https://crimea.ria.ru/20230919/ukrainskiy-bespilotnik-unichtozhen-na-podlete-k-belgorodu-1131522379.html

Украинский беспилотник уничтожен на подлете к Белгороду

Украинский беспилотник уничтожен на подлете к Белгороду - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Украинский беспилотник уничтожен на подлете к Белгороду

Украинский БПЛА самолетного типа сбит в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T14:12

2023-09-19T14:12

2023-09-19T14:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Украинский БПЛА самолетного типа сбит в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России."19 сентября около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - говорится в сообщении.Губернатор города Вячеслав Гладков уточнил, что дрон сбит на подлете к городу. На месте работают сотрудники экстренных служб."Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее во вторник российские военные пресекли еще одну попытку Киева совершить террористическую атаку с помощью беспилотника – БПЛА уничтожен на территории Брянской области. Пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбиты два украинских беспилотникаНовые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные целиМорская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море

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