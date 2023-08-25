https://crimea.ria.ru/20230825/bolee-100-snaryadov-za-stuki-vsu-obstrelivayut-mirnye-rayony-khersonschiny-1130943125.html

Более 100 снарядов за сутки: ВСУ обстреливают мирные районы Херсонщины

Более 100 снарядов за сутки: ВСУ обстреливают мирные районы Херсонщины - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Более 100 снарядов за сутки: ВСУ обстреливают мирные районы Херсонщины

Вооруженные силы Украины продолжают обстрел гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. По сообщению экстренных служб региона, за сутки по девяти РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T10:41

2023-08-25T10:41

2023-08-25T10:43

херсонская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжают обстрел гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. По сообщению экстренных служб региона, за сутки по девяти населенным пунктам выпущен 101 снаряд.Обстрел продолжился и ночью. Под огонь ВСУ попали населенные пункты Каховка, Новая Каховка, Голая Пристань, Великая Лепетиха и снова Казачьи Лагеря. В общей сложности по ним было выпущено 32 снаряда.Есть ли жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры, уточняется.Суками ранее ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области 100 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:42 беспилотника: пресечена попытка Киева совершить теракт в КрымуУкраинская ракета С-200 уничтожена над Калужской областьюКиев пытался атаковать Севастополь: беспилотники уничтожены

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2023

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