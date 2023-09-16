https://crimea.ria.ru/20230916/ataka-presechena-v-belgorodskoy-oblasti-sbit-ukrainskiy-bpla-1131460260.html

Атака пресечена: в Белгородской области сбит украинский БПЛА

Атака пресечена: в Белгородской области сбит украинский БПЛА - РИА Новости Крым, 16.09.2023

Атака пресечена: в Белгородской области сбит украинский БПЛА

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T14:10

2023-09-16T14:10

2023-09-16T14:10

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

белгородская область

министерство обороны рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные регионы России с помощью беспилотников, ракет и безэкипажных катеров. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Так, 14 сентября дежурными средствами ПВО уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым. А до этого ВСУ совершили атаку 10 крылатыми ракетами и тремя БПЛА на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе. Повреждены два стоявших на ремонте корабля, пострадали 24 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном мореПять морских беспилотников Украины пытались атаковать корабль ЧФПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом - Минобороны

белгородская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, белгородская область, министерство обороны рф, новости