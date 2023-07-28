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Системы ПВО сбили вторую ракету в Ростовской области – губернатор - РИА Новости Крым, 28.07.2023
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Системы ПВО сбили вторую ракету в Ростовской области – губернатор
Системы ПВО сбили вторую ракету в Ростовской области – губернатор - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Системы ПВО сбили вторую ракету в Ростовской области – губернатор
Российские системы противовоздушной обороны сбили вторую за день ракету в небе над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T17:45
2023-07-28T17:51
ростовская область
таганрог
взрыв ракеты в таганроге
василий голубев
происшествия
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили вторую за день ракету в небе над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Василий Голубев.Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200, которую киевский режим выпустил по Таганрогу. ПВО перехватила ракету в воздухе, ее обломки упали на территории города.По словам Голубева, в результате падения обломков и взрыва погибших нет, за медицинской помощью обратились 15 человек с легкими травмами от осколков, с ними работают медики.В результате взрыва повреждены машины и дома, в соседних с местом ЧП зданиях выбиты стекла. По информации МЧС России, возгорания нет, пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевский режим атаковал Таганрог зенитной ракетой – МинобороныТеракт в Таганроге: девять человек в больнице, разрушены музей и домаВзрыв ракеты в центре Таганрога: что известно
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РИА Новости Крым
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ростовская область, таганрог, взрыв ракеты в таганроге, василий голубев, происшествия, обстрелы всу, новости
Системы ПВО сбили вторую ракету в Ростовской области – губернатор

Губернатор Голубев: системы ПВО сбили вторую ракету в небе над Ростовской областью

17:45 28.07.2023 (обновлено: 17:51 28.07.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили вторую за день ракету в небе над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты – на этот раз в Азовском районе. Последствия уточняются", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200, которую киевский режим выпустил по Таганрогу. ПВО перехватила ракету в воздухе, ее обломки упали на территории города.
По словам Голубева, в результате падения обломков и взрыва погибших нет, за медицинской помощью обратились 15 человек с легкими травмами от осколков, с ними работают медики.
В результате взрыва повреждены машины и дома, в соседних с местом ЧП зданиях выбиты стекла. По информации МЧС России, возгорания нет, пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия.
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