https://crimea.ria.ru/20230919/obstrely-mirnoy-khersonschiny-vsu-vypustili-po-oblasti-esche-84-snaryada-1131506628.html

Обстрелы мирной Херсонщины: ВСУ выпустили по области еще 84 снаряда

Обстрелы мирной Херсонщины: ВСУ выпустили по области еще 84 снаряда - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Обстрелы мирной Херсонщины: ВСУ выпустили по области еще 84 снаряда

Украинские боевики выпустили по населенным пунктам Херсонской области более 80 снарядов за сутки. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T09:25

2023-09-19T09:25

2023-09-19T09:25

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

новые регионы россии

голая пристань

новая каховка

каховка

алешки

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики выпустили по населенным пунктам Херсонской области более 80 снарядов за сутки. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня по Голой Пристани было выпущено 12 снарядов из ствольной артиллерии, по Солонцам – 11, по Казачьим Лагерям – девять, по Кардашинке – семь, по Песчановке – шесть. Обстрелы продолжились и ночью."Ночью киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Новая Каховка, Каховка, Саги, Корсунка, Казачьи Лагеря, Крынки, Алешки, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - уточнили в экстренных службах.Как сообщалось, накануне украинские боевики также выпустили по Херсонщине более 80 артснарядов, больше всего прилетов зафиксировано было в населенном пункте Солонцы – 12. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему конфликт на Украине может затянуться и кому это выгодно - мнениеСнаряд ВСУ попал в жилой дом в Брянской области: пострадала женщинаБойцы "Днепра" уничтожили технику и боевиков ВСУ в Херсонской области

https://crimea.ria.ru/20230918/perebit-gazoprovod-novaya-kakhovka-ostalas-bez-gaza-posle-ataki-vsu-1131491079.html

херсонская область

новые регионы россии

голая пристань

новая каховка

каховка

алешки

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, голая пристань, новая каховка, каховка, алешки, новости