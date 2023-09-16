Рейтинг@Mail.ru
Атака пресечена: в Белгородской области сбит украинский БПЛА - РИА Новости Крым, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230916/ataka-presechena-v-belgorodskoy-oblasti-sbit-ukrainskiy-bpla-1131460260.html
Атака пресечена: в Белгородской области сбит украинский БПЛА
Атака пресечена: в Белгородской области сбит украинский БПЛА - РИА Новости Крым, 16.09.2023
Атака пресечена: в Белгородской области сбит украинский БПЛА
Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T14:10
2023-09-16T14:10
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
белгородская область
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131239309_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_42c1d54c0d16568df0bc1ede72b4aca3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные регионы России с помощью беспилотников, ракет и безэкипажных катеров. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Так, 14 сентября дежурными средствами ПВО уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым. А до этого ВСУ совершили атаку 10 крылатыми ракетами и тремя БПЛА на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе. Повреждены два стоявших на ремонте корабля, пострадали 24 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном мореПять морских беспилотников Украины пытались атаковать корабль ЧФПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом - Минобороны
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131239309_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_ef0078d311d7e885b7ba5740eda1ade6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, белгородская область, министерство обороны рф, новости
Атака пресечена: в Белгородской области сбит украинский БПЛА

Минобороны: украинский беспилотник сбит в Белгородской области

14:10 16.09.2023
 
© РИА Новости КрымБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"16 сентября около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные регионы России с помощью беспилотников, ракет и безэкипажных катеров. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Так, 14 сентября дежурными средствами ПВО уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым. А до этого ВСУ совершили атаку 10 крылатыми ракетами и тремя БПЛА на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе. Повреждены два стоявших на ремонте корабля, пострадали 24 человека.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море
Пять морских беспилотников Украины пытались атаковать корабль ЧФ
ПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом - Минобороны
 
Беспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяБелгородская областьМинистерство обороны РФНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:43Польша закрывает въезд для российских автомобилей с 17 сентября
16:16Сбито 270 беспилотников и 19 снарядов HIMARS – работа ПВО за неделю
15:53Потери ВСУ исчисляются тысячами, десятки атак отбиты - Минобороны
15:382,5 часа простоя: в Севастополе открыли рейд
15:16В Черном море уничтожено за неделю 12 морских дронов и 3 катера ВСУ
14:49Удар ВКС по аэродрому Долгинцево: уничтожены два МиГ-29 и три Су-25
14:31Армия России нанесла 11 ударов по местам производства морских дронов ВСУ
14:10Атака пресечена: в Белгородской области сбит украинский БПЛА
14:01Срок назван: когда в Евпатории откроют обновленную набережную Терешковой
13:1030 лет Русской общине Крыма: новый этап борьбы за сохранение культуры
13:08На Крымском мосту растет очередь: сколько ждать проезда
12:42300 звонков в день: на что жалуются в Крыму по горячей линии Минздрава
12:03В Севастополе закрывают рейд
11:50Метровые волны: штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе
11:43Умер звезда сериала "Солдаты" Вячеслав Гришечкин
11:27Подарок к юбилею: в крепости Керчь и Аджимушкайских каменоломнях скидки
11:12Новый асфальт и тротуары: в Севастополе досрочно сдали пять дорог
10:57Украинские боевики выпустили 82 снаряда по Херсонской области
10:31Советы диетолога: как правильно худеть и не набирать вес снова
10:01Страшное ДТП на Кубани: при лобовом столкновении погибли два человека
Лента новостейМолния