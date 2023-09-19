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Украинский беспилотник сбит над Брянской областью - РИА Новости Крым, 19.09.2023
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Украинский беспилотник сбит над Брянской областью
Украинский беспилотник сбит над Брянской областью - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Украинский беспилотник сбит над Брянской областью
Украинский беспилотник был сбит средствами противовоздушной обороны над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T12:43
2023-09-19T12:47
брянская область
пво
министерство обороны рф
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
александр богомаз
обстрелы брянской области
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник был сбит средствами противовоздушной обороны над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В военном ведомстве уточнили, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен.По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, дрон сбит над Суземским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.Утром 10 сентября ПВО отразили очередную попытку киевского режима ударить по Брянской области беспилотником самолетного типа.Ранее киевские режим осуществил четыре попытки атаковать беспилотниками Крымский полуостров. Первая произошла в 1.15 17 сентября, вторая – спустя полчаса. В этот же день вечером киевский режим возобновил атаки. В Минобороны сообщили, что в 20.30 два беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО в юго-западной части Крым. Спустя час появилась информация еще об одном сбитом БПЛА в том же районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Брянской области: пострадала женщинаСнаряд попал в квартиру в Новой Каховке – тяжело ранена женщинаНовые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные цели
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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брянская область, пво, министерство обороны рф, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), александр богомаз, обстрелы брянской области, новости
Украинский беспилотник сбит над Брянской областью

Минобороны: российские ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью

12:43 19.09.2023 (обновлено: 12:47 19.09.2023)
 
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник был сбит средствами противовоздушной обороны над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – сказано в сообщении.
В военном ведомстве уточнили, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен.
По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, дрон сбит над Суземским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Утром 10 сентября ПВО отразили очередную попытку киевского режима ударить по Брянской области беспилотником самолетного типа.
Ранее киевские режим осуществил четыре попытки атаковать беспилотниками Крымский полуостров. Первая произошла в 1.15 17 сентября, вторая – спустя полчаса. В этот же день вечером киевский режим возобновил атаки. В Минобороны сообщили, что в 20.30 два беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО в юго-западной части Крым. Спустя час появилась информация еще об одном сбитом БПЛА в том же районе.
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Брянская областьПВОМинистерство обороны РФПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Александр БогомазОбстрелы Брянской областиНовости
 
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