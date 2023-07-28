https://crimea.ria.ru/20230728/sistemy-pvo-sbili-vtoruyu-raketu-v-rostovskoy-oblasti--gubernator-1130370708.html
Системы ПВО сбили вторую ракету в Ростовской области – губернатор
Системы ПВО сбили вторую ракету в Ростовской области – губернатор - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Системы ПВО сбили вторую ракету в Ростовской области – губернатор
Российские системы противовоздушной обороны сбили вторую за день ракету в небе над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T17:45
2023-07-28T17:45
2023-07-28T17:51
ростовская область
таганрог
взрыв ракеты в таганроге
василий голубев
происшествия
обстрелы всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129949590_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_4715db5bb1799372263ecbc9c95cf18c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили вторую за день ракету в небе над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Василий Голубев.Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200, которую киевский режим выпустил по Таганрогу. ПВО перехватила ракету в воздухе, ее обломки упали на территории города.По словам Голубева, в результате падения обломков и взрыва погибших нет, за медицинской помощью обратились 15 человек с легкими травмами от осколков, с ними работают медики.В результате взрыва повреждены машины и дома, в соседних с местом ЧП зданиях выбиты стекла. По информации МЧС России, возгорания нет, пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевский режим атаковал Таганрог зенитной ракетой – МинобороныТеракт в Таганроге: девять человек в больнице, разрушены музей и домаВзрыв ракеты в центре Таганрога: что известно
ростовская область
таганрог
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129949590_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a4e309f153bce2070a1c8d65a6f9134.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, таганрог, взрыв ракеты в таганроге, василий голубев, происшествия, обстрелы всу, новости
Системы ПВО сбили вторую ракету в Ростовской области – губернатор
Губернатор Голубев: системы ПВО сбили вторую ракету в небе над Ростовской областью
17:45 28.07.2023 (обновлено: 17:51 28.07.2023)