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Системы ПВО сбили вторую ракету в Ростовской области – губернатор

Системы ПВО сбили вторую ракету в Ростовской области – губернатор - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Системы ПВО сбили вторую ракету в Ростовской области – губернатор

Российские системы противовоздушной обороны сбили вторую за день ракету в небе над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T17:45

2023-07-28T17:45

2023-07-28T17:51

ростовская область

таганрог

взрыв ракеты в таганроге

василий голубев

происшествия

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили вторую за день ракету в небе над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Василий Голубев.Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200, которую киевский режим выпустил по Таганрогу. ПВО перехватила ракету в воздухе, ее обломки упали на территории города.По словам Голубева, в результате падения обломков и взрыва погибших нет, за медицинской помощью обратились 15 человек с легкими травмами от осколков, с ними работают медики.В результате взрыва повреждены машины и дома, в соседних с местом ЧП зданиях выбиты стекла. По информации МЧС России, возгорания нет, пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевский режим атаковал Таганрог зенитной ракетой – МинобороныТеракт в Таганроге: девять человек в больнице, разрушены музей и домаВзрыв ракеты в центре Таганрога: что известно

ростовская область

таганрог

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ростовская область, таганрог, взрыв ракеты в таганроге, василий голубев, происшествия, обстрелы всу, новости