https://crimea.ria.ru/20230902/v-kurskoy-oblasti-v-rezultate-obstrela-vsu-postradala-zhenschina-1131114198.html

В Курской области в результате обстрела ВСУ пострадала женщина

В Курской области в результате обстрела ВСУ пострадала женщина - РИА Новости Крым, 02.09.2023

В Курской области в результате обстрела ВСУ пострадала женщина

ВСУ продолжают обстреливать территорию Российской Федерации. В Курской области в ночь с 1 на 2 сентября обстреляли деревню Успеновка Кореновского района,... РИА Новости Крым, 02.09.2023

2023-09-02T10:14

2023-09-02T10:14

2023-09-02T10:15

обстрелы всу

брянск

курск

новости

роман старовойт

александр богомаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/14/1126004530_0:23:1280:743_1920x0_80_0_0_25245dca9fb3f14c1f066f1a8e3049d8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстреливать территорию Российской Федерации. В Курской области в ночь с 1 на 2 сентября обстреляли деревню Успеновка Кореновского района, сообщил губернатор Роман Старовойт."Деревня Успеновка Кореневского района обстреляна со стороны Украины. Насчитали три прилета. От взрывной волны пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. В одном из домовладений выбиты стекла. Поможем с восстановлением", - написал он в Telegram-канале.В Херсонской области украинские дроны атаковали село Масловка Новокаховского городского округа, сообщает пресс-служба местной администрации.В Брянской области обстрелам подвергся поселок Климово и село Курковичи, сообщил глава региона Александр Богомаз. В Климово пострадавших и разрушений нет, в Курковичах пострадал жилой дом, на местах работают экстренные службы."Украинские террористы обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа, - написал Богомаз в Telegram-канале. - Пострадавших нет. В результате обстрела частично поврежден один жилой дом. Оперативные и экстренные службы работают на месте".1 сентября вооруженные силы Украины обстреляли торгово-развлекательный центр "Донецк Сити" и Шахтерскую площадь. Было выпущено 15 ракет, в результате пострадало 10 человек, из них шестилетняя девочка впоследствии скончалась в больнице.Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь полупогружными безэкипажными катерами был дважды атакован Крымский мост. Обе атаки были успешно отражены в акватории Черного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:108 прилетов за сутки: ВСУ усилили обстрелы херсонского левобережьяУдар по ДНР зажигательными и кассетными снарядами: ранены 10 человекУкраина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭ

https://crimea.ria.ru/20230902/v-krymu-otvetili-na-popytki-ukrainskikh-voysk-vysaditsya-v-krymu-1131113902.html

брянск

курск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, брянск, курск, новости, роман старовойт, александр богомаз