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Больше 80 прилетов: ВСУ снова бьют по мирным городам Херсонщины - РИА Новости Крым, 18.09.2023
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Больше 80 прилетов: ВСУ снова бьют по мирным городам Херсонщины
Больше 80 прилетов: ВСУ снова бьют по мирным городам Херсонщины - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Больше 80 прилетов: ВСУ снова бьют по мирным городам Херсонщины
За прошедшие сутки боевики ВСУ нанесли больше 80 ударов из ствольной артиллерии по городам и селам левого берега Херсонской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T10:54
2023-09-18T10:54
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
каховка
новая каховка
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки боевики ВСУ нанесли больше 80 ударов из ствольной артиллерии по городам и селам левого берега Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Больше всего прилетов зафиксировано в населенном пункте Солонцы – двенадцать, по девять ударов пришлось на Кардашинку и Новую Збурьевку. Восемь снарядов ВСУ выпустили по селу Песчановка, по Днепрянам было семь ударов, а по Крынкам – шесть.Информация о жертвах среди гражданского населения и характере разрушения инфраструктурных объектов уточняется.Накануне вооруженные силы Украины выпустили больше ста снарядов из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам левобережья Херсонщины.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные домаКрупная вооруженная группа ВСУ попала в плен на ХерсонщинеВСУ трижды за утро ударили по Курской области: ранена женщина
https://crimea.ria.ru/20230915/obstrel-novoy-kakhovki-chislo-ranenykh-vyroslo-do-12-chelovek-1131434289.html
херсонская область
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херсонская область, обстрелы всу, происшествия, каховка, новая каховка, новые регионы россии
Больше 80 прилетов: ВСУ снова бьют по мирным городам Херсонщины

ВСУ выпустили по городам и селам Херсонской области больше 80 снарядов за сутки

10:54 18.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбстрел в Алешках
Обстрел в Алешках - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки боевики ВСУ нанесли больше 80 ударов из ствольной артиллерии по городам и селам левого берега Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Больше всего прилетов зафиксировано в населенном пункте Солонцы – двенадцать, по девять ударов пришлось на Кардашинку и Новую Збурьевку. Восемь снарядов ВСУ выпустили по селу Песчановка, по Днепрянам было семь ударов, а по Крынкам – шесть.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Подстепного, Корсунки, Саг, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии", - добавили в экстренных службах.
Информация о жертвах среди гражданского населения и характере разрушения инфраструктурных объектов уточняется.
Накануне вооруженные силы Украины выпустили больше ста снарядов из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам левобережья Херсонщины.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУПроисшествияКаховкаНовая КаховкаНовые регионы России
 
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