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Украинский дрон сбит над Белгородской областью - Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 02.09.2023
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Украинский дрон сбит над Белгородской областью - Минобороны РФ
Украинский дрон сбит над Белгородской областью - Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 02.09.2023
Украинский дрон сбит над Белгородской областью - Минобороны РФ
ВС РФ сбили в субботу над Белгородской областью украинский беспилотник, пытавшийся атаковать российскую территорию, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.09.2023
2023-09-02T14:10
2023-09-02T14:10
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
белгородская область
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. ВС РФ сбили в субботу над Белгородской областью украинский беспилотник, пытавшийся атаковать российскую территорию, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что два украинских БПЛА перехвачены в субботу над Белгородской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:108 прилетов за сутки: ВСУ усилили обстрелы херсонского левобережьяУдар по ДНР зажигательными и кассетными снарядами: ранены 10 человекУкраина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭ
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, происшествия, новости

Украинский дрон сбит над Белгородской областью - Минобороны РФ

14:10 02.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. ВС РФ сбили в субботу над Белгородской областью украинский беспилотник, пытавшийся атаковать российскую территорию, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Второго сентября около 12.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории РФ. Украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что два украинских БПЛА перехвачены в субботу над Белгородской областью.
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Беспилотник - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
10:32
Два беспилотника ВСУ перехвачены над Белгородской областью - Минобороны
 
Министерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Белгородская областьПроисшествияНовости
 
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