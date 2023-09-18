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ВСУ трижды за утро ударили по Курской области: ранена женщина - РИА Новости Крым, 18.09.2023
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ВСУ трижды за утро ударили по Курской области: ранена женщина
ВСУ трижды за утро ударили по Курской области: ранена женщина - РИА Новости Крым, 18.09.2023
ВСУ трижды за утро ударили по Курской области: ранена женщина
ВСУ трижды за утро обстреляли курский поселок Теткино. В результате атаки ранение получила местная жительница, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T10:32
2023-09-18T11:07
обстрелы курской области
курская область
обстрелы всу
роман старовойт
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. ВСУ трижды за утро обстреляли курский поселок Теткино. В результате атаки ранение получила местная жительница, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.При этом в поселке горит жилой дом – на месте прямого попадания снаряда работают пожарные. По данным Старовойта, ВСУ выпустили по поселку больше 20 снарядов за утро. "В результате повреждены коммуникации, некоторые улицы поселка остались без электроснабжения, воды и газа", - сообщил руководитель Курской области.В 11 жилых домах повреждены крыши и фасады, губернатор пообещал собственникам помощь в их восстановлении. Аварийные бригады приступят к работам на сетях, как только обстановка станет безопаснее.ВСУ регулярно бьют по мирным населенным пунктам приграничных регионов России. Накануне трое мирных жителей Курской области получили ранения в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина погиб при обстреле ВСУ Курской областиДвое жителей Курской области ранены в результате обстрела ВСУВСУ дважды за час атаковали Рыльск с беспилотников – что известно
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обстрелы курской области, курская область, обстрелы всу, роман старовойт, происшествия, россия, общество, новости
ВСУ трижды за утро ударили по Курской области: ранена женщина

При массированном обстреле села в Курской области пострадала женщина

10:32 18.09.2023 (обновлено: 11:07 18.09.2023)
 
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаПоследствия обстрела села Теткино в Курской области
Последствия обстрела села Теткино в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. ВСУ трижды за утро обстреляли курский поселок Теткино. В результате атаки ранение получила местная жительница, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"В результате очередного обстрела поселка Теткино Глушковского района со стороны Украины пострадала местная жительница. С ранениями средней степени тяжести она доставлена в Глушковскую ЦРБ, ей оказывают всю необходимую помощь. Если потребуется, женщину переведут в областную больницу", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом в поселке горит жилой дом – на месте прямого попадания снаряда работают пожарные.
По данным Старовойта, ВСУ выпустили по поселку больше 20 снарядов за утро.
"В результате повреждены коммуникации, некоторые улицы поселка остались без электроснабжения, воды и газа", - сообщил руководитель Курской области.
В 11 жилых домах повреждены крыши и фасады, губернатор пообещал собственникам помощь в их восстановлении. Аварийные бригады приступят к работам на сетях, как только обстановка станет безопаснее.
ВСУ регулярно бьют по мирным населенным пунктам приграничных регионов России. Накануне трое мирных жителей Курской области получили ранения в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
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Обстрелы Курской областиКурская областьОбстрелы ВСУРоман СтаровойтПроисшествияРоссияОбществоНовости
 
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