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Шпионил в пользу Украины: житель ДНР попал под уголовное дело
Шпионил в пользу Украины: житель ДНР попал под уголовное дело - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Шпионил в пользу Украины: житель ДНР попал под уголовное дело
Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике возбудило уголовное дело и вынесло четыре официальных предостережения жителям региона, участвующим в... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T09:13
2023-07-31T09:13
2023-07-31T09:13
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике возбудило уголовное дело и вынесло четыре официальных предостережения жителям региона, участвующим в программе СБУ "Тебя ждут дома". Об этом со ссылкой на пресс-службу силового ведомства сообщает РИА Новости.Программа "Тебя ждут дома" направлена на принуждение уязвимой категории граждан к конфиденциальному сотрудничеству со Службой безопасности Украины и последующее получение сведений военного характера для совершения диверсий на территории Российской Федерации. В рамках работы этой программы спецслужбы Украины используют методы психологического давления, применяют физическую силу, шантаж и запугивание.Ранее сотрудники ФСБ задержали украинского наводчика в Луганской Народной Республике. Он с октября 2022 года проживал на территории ЛНР, собирал и передавал данные о местах дислокации и передвижении подразделений ВС РФ и подразделений Народной милиции ЛНР. Возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:15 лет колонии: агентов украинской разведки осудили за шпионажЗадержание пособников СБУ в Ялте - Аксенов оценил работу ФСБФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведку
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), новые регионы россии, новости, сбу (служба безопасности украины), шпионаж
Шпионил в пользу Украины: житель ДНР попал под уголовное дело
УФСБ: в ДНР возбуждено уголовное дело по факту шпионажа в пользу Украины