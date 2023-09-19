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Снаряд попал в квартиру в Новой Каховке – тяжело ранена женщина
Снаряд попал в квартиру в Новой Каховке – тяжело ранена женщина - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Снаряд попал в квартиру в Новой Каховке – тяжело ранена женщина
Женщина пострадала в результате обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ, снаряд попал прямо в одну из квартир жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T10:34
2023-09-19T10:34
2023-09-19T10:45
новая каховка
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Женщина пострадала в результате обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ, снаряд попал прямо в одну из квартир жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новокаховского округа.По предварительным данным, у пострадавшей диагностированы открытая черепно-мозговая травма, переломом основания черепа, открытый перелом нижней челюсти и другие травмы.Как сообщалось, за минувшие сутки украинские боевики выпустили по населенным пунктам Херсонской области более 80 снарядов. Больше всего прилетов зафиксировано в Голой Пристани. Кроме того, в течение ночи боевики наносили удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, в том числе по Новой Каховке.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрелы мирной Херсонщины: ВСУ выпустили по области еще 84 снарядаСнаряд ВСУ попал в жилой дом в Брянской области: пострадала женщинаГруппировка "Днепр" разбила позиции ВСУ в Херсонской области
https://crimea.ria.ru/20230915/obstrel-novoy-kakhovki-chislo-ranenykh-vyroslo-do-12-chelovek-1131434289.html
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новая каховка, херсонская область, происшествия, обстрелы всу, новости, общество, новые регионы россии
Снаряд попал в квартиру в Новой Каховке – тяжело ранена женщина
В Новой Каховке в результате обстрела ВСУ тяжело ранена 65-летняя женщина
10:34 19.09.2023 (обновлено: 10:45 19.09.2023)