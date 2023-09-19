https://crimea.ria.ru/20230919/ukrainskiy-bespilotnik-sbit-nad-bryanskoy-oblastyu-1131518477.html

Украинский беспилотник сбит над Брянской областью

Украинский беспилотник сбит над Брянской областью - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Украинский беспилотник сбит над Брянской областью

Украинский беспилотник был сбит средствами противовоздушной обороны над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T12:43

2023-09-19T12:43

2023-09-19T12:47

брянская область

пво

министерство обороны рф

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

александр богомаз

обстрелы брянской области

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник был сбит средствами противовоздушной обороны над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В военном ведомстве уточнили, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен.По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, дрон сбит над Суземским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.Утром 10 сентября ПВО отразили очередную попытку киевского режима ударить по Брянской области беспилотником самолетного типа.Ранее киевские режим осуществил четыре попытки атаковать беспилотниками Крымский полуостров. Первая произошла в 1.15 17 сентября, вторая – спустя полчаса. В этот же день вечером киевский режим возобновил атаки. В Минобороны сообщили, что в 20.30 два беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО в юго-западной части Крым. Спустя час появилась информация еще об одном сбитом БПЛА в том же районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Брянской области: пострадала женщинаСнаряд попал в квартиру в Новой Каховке – тяжело ранена женщинаНовые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные цели

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, пво, министерство обороны рф, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), александр богомаз, обстрелы брянской области, новости