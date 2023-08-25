https://crimea.ria.ru/20230825/dvoe-zhiteley-kurskoy-oblasti-raneny-v-rezultate-obstrela-vsu-1130952447.html

Двое жителей Курской области ранены в результате обстрела ВСУ

Двое жителей Курской области ранены в результате обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Двое жителей Курской области ранены в результате обстрела ВСУ

Двое жителей Глушковского района в Курской области получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T16:22

2023-08-25T16:22

2023-08-25T16:22

обстрелы курской области

курская область

обстрелы всу

происшествия

роман старовойт

новости

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/19/1130952323_0:301:780:740_1920x0_80_0_0_00ff9d98eee9d52e77b087a2d4d8cdba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Двое жителей Глушковского района в Курской области получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.По его словам, обстрелу подверглась деревня Елизаветовка. Было зафиксировано три прилета по населенному пункту, один из них пришелся по магазину.“К сожалению, пострадали двое мирных жителей: мужчина с ранениями нижних конечностей находится в тяжелом состоянии, кроме того, осколочные ранения получила женщина”, - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Оба пострадавших были доставлены в центральную районную больницу, им сейчас оказывается вся необходимая помощь, уточнил губернатор области, добавив, что раненых, если понадобится, транспортируют и в областную больницу.При этом Елизаветовка подвергалась обстрелам и накануне вечером. Как сообщал 24 августа Роман Старовойт, в результате вечернего обстрела в трех частных домах были повреждены окна, фасады и заборы, а также пробита газовая труба. Кроме того, три мины были пущены по поселку Теткино. Обошлось без повреждений и без пострадавших, уточнил губернатор.Читайте также на РИА Новости Крым:Белгородская область под обстрелом ВСУ: более 70 снарядов за суткиБолее 100 снарядов за сутки: ВСУ обстреливают мирные районы ХерсонщиныЦелью украинских БПЛА чаще всего становятся жилые дома – Песков

курская область

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, обстрелы всу, происшествия, роман старовойт, новости, украина, россия