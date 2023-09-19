https://crimea.ria.ru/20230919/snaryad-popal-v-kvartiru-v-novoy-kakhovke--tyazhelo-ranena-zhenschina-1131511446.html

Снаряд попал в квартиру в Новой Каховке – тяжело ранена женщина

Снаряд попал в квартиру в Новой Каховке – тяжело ранена женщина - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Снаряд попал в квартиру в Новой Каховке – тяжело ранена женщина

Женщина пострадала в результате обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ, снаряд попал прямо в одну из квартир жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T10:34

2023-09-19T10:34

2023-09-19T10:45

новая каховка

херсонская область

происшествия

обстрелы всу

новости

общество

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Женщина пострадала в результате обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ, снаряд попал прямо в одну из квартир жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новокаховского округа.По предварительным данным, у пострадавшей диагностированы открытая черепно-мозговая травма, переломом основания черепа, открытый перелом нижней челюсти и другие травмы.Как сообщалось, за минувшие сутки украинские боевики выпустили по населенным пунктам Херсонской области более 80 снарядов. Больше всего прилетов зафиксировано в Голой Пристани. Кроме того, в течение ночи боевики наносили удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, в том числе по Новой Каховке.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрелы мирной Херсонщины: ВСУ выпустили по области еще 84 снарядаСнаряд ВСУ попал в жилой дом в Брянской области: пострадала женщинаГруппировка "Днепр" разбила позиции ВСУ в Херсонской области

https://crimea.ria.ru/20230915/obstrel-novoy-kakhovki-chislo-ranenykh-vyroslo-do-12-chelovek-1131434289.html

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, херсонская область, происшествия, обстрелы всу, новости, общество, новые регионы россии