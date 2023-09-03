https://crimea.ria.ru/20230903/nad-belgorodskoy-oblastyu-unichtozhen-vrazheskiy-bespilotnik-1131132858.html
Над Белгородской областью уничтожен вражеский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожен вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Над Белгородской областью уничтожен вражеский беспилотник
Украинский беспилотник уничтожен силами противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T13:08
2023-09-03T13:08
2023-09-03T13:16
обстрелы белгородской области
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
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новости
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожен силами противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, БПЛА уничтожен над Белгородским районом при подлете к Белгороду. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет, добавил глава области.Киевский режим регулярно пытается нанести террористические удары по Белгородской области при помощи беспилотников. В субботу днем российская ПВО уничтожила над регионом три украинских дрона самолетного типа. Два были сбиты утром 2 сентября, еще один – около 13 часов дня.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по пункту пропуска и селам Белгородчины: есть погибший и раненыеБеспилотники сбиты в подмосковных Люберцах и над Белгородской областьюУдар по ДНР зажигательными и кассетными снарядами: ранены 10 человек
https://crimea.ria.ru/20230903/armiya-rossii-unichtozhila-pyat-vrazheskikh-skladov-s-raketami-s-200-v-dnr-1131131218.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, происшествия, новости, пво
Над Белгородской областью уничтожен вражеский беспилотник
Минобороны: над Белгородской областью сбит украинский беспилотник
13:08 03.09.2023 (обновлено: 13:16 03.09.2023)