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В Курской области в результате обстрела ВСУ пострадала женщина - РИА Новости Крым, 02.09.2023
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В Курской области в результате обстрела ВСУ пострадала женщина
В Курской области в результате обстрела ВСУ пострадала женщина - РИА Новости Крым, 02.09.2023
В Курской области в результате обстрела ВСУ пострадала женщина
ВСУ продолжают обстреливать территорию Российской Федерации. В Курской области в ночь с 1 на 2 сентября обстреляли деревню Успеновка Кореновского района,... РИА Новости Крым, 02.09.2023
2023-09-02T10:14
2023-09-02T10:15
обстрелы всу
брянск
курск
новости
роман старовойт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстреливать территорию Российской Федерации. В Курской области в ночь с 1 на 2 сентября обстреляли деревню Успеновка Кореновского района, сообщил губернатор Роман Старовойт."Деревня Успеновка Кореневского района обстреляна со стороны Украины. Насчитали три прилета. От взрывной волны пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. В одном из домовладений выбиты стекла. Поможем с восстановлением", - написал он в Telegram-канале.В Херсонской области украинские дроны атаковали село Масловка Новокаховского городского округа, сообщает пресс-служба местной администрации.В Брянской области обстрелам подвергся поселок Климово и село Курковичи, сообщил глава региона Александр Богомаз. В Климово пострадавших и разрушений нет, в Курковичах пострадал жилой дом, на местах работают экстренные службы."Украинские террористы обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа, - написал Богомаз в Telegram-канале. - Пострадавших нет. В результате обстрела частично поврежден один жилой дом. Оперативные и экстренные службы работают на месте".1 сентября вооруженные силы Украины обстреляли торгово-развлекательный центр "Донецк Сити" и Шахтерскую площадь. Было выпущено 15 ракет, в результате пострадало 10 человек, из них шестилетняя девочка впоследствии скончалась в больнице.Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь полупогружными безэкипажными катерами был дважды атакован Крымский мост. Обе атаки были успешно отражены в акватории Черного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:108 прилетов за сутки: ВСУ усилили обстрелы херсонского левобережьяУдар по ДНР зажигательными и кассетными снарядами: ранены 10 человекУкраина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭ
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обстрелы всу, брянск, курск, новости, роман старовойт, александр богомаз
В Курской области в результате обстрела ВСУ пострадала женщина

ВСУ обстреляли Курскую и Брянскую область: разрушены жилые дома и пострадала женщина

10:14 02.09.2023 (обновлено: 10:15 02.09.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрел Белгородской области
Обстрел Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстреливать территорию Российской Федерации. В Курской области в ночь с 1 на 2 сентября обстреляли деревню Успеновка Кореновского района, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Деревня Успеновка Кореневского района обстреляна со стороны Украины. Насчитали три прилета. От взрывной волны пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. В одном из домовладений выбиты стекла. Поможем с восстановлением", - написал он в Telegram-канале.
В Херсонской области украинские дроны атаковали село Масловка Новокаховского городского округа, сообщает пресс-служба местной администрации.
"Сегодня, 2 сентября, около 7:30, боевики украинских вооруженных формирований атаковали дронами село Масловка. В результате атаки поврежден дом по ул. Степная, 34. Также поврежден газопровод. Ранен мирный житель. Ему оказана первая медицинская помощь. По состоянию на 9:45 повреждения газопровода устранены, газоснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.
В Брянской области обстрелам подвергся поселок Климово и село Курковичи, сообщил глава региона Александр Богомаз. В Климово пострадавших и разрушений нет, в Курковичах пострадал жилой дом, на местах работают экстренные службы.
"Украинские террористы обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа, - написал Богомаз в Telegram-канале. - Пострадавших нет. В результате обстрела частично поврежден один жилой дом. Оперативные и экстренные службы работают на месте".
1 сентября вооруженные силы Украины обстреляли торгово-развлекательный центр "Донецк Сити" и Шахтерскую площадь. Было выпущено 15 ракет, в результате пострадало 10 человек, из них шестилетняя девочка впоследствии скончалась в больнице.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь полупогружными безэкипажными катерами был дважды атакован Крымский мост. Обе атаки были успешно отражены в акватории Черного моря.
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Обстрелы ВСУБрянскКурскНовостиРоман СтаровойтАлександр Богомаз
 
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