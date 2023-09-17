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ВСУ бьют по Белгородской области из артиллерии и минометов – есть раненый - РИА Новости Крым, 17.09.2023
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ВСУ бьют по Белгородской области из артиллерии и минометов – есть раненый
ВСУ бьют по Белгородской области из артиллерии и минометов – есть раненый - РИА Новости Крым, 17.09.2023
ВСУ бьют по Белгородской области из артиллерии и минометов – есть раненый
Боевики киевского режима обстреливают мирную инфраструктуру, жилые дома и предприятия Белгородской области. За минувшие сутки по городам и селам региона... РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T12:54
2023-09-17T13:18
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
обстрелы всу
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Боевики киевского режима обстреливают мирную инфраструктуру, жилые дома и предприятия Белгородской области. За минувшие сутки по городам и селам региона выпущено 105 артиллерийских снарядов, мин и гранат, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В Шебекинском округе по городу Шебекино враг выпустил два артиллерийских снаряда. В результате осколочное ранение получил водитель грузовика. "В городе Шебекино есть один пострадавший - мужчина получил легкие осколочные ранения. Госпитализация не потребовалась, раны обработали на месте", - сообщил губернатор.Кроме того, в результате обстрела в здании одного из промышленных предприятий повреждены остекление, фасад, перекрытие и три грузовых автомобиля. В селе Середа с БПЛА сброшено два взрывных устройства, в селе Муром – четыре взрывных устройства. Обошлось без последствий.В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка и хутору Валковский – семь и шесть соответственно. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Обошлось без последствий.В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляны хутор Нижние Мельницы и село Вериговка – зафиксировано три и семь прилетов соответственно. Пострадавших и разрушений нет. В селе Колосково системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа, обошлось без последствий. В селе Долгое противник трижды атаковал с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет, незначительные повреждения получила водонапорная башня, также поврежден легковой автомобиль.В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли хутор Старый – выпущено три минометных снаряда и 10 гранатометных выстрелов. Пострадавших и разрушений нет."В Грайворонском городском округе по окраине села Заречье-Первое выпущено 20 минометных снарядов, по окраине села Заречье-Второе – два артиллерийских снаряда, по окраинам села Сподарюшино и поселка Горьковский – три и восемь минометных снарядов соответственно. В данных населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет. В селе Пороз с беспилотника сброшен осколочный боеприпас. Пострадавших нет, поврежден один из инфраструктурных объектов связи", – сообщил Гладков.В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Теребрено – установлено пять прилетов. По окраине села Староселье выпущено шесть артснарядов, здесь же противник сбросил с БПЛА взрывное устройство. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.Кроме того, по селу Новая Таволжанка выпущено два артиллерийских снаряда, по селу Терезовка – два минометных снаряда. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака пресечена: в Белгородской области сбит украинский БПЛАВСУ дважды за час атаковали Рыльск с беспилотников – что известноРазбитые дома и поврежденная ЛЭП: Киев обстреливает Белгородскую область
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обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, общество, новости
ВСУ бьют по Белгородской области из артиллерии и минометов – есть раненый

Белгородская область под обстрелом артиллерии и минометов ВСУ: более 100 прилетов за сутки

12:54 17.09.2023 (обновлено: 13:18 17.09.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара ВСУ по Белгородской области
Последствия удара ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Боевики киевского режима обстреливают мирную инфраструктуру, жилые дома и предприятия Белгородской области. За минувшие сутки по городам и селам региона выпущено 105 артиллерийских снарядов, мин и гранат, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Шебекинском округе по городу Шебекино враг выпустил два артиллерийских снаряда. В результате осколочное ранение получил водитель грузовика.
"В городе Шебекино есть один пострадавший - мужчина получил легкие осколочные ранения. Госпитализация не потребовалась, раны обработали на месте", - сообщил губернатор.
Кроме того, в результате обстрела в здании одного из промышленных предприятий повреждены остекление, фасад, перекрытие и три грузовых автомобиля. В селе Середа с БПЛА сброшено два взрывных устройства, в селе Муром – четыре взрывных устройства. Обошлось без последствий.
В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка и хутору Валковский – семь и шесть соответственно. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.
В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Обошлось без последствий.
В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляны хутор Нижние Мельницы и село Вериговка – зафиксировано три и семь прилетов соответственно. Пострадавших и разрушений нет. В селе Колосково системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа, обошлось без последствий. В селе Долгое противник трижды атаковал с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет, незначительные повреждения получила водонапорная башня, также поврежден легковой автомобиль.
В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли хутор Старый – выпущено три минометных снаряда и 10 гранатометных выстрелов. Пострадавших и разрушений нет.
"В Грайворонском городском округе по окраине села Заречье-Первое выпущено 20 минометных снарядов, по окраине села Заречье-Второе – два артиллерийских снаряда, по окраинам села Сподарюшино и поселка Горьковский – три и восемь минометных снарядов соответственно. В данных населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет. В селе Пороз с беспилотника сброшен осколочный боеприпас. Пострадавших нет, поврежден один из инфраструктурных объектов связи", – сообщил Гладков.
В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Теребрено – установлено пять прилетов. По окраине села Староселье выпущено шесть артснарядов, здесь же противник сбросил с БПЛА взрывное устройство. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.
Кроме того, по селу Новая Таволжанка выпущено два артиллерийских снаряда, по селу Терезовка – два минометных снаряда. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.
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Обстрелы Белгородской областиШебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковОбстрелы ВСУОбществоНовости
 
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