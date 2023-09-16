https://crimea.ria.ru/20230916/muzhchina-pogib-pri-obstrele-vsu-kurskoy-oblasti-1131468058.html

Мужчина погиб при обстреле ВСУ Курской области

Мужчина погиб при обстреле ВСУ Курской области - РИА Новости Крым, 16.09.2023

Мужчина погиб при обстреле ВСУ Курской области

Украинские боевики обстреляли село Плехово в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T19:06

2023-09-16T19:06

2023-09-16T19:06

роман старовойт

курская область

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли село Плехово в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.В результате обстрела повреждено несколько домовладений. Губернатор пообещал собственникам, имущество которых пострадало, оказать помощь в восстановлении.Накануне в результате украинского обстрела поселка Теткино погиб мужчина. Прилет зафиксирован в районе спиртзавода, смертельные ранения получил водитель погрузчика. Еще один мужчина получил травму при атаке на деревню Елизаветовку. С легким ранением он госпитализирован в Глушковскую центральную райбольницу.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ дважды за час атаковали Рыльск с беспилотников – что известноВ Курской области в результате обстрела ВСУ пострадала женщинаНовая атака на Курскую область – есть жертвы

курская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман старовойт, курская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу