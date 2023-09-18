https://crimea.ria.ru/20230918/bolshe-80-priletov-vsu-snova-byut-po-mirnym-gorodam-khersonschiny-1131488610.html

Больше 80 прилетов: ВСУ снова бьют по мирным городам Херсонщины

Больше 80 прилетов: ВСУ снова бьют по мирным городам Херсонщины - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Больше 80 прилетов: ВСУ снова бьют по мирным городам Херсонщины

За прошедшие сутки боевики ВСУ нанесли больше 80 ударов из ствольной артиллерии по городам и селам левого берега Херсонской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T10:54

2023-09-18T10:54

2023-09-18T10:54

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

каховка

новая каховка

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки боевики ВСУ нанесли больше 80 ударов из ствольной артиллерии по городам и селам левого берега Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Больше всего прилетов зафиксировано в населенном пункте Солонцы – двенадцать, по девять ударов пришлось на Кардашинку и Новую Збурьевку. Восемь снарядов ВСУ выпустили по селу Песчановка, по Днепрянам было семь ударов, а по Крынкам – шесть.Информация о жертвах среди гражданского населения и характере разрушения инфраструктурных объектов уточняется.Накануне вооруженные силы Украины выпустили больше ста снарядов из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам левобережья Херсонщины.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные домаКрупная вооруженная группа ВСУ попала в плен на ХерсонщинеВСУ трижды за утро ударили по Курской области: ранена женщина

https://crimea.ria.ru/20230915/obstrel-novoy-kakhovki-chislo-ranenykh-vyroslo-do-12-chelovek-1131434289.html

херсонская область

каховка

новая каховка

новые регионы россии

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, происшествия, каховка, новая каховка, новые регионы россии