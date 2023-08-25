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Двое жителей Курской области ранены в результате обстрела ВСУ
Двое жителей Курской области ранены в результате обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Двое жителей Курской области ранены в результате обстрела ВСУ
Двое жителей Глушковского района в Курской области получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T16:22
2023-08-25T16:22
2023-08-25T16:22
обстрелы курской области
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Двое жителей Глушковского района в Курской области получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.По его словам, обстрелу подверглась деревня Елизаветовка. Было зафиксировано три прилета по населенному пункту, один из них пришелся по магазину.“К сожалению, пострадали двое мирных жителей: мужчина с ранениями нижних конечностей находится в тяжелом состоянии, кроме того, осколочные ранения получила женщина”, - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Оба пострадавших были доставлены в центральную районную больницу, им сейчас оказывается вся необходимая помощь, уточнил губернатор области, добавив, что раненых, если понадобится, транспортируют и в областную больницу.При этом Елизаветовка подвергалась обстрелам и накануне вечером. Как сообщал 24 августа Роман Старовойт, в результате вечернего обстрела в трех частных домах были повреждены окна, фасады и заборы, а также пробита газовая труба. Кроме того, три мины были пущены по поселку Теткино. Обошлось без повреждений и без пострадавших, уточнил губернатор.Читайте также на РИА Новости Крым:Белгородская область под обстрелом ВСУ: более 70 снарядов за суткиБолее 100 снарядов за сутки: ВСУ обстреливают мирные районы ХерсонщиныЦелью украинских БПЛА чаще всего становятся жилые дома – Песков
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обстрелы курской области, курская область, обстрелы всу, происшествия, роман старовойт, новости, украина, россия
Двое жителей Курской области ранены в результате обстрела ВСУ
ВСУ обстреляли Курскую область: два человека ранены
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Двое жителей Глушковского района в Курской области получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.
По его словам, обстрелу подверглась деревня Елизаветовка. Было зафиксировано три прилета по населенному пункту, один из них пришелся по магазину.
“К сожалению, пострадали двое мирных жителей: мужчина с ранениями нижних конечностей находится в тяжелом состоянии, кроме того, осколочные ранения получила женщина”, - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Оба пострадавших были доставлены в центральную районную больницу, им сейчас оказывается вся необходимая помощь, уточнил губернатор области, добавив, что раненых, если понадобится, транспортируют и в областную больницу.
При этом Елизаветовка подвергалась обстрелам и накануне вечером. Как сообщал 24 августа Роман Старовойт, в результате вечернего обстрела в трех частных домах были повреждены окна, фасады и заборы, а также пробита газовая труба. Кроме того, три мины были пущены по поселку Теткино. Обошлось без повреждений и без пострадавших, уточнил губернатор.
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