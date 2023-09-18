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Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Брянской области: пострадала женщина - РИА Новости Крым, 18.09.2023
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Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Брянской области: пострадала женщина
Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Брянской области: пострадала женщина - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Брянской области: пострадала женщина
Украинские военные обстреляли село в Брянской области, пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T18:37
2023-09-18T18:37
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
происшествия
александр богомаз
брянская область
обстрелы брянской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Украинские военные обстреляли село в Брянской области, пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Раненую женщину доставили в Центральную районную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.По словам губернатора, на место обстрела выехали оперативные и экстренные службы.Утром в этот же день огонь ВСУ был выпущен по селу Лемешовка Севского района Брянской области. По сообщению Александра Богомаза, обошлось без пострадавших. Но в результате атаки был поврежден зерносушильный комплекс, хозяйственные помещения и трансформатор сельхозпредприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные целиНад Брянской областью сбит вражеский беспилотникТри украинских беспилотника атаковали Брянскую область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия, александр богомаз, брянская область, обстрелы брянской области
Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Брянской области: пострадала женщина

Мирная жительница пострадала в Брянской области из-за обстрелов украинских боевиков

18:37 18.09.2023
 
© Telegram-канал губернатора Брянской области Александра БогомазаПоследствия обстрела в Брянской области
Последствия обстрела в Брянской области
© Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Украинские военные обстреляли село в Брянской области, пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы обстреляли село Каменский Хутор Климовского района. Снаряд попал в жилой дом. В результате пострадала жительница села 1941 года рождения", - написал он в Telegram-канале.
Раненую женщину доставили в Центральную районную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
По словам губернатора, на место обстрела выехали оперативные и экстренные службы.
Утром в этот же день огонь ВСУ был выпущен по селу Лемешовка Севского района Брянской области. По сообщению Александра Богомаза, обошлось без пострадавших. Но в результате атаки был поврежден зерносушильный комплекс, хозяйственные помещения и трансформатор сельхозпредприятия.
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