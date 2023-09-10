https://crimea.ria.ru/20230910/razbitye-doma-i-povrezhdennaya-lep-kiev-obstrelivaet-belgorodskuyu-oblast-1131297394.html

Разбитые дома и поврежденная ЛЭП: Киев обстреливает Белгородскую область

Разбитые дома и поврежденная ЛЭП: Киев обстреливает Белгородскую область - РИА Новости Крым, 10.09.2023

Разбитые дома и поврежденная ЛЭП: Киев обстреливает Белгородскую область

Более 40 снарядов выпущено Вооруженными силами Украины по населенным пунктам Белгородской области за прошлые сутки. Российской стороной сбиты три вражеских... РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T11:44

2023-09-10T11:44

2023-09-10T11:44

белгородская область

обстрелы белгородской области

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Более 40 снарядов выпущено Вооруженными силами Украины по населенным пунктам Белгородской области за прошлые сутки. Российской стороной сбиты три вражеских БПЛА. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков."В Краснояружском районе из артиллерии и гранатомета обстреляли окраину села Староселье. Зафиксированы прилеты пяти артиллерийских снарядов, а также 10 гранатометных выстрелов. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена", - сообщил губернатор в Telegram-канале.При этом российской стороной в поселке Прилесье уничтожен БПЛА противника. По словам Гладкова, никто не пострадал, разрушений нет.Восемь артиллерийских снарядов враг выпустил по МАПП "Нехотеевка" в Белгородском районе. В селе Щетиновка сбито два украинских дрона.Под минометный обстрел попала окраина хутора Старый в Волоконовском районе: зафиксировано пять прилетов.Девять минометных снарядов выпущено ВСУ по окраине села Сподарюшино в Грайворонском городском округе. В результате, два жилых дома получили повреждения: в одном выбиты окна, пробита крыша, посечены входная дверь и забор, во втором – поврежден забор.Село Середа в Шебекинском городском округе попало под минометный обстрел. От прямого попадания снаряда полностью разрушено одно частное домовладение. Семь минометных снарядов ВСУ выпустили по селу Терезовка, пять - по селу Муром, два минометных снаряда прилетело в село Новая Таволжанка.По словам Вячеслава Гладкова, во всех населенных пунктах погибших и пострадавших нет.5 сентября в селе Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области в результате обстрела Вооруженных сил Украины погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных ран на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Еще один человек ранен - женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти сотня прилетов: ВСУ продолжают террор Белгородской областиОбстрел ВСУ Белгородской области: погиб мирный жительНад Белгородской областью уничтожен вражеский беспилотник

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости, вячеслав гладков, украина, россия