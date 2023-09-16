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Мужчина погиб при обстреле ВСУ Курской области - РИА Новости Крым, 16.09.2023
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Мужчина погиб при обстреле ВСУ Курской области
Мужчина погиб при обстреле ВСУ Курской области - РИА Новости Крым, 16.09.2023
Мужчина погиб при обстреле ВСУ Курской области
Украинские боевики обстреляли село Плехово в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T19:06
2023-09-16T19:06
роман старовойт
курская область
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли село Плехово в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.В результате обстрела повреждено несколько домовладений. Губернатор пообещал собственникам, имущество которых пострадало, оказать помощь в восстановлении.Накануне в результате украинского обстрела поселка Теткино погиб мужчина. Прилет зафиксирован в районе спиртзавода, смертельные ранения получил водитель погрузчика. Еще один мужчина получил травму при атаке на деревню Елизаветовку. С легким ранением он госпитализирован в Глушковскую центральную райбольницу.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ дважды за час атаковали Рыльск с беспилотников – что известноВ Курской области в результате обстрела ВСУ пострадала женщинаНовая атака на Курскую область – есть жертвы
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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роман старовойт, курская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Мужчина погиб при обстреле ВСУ Курской области

ВСУ атаковали село в Курской области – погиб молодой мужчина

19:06 16.09.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли село Плехово в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким", - написал он в своем Telegram-канале.
В результате обстрела повреждено несколько домовладений. Губернатор пообещал собственникам, имущество которых пострадало, оказать помощь в восстановлении.
Накануне в результате украинского обстрела поселка Теткино погиб мужчина. Прилет зафиксирован в районе спиртзавода, смертельные ранения получил водитель погрузчика. Еще один мужчина получил травму при атаке на деревню Елизаветовку. С легким ранением он госпитализирован в Глушковскую центральную райбольницу.
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