреждены машины и дома, в соседних с местом ЧП зданиях выбиты стекла. По информации МЧС России, возгорания нет, пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия.
Читайте также на РИА Новости Крым: