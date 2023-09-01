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Беспилотники сбиты в подмосковных Люберцах и над Белгородской областью
Беспилотники сбиты в подмосковных Люберцах и над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Беспилотники сбиты в подмосковных Люберцах и над Белгородской областью
Российские средства ПВО предотвратили попытку Киева устроить террористическую атаку с применением беспилотника, аппарат самолетного типа сбили над Белгородской... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T08:37
2023-09-01T08:37
2023-09-01T08:37
подмосковье
сергей собянин
министерство обороны рф
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО предотвратили попытку Киева устроить террористическую атаку с применением беспилотника, аппарат самолетного типа сбили над Белгородской областью, сообщили в пятницу в Минобороны России."Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.Также летевший к Москве БПЛА уничтожен рядом с Люберцами, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.Собянин также поблагодарил военных за то, "что не дали испортить нам День знаний".
https://crimea.ria.ru/20230901/ukrainskie-bpla-atakovali-gorod-s-aes---est-povrezhdeniya-1131086572.html
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РИА Новости Крым
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подмосковье, сергей собянин, министерство обороны рф, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости
Беспилотники сбиты в подмосковных Люберцах и над Белгородской областью
Белгородскую область и подмосковные Люберцы атаковали беспилотники
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО предотвратили попытку Киева устроить террористическую атаку с применением беспилотника, аппарат самолетного типа сбили над Белгородской областью, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"Около 07.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.
Также летевший к Москве БПЛА уничтожен рядом с Люберцами, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"Силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", - сообщил он.
Собянин также поблагодарил военных за то, "что не дали испортить нам День знаний".