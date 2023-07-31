https://crimea.ria.ru/20230731/shpionil-v-polzu-ukrainy-zhitel-dnr-popal-pod-ugolovnoe-delo-1130431596.html

Шпионил в пользу Украины: житель ДНР попал под уголовное дело

Шпионил в пользу Украины: житель ДНР попал под уголовное дело - РИА Новости Крым, 31.07.2023

Шпионил в пользу Украины: житель ДНР попал под уголовное дело

Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике возбудило уголовное дело и вынесло четыре официальных предостережения жителям региона, участвующим в... РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T09:13

2023-07-31T09:13

2023-07-31T09:13

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

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сбу (служба безопасности украины)

шпионаж

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике возбудило уголовное дело и вынесло четыре официальных предостережения жителям региона, участвующим в программе СБУ "Тебя ждут дома". Об этом со ссылкой на пресс-службу силового ведомства сообщает РИА Новости.Программа "Тебя ждут дома" направлена на принуждение уязвимой категории граждан к конфиденциальному сотрудничеству со Службой безопасности Украины и последующее получение сведений военного характера для совершения диверсий на территории Российской Федерации. В рамках работы этой программы спецслужбы Украины используют методы психологического давления, применяют физическую силу, шантаж и запугивание.Ранее сотрудники ФСБ задержали украинского наводчика в Луганской Народной Республике. Он с октября 2022 года проживал на территории ЛНР, собирал и передавал данные о местах дислокации и передвижении подразделений ВС РФ и подразделений Народной милиции ЛНР. Возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:15 лет колонии: агентов украинской разведки осудили за шпионажЗадержание пособников СБУ в Ялте - Аксенов оценил работу ФСБФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведку

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), новые регионы россии, новости, сбу (служба безопасности украины), шпионаж