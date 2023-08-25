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Более 100 снарядов за сутки: ВСУ обстреливают мирные районы Херсонщины - РИА Новости Крым, 25.08.2023
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Более 100 снарядов за сутки: ВСУ обстреливают мирные районы Херсонщины
Более 100 снарядов за сутки: ВСУ обстреливают мирные районы Херсонщины - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Более 100 снарядов за сутки: ВСУ обстреливают мирные районы Херсонщины
Вооруженные силы Украины продолжают обстрел гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. По сообщению экстренных служб региона, за сутки по девяти РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T10:41
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херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжают обстрел гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. По сообщению экстренных служб региона, за сутки по девяти населенным пунктам выпущен 101 снаряд.Обстрел продолжился и ночью. Под огонь ВСУ попали населенные пункты Каховка, Новая Каховка, Голая Пристань, Великая Лепетиха и снова Казачьи Лагеря. В общей сложности по ним было выпущено 32 снаряда.Есть ли жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры, уточняется.Суками ранее ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области 100 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:42 беспилотника: пресечена попытка Киева совершить теракт в КрымуУкраинская ракета С-200 уничтожена над Калужской областьюКиев пытался атаковать Севастополь: беспилотники уничтожены
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херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, новости сво
Более 100 снарядов за сутки: ВСУ обстреливают мирные районы Херсонщины

ВСУ продолжают обстреливать мирные районы Херсонской области: более 100 прилетов за сутки

10:41 25.08.2023 (обновлено: 10:43 25.08.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрел Белгородской области
Обстрел Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжают обстрел гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. По сообщению экстренных служб региона, за сутки по девяти населенным пунктам выпущен 101 снаряд.

"В течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии 14 снарядов по населенному пункту Крынки, 21 снаряд по Казачьим Лагерям, 18 снарядов прилетело в Подстепное, 9 снарядов - в Алешки, и 7 снарядов выпущено по Днепрянам", - говорится в сообщении.

Обстрел продолжился и ночью. Под огонь ВСУ попали населенные пункты Каховка, Новая Каховка, Голая Пристань, Великая Лепетиха и снова Казачьи Лагеря. В общей сложности по ним было выпущено 32 снаряда.
Есть ли жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры, уточняется.
Суками ранее ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области 100 снарядов.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиНовости СВО
 
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