Рейтинг@Mail.ru
Шпионил в пользу Украины: житель ДНР попал под уголовное дело - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230731/shpionil-v-polzu-ukrainy-zhitel-dnr-popal-pod-ugolovnoe-delo-1130431596.html
Шпионил в пользу Украины: житель ДНР попал под уголовное дело
Шпионил в пользу Украины: житель ДНР попал под уголовное дело - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Шпионил в пользу Украины: житель ДНР попал под уголовное дело
Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике возбудило уголовное дело и вынесло четыре официальных предостережения жителям региона, участвующим в... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T09:13
2023-07-31T09:13
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
новости
сбу (служба безопасности украины)
шпионаж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120783783_3:101:1183:765_1920x0_80_0_0_1f97d4423613f1023a3dd1a0dca5dc43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике возбудило уголовное дело и вынесло четыре официальных предостережения жителям региона, участвующим в программе СБУ "Тебя ждут дома". Об этом со ссылкой на пресс-службу силового ведомства сообщает РИА Новости.Программа "Тебя ждут дома" направлена на принуждение уязвимой категории граждан к конфиденциальному сотрудничеству со Службой безопасности Украины и последующее получение сведений военного характера для совершения диверсий на территории Российской Федерации. В рамках работы этой программы спецслужбы Украины используют методы психологического давления, применяют физическую силу, шантаж и запугивание.Ранее сотрудники ФСБ задержали украинского наводчика в Луганской Народной Республике. Он с октября 2022 года проживал на территории ЛНР, собирал и передавал данные о местах дислокации и передвижении подразделений ВС РФ и подразделений Народной милиции ЛНР. Возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:15 лет колонии: агентов украинской разведки осудили за шпионажЗадержание пособников СБУ в Ялте - Аксенов оценил работу ФСБФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведку
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120783783_0:120:1280:1080_1920x0_80_0_0_3e42903b684197cf7ad995d89c4a5db8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), новые регионы россии, новости, сбу (служба безопасности украины), шпионаж
Шпионил в пользу Украины: житель ДНР попал под уголовное дело

УФСБ: в ДНР возбуждено уголовное дело по факту шпионажа в пользу Украины

09:13 31.07.2023
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ
ФСБ РФ
© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике возбудило уголовное дело и вынесло четыре официальных предостережения жителям региона, участвующим в программе СБУ "Тебя ждут дома". Об этом со ссылкой на пресс-службу силового ведомства сообщает РИА Новости.

"Фигурант уголовного дела по статье 276 УК РФ ("Шпионаж") по заданию СБУ осуществлял сбор и передачу информации о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов. Четырем жителям Республики, попавшим под влияние программы "ТЖД", вынесены официальные предостережения о недопустимости противоправных действий", - говорится в сообщении.

Программа "Тебя ждут дома" направлена на принуждение уязвимой категории граждан к конфиденциальному сотрудничеству со Службой безопасности Украины и последующее получение сведений военного характера для совершения диверсий на территории Российской Федерации. В рамках работы этой программы спецслужбы Украины используют методы психологического давления, применяют физическую силу, шантаж и запугивание.
Ранее сотрудники ФСБ задержали украинского наводчика в Луганской Народной Республике. Он с октября 2022 года проживал на территории ЛНР, собирал и передавал данные о местах дислокации и передвижении подразделений ВС РФ и подразделений Народной милиции ЛНР. Возбуждено уголовное дело.
Читайте также на РИА Новости Крым:
15 лет колонии: агентов украинской разведки осудили за шпионаж
Задержание пособников СБУ в Ялте - Аксенов оценил работу ФСБ
ФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведку
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Донецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Новые регионы РоссииНовостиСБУ (Служба безопасности Украины)Шпионаж
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:32Под Судаком столкнулись легковушки – пострадали трое взрослых и ребенок
11:14Пьяный крымчанин зарезал супругу в Ялте – приговор суда
10:54Жителей Воронежской области задержали за госизмену
10:29ВСУ выбиты из Старомайорского - Пушилин
10:10ВСУ несут потери в островной зоне и на Херсонском направлении
09:47Керченская паромная переправа: о работе и погоде в понедельник
09:27Мирный житель погиб в Херсонской области при обстреле ВСУ
09:13Шпионил в пользу Украины: житель ДНР попал под уголовное дело
08:54Севастополь ждет иностранное оборудование для нового супербассейна
08:26Как и где в Крыму ликвидируют свалки
08:02Эксперт объяснила, почему Украина не прекратит атаки на Крым
07:37Как ветераны спецоперации тренируют воинов из народа в Крыму
05:50Крымский мост открыт
00:01Солнечно, без осадков: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 31 июля
22:57Крымский мост временно закрыли для транспорта
22:04В Ростовской области упал беспилотник – есть повреждения
20:18Главные события и заявления дня: 30 июля
20:01Уничтожение Чонгарского моста – очередной украинский фейк
19:429 из 10: в ВСУ рассказали о потерях элитных спецподразделений
Лента новостейМолния