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Обстрелы мирной Херсонщины: ВСУ выпустили по области еще 84 снаряда - РИА Новости Крым, 19.09.2023
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Обстрелы мирной Херсонщины: ВСУ выпустили по области еще 84 снаряда
Обстрелы мирной Херсонщины: ВСУ выпустили по области еще 84 снаряда - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Обстрелы мирной Херсонщины: ВСУ выпустили по области еще 84 снаряда
Украинские боевики выпустили по населенным пунктам Херсонской области более 80 снарядов за сутки. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T09:25
2023-09-19T09:25
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
голая пристань
новая каховка
каховка
алешки
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики выпустили по населенным пунктам Херсонской области более 80 снарядов за сутки. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня по Голой Пристани было выпущено 12 снарядов из ствольной артиллерии, по Солонцам – 11, по Казачьим Лагерям – девять, по Кардашинке – семь, по Песчановке – шесть. Обстрелы продолжились и ночью."Ночью киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Новая Каховка, Каховка, Саги, Корсунка, Казачьи Лагеря, Крынки, Алешки, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - уточнили в экстренных службах.Как сообщалось, накануне украинские боевики также выпустили по Херсонщине более 80 артснарядов, больше всего прилетов зафиксировано было в населенном пункте Солонцы – 12. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему конфликт на Украине может затянуться и кому это выгодно - мнениеСнаряд ВСУ попал в жилой дом в Брянской области: пострадала женщинаБойцы "Днепра" уничтожили технику и боевиков ВСУ в Херсонской области
https://crimea.ria.ru/20230918/perebit-gazoprovod-novaya-kakhovka-ostalas-bez-gaza-posle-ataki-vsu-1131491079.html
херсонская область
новые регионы россии
голая пристань
новая каховка
каховка
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Новости
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херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, голая пристань, новая каховка, каховка, алешки, новости
Обстрелы мирной Херсонщины: ВСУ выпустили по области еще 84 снаряда

ВСУ выпустили по населенным пунктам Херсонской области более 80 снарядов за сутки

09:25 19.09.2023
 
© Скриншот с видеоРезультаты обстрела Новой Каховки
Результаты обстрела Новой Каховки
© Скриншот с видео
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики выпустили по населенным пунктам Херсонской области более 80 снарядов за сутки. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, в течение дня по Голой Пристани было выпущено 12 снарядов из ствольной артиллерии, по Солонцам – 11, по Казачьим Лагерям – девять, по Кардашинке – семь, по Песчановке – шесть. Обстрелы продолжились и ночью.
"Ночью киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Новая Каховка, Каховка, Саги, Корсунка, Казачьи Лагеря, Крынки, Алешки, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - уточнили в экстренных службах.
Как сообщалось, накануне украинские боевики также выпустили по Херсонщине более 80 артснарядов, больше всего прилетов зафиксировано было в населенном пункте Солонцы – 12.
Знак Опасно, газ! - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
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Херсонская областьОбстрелы ВСУПроисшествияНовые регионы РоссииГолая ПристаньНовая КаховкаКаховкаАлешкиНовости
 
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