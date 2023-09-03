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Над Белгородской областью уничтожен вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 03.09.2023
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Над Белгородской областью уничтожен вражеский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожен вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Над Белгородской областью уничтожен вражеский беспилотник
Украинский беспилотник уничтожен силами противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T13:08
2023-09-03T13:16
обстрелы белгородской области
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожен силами противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, БПЛА уничтожен над Белгородским районом при подлете к Белгороду. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет, добавил глава области.Киевский режим регулярно пытается нанести террористические удары по Белгородской области при помощи беспилотников. В субботу днем российская ПВО уничтожила над регионом три украинских дрона самолетного типа. Два были сбиты утром 2 сентября, еще один – около 13 часов дня.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по пункту пропуска и селам Белгородчины: есть погибший и раненыеБеспилотники сбиты в подмосковных Люберцах и над Белгородской областьюУдар по ДНР зажигательными и кассетными снарядами: ранены 10 человек
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, происшествия, новости, пво
Над Белгородской областью уничтожен вражеский беспилотник

Минобороны: над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

13:08 03.09.2023 (обновлено: 13:16 03.09.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожен силами противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.
"Сегодня около 12.30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, БПЛА уничтожен над Белгородским районом при подлете к Белгороду.
"В Белгородском районе сработала наша система ПВО – сбит беспилотник на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал он в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет, добавил глава области.
Киевский режим регулярно пытается нанести террористические удары по Белгородской области при помощи беспилотников. В субботу днем российская ПВО уничтожила над регионом три украинских дрона самолетного типа. Два были сбиты утром 2 сентября, еще один – около 13 часов дня.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФПроисшествияНовостиПВО
 
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