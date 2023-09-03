https://crimea.ria.ru/20230903/nad-belgorodskoy-oblastyu-unichtozhen-vrazheskiy-bespilotnik-1131132858.html

Над Белгородской областью уничтожен вражеский беспилотник

Над Белгородской областью уничтожен вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 03.09.2023

Над Белгородской областью уничтожен вражеский беспилотник

Украинский беспилотник уничтожен силами противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T13:08

2023-09-03T13:08

2023-09-03T13:16

обстрелы белгородской области

белгородская область

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

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новости

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожен силами противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, БПЛА уничтожен над Белгородским районом при подлете к Белгороду. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет, добавил глава области.Киевский режим регулярно пытается нанести террористические удары по Белгородской области при помощи беспилотников. В субботу днем российская ПВО уничтожила над регионом три украинских дрона самолетного типа. Два были сбиты утром 2 сентября, еще один – около 13 часов дня.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по пункту пропуска и селам Белгородчины: есть погибший и раненыеБеспилотники сбиты в подмосковных Люберцах и над Белгородской областьюУдар по ДНР зажигательными и кассетными снарядами: ранены 10 человек

https://crimea.ria.ru/20230903/armiya-rossii-unichtozhila-pyat-vrazheskikh-skladov-s-raketami-s-200-v-dnr-1131131218.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, происшествия, новости, пво