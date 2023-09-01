https://crimea.ria.ru/20230901/bespilotniki-sbity-v-podmoskovnykh-lyubertsakh-i-nad-belgorodskoy-oblastyu-1131086994.html

Беспилотники сбиты в подмосковных Люберцах и над Белгородской областью

Беспилотники сбиты в подмосковных Люберцах и над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 01.09.2023

Беспилотники сбиты в подмосковных Люберцах и над Белгородской областью

Российские средства ПВО предотвратили попытку Киева устроить террористическую атаку с применением беспилотника, аппарат самолетного типа сбили над Белгородской... РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T08:37

2023-09-01T08:37

2023-09-01T08:37

подмосковье

сергей собянин

министерство обороны рф

белгородская область

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО предотвратили попытку Киева устроить террористическую атаку с применением беспилотника, аппарат самолетного типа сбили над Белгородской областью, сообщили в пятницу в Минобороны России."Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.Также летевший к Москве БПЛА уничтожен рядом с Люберцами, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.Собянин также поблагодарил военных за то, "что не дали испортить нам День знаний".

https://crimea.ria.ru/20230901/ukrainskie-bpla-atakovali-gorod-s-aes---est-povrezhdeniya-1131086572.html

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белгородская область

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подмосковье, сергей собянин, министерство обороны рф, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости