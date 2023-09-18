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Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Брянской области: пострадала женщина

Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Брянской области: пострадала женщина - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Брянской области: пострадала женщина

Украинские военные обстреляли село в Брянской области, пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T18:37

2023-09-18T18:37

2023-09-18T18:37

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

происшествия

александр богомаз

брянская область

обстрелы брянской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Украинские военные обстреляли село в Брянской области, пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Раненую женщину доставили в Центральную районную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.По словам губернатора, на место обстрела выехали оперативные и экстренные службы.Утром в этот же день огонь ВСУ был выпущен по селу Лемешовка Севского района Брянской области. По сообщению Александра Богомаза, обошлось без пострадавших. Но в результате атаки был поврежден зерносушильный комплекс, хозяйственные помещения и трансформатор сельхозпредприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные целиНад Брянской областью сбит вражеский беспилотникТри украинских беспилотника атаковали Брянскую область

брянская область

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