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Украинский дрон сбит над Белгородской областью - Минобороны РФ
Украинский дрон сбит над Белгородской областью - Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 02.09.2023
Украинский дрон сбит над Белгородской областью - Минобороны РФ
ВС РФ сбили в субботу над Белгородской областью украинский беспилотник, пытавшийся атаковать российскую территорию, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.09.2023
2023-09-02T14:10
2023-09-02T14:10
2023-09-02T14:10
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
белгородская область
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. ВС РФ сбили в субботу над Белгородской областью украинский беспилотник, пытавшийся атаковать российскую территорию, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что два украинских БПЛА перехвачены в субботу над Белгородской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:108 прилетов за сутки: ВСУ усилили обстрелы херсонского левобережьяУдар по ДНР зажигательными и кассетными снарядами: ранены 10 человекУкраина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, происшествия, новости