https://crimea.ria.ru/20230918/vsu-trizhdy-za-utro-udarili-po-kurskoy-oblasti-ranena-zhenschina-1131488207.html

ВСУ трижды за утро ударили по Курской области: ранена женщина

ВСУ трижды за утро ударили по Курской области: ранена женщина - РИА Новости Крым, 18.09.2023

ВСУ трижды за утро ударили по Курской области: ранена женщина

ВСУ трижды за утро обстреляли курский поселок Теткино. В результате атаки ранение получила местная жительница, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T10:32

2023-09-18T10:32

2023-09-18T11:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. ВСУ трижды за утро обстреляли курский поселок Теткино. В результате атаки ранение получила местная жительница, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.При этом в поселке горит жилой дом – на месте прямого попадания снаряда работают пожарные. По данным Старовойта, ВСУ выпустили по поселку больше 20 снарядов за утро. "В результате повреждены коммуникации, некоторые улицы поселка остались без электроснабжения, воды и газа", - сообщил руководитель Курской области.В 11 жилых домах повреждены крыши и фасады, губернатор пообещал собственникам помощь в их восстановлении. Аварийные бригады приступят к работам на сетях, как только обстановка станет безопаснее.ВСУ регулярно бьют по мирным населенным пунктам приграничных регионов России. Накануне трое мирных жителей Курской области получили ранения в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина погиб при обстреле ВСУ Курской областиДвое жителей Курской области ранены в результате обстрела ВСУВСУ дважды за час атаковали Рыльск с беспилотников – что известно

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, обстрелы всу, роман старовойт, происшествия, россия, общество, новости