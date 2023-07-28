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Ростовский губернатор уточнил информацию о пострадавших в Таганроге
Ростовский губернатор уточнил информацию о пострадавших в Таганроге - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Ростовский губернатор уточнил информацию о пострадавших в Таганроге
В результате взрыва в Таганроге в медучреждения города доставлено 12 человек, девять из них госпитализированы, одну из пострадавших прооперировали медики. Об... РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T18:53
2023-07-28T18:53
2023-07-28T18:56
таганрог
взрыв ракеты в таганроге
происшествия
общество
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здравоохранение в россии
василий голубев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. В результате взрыва в Таганроге в медучреждения города доставлено 12 человек, девять из них госпитализированы, одну из пострадавших прооперировали медики. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Детей среди пострадавших нет. На месте дежурят две бригады скорой помощи, добавил губернатор.В районе города, где произошел взрыв, введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил в свою очередь мэр Таганрога Андрей Фатеев по результатам заседания оперативного штаба.В пятницу вечером в центре Таганрога произошел взрыв. Эпицентр пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома.Как сообщили в Минобороны РФ, киевский режим произвел атаку на город с помощью переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200. Системы ПВО перехватили ракету в воздухе, ее обломки упали на территории города.Позже ведомство сообщило о перехвате второй модифицированной ракеты С-200 в небе над Ростовской областью. ПВО перехватили ее в районе города Азов, обломки упали в безлюдной местности.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт в Таганроге: девять человек в больнице, разрушены музей и домаВторая ракета над Ростовской областью – подробности от МинобороныВзрыв ракеты в центре Таганрога: что известно
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таганрог, взрыв ракеты в таганроге, происшествия, общество, обстрелы всу, здравоохранение в россии, василий голубев, новости
Ростовский губернатор уточнил информацию о пострадавших в Таганроге
Губернатор Голубев: врачи прооперировали одну из пострадавших после взрыва в Таганроге
18:53 28.07.2023 (обновлено: 18:56 28.07.2023)