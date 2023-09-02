https://crimea.ria.ru/20230902/ukrainskiy-dron-sbit-nad-belgorodskoy-oblastyu---minoborony-rf-1131118808.html

Украинский дрон сбит над Белгородской областью - Минобороны РФ

Украинский дрон сбит над Белгородской областью - Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 02.09.2023

Украинский дрон сбит над Белгородской областью - Минобороны РФ

ВС РФ сбили в субботу над Белгородской областью украинский беспилотник, пытавшийся атаковать российскую территорию, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.09.2023

2023-09-02T14:10

2023-09-02T14:10

2023-09-02T14:10

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

белгородская область

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. ВС РФ сбили в субботу над Белгородской областью украинский беспилотник, пытавшийся атаковать российскую территорию, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что два украинских БПЛА перехвачены в субботу над Белгородской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:108 прилетов за сутки: ВСУ усилили обстрелы херсонского левобережьяУдар по ДНР зажигательными и кассетными снарядами: ранены 10 человекУкраина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭ

https://crimea.ria.ru/20230902/dva-bespilotnika-vsu-perekhvacheny-nad-belgorodskoy-oblastyu---mo-rf-1131114496.html

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, происшествия, новости