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Более 100 прилетов: ВСУ обстреляли левобережье Херсонской области
Более 100 прилетов: ВСУ обстреляли левобережье Херсонской области - РИА Новости Крым, 24.08.2023
Более 100 прилетов: ВСУ обстреляли левобережье Херсонской области
Более сотни снарядов из ствольной артиллерии по мирным городам и селам Херсонской области выпустили боевики киевского режима. Информация о пострадавших и... РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T10:21
2023-08-24T10:21
2023-08-24T10:21
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. Более сотни снарядов из ствольной артиллерии по мирным городам и селам Херсонской области выпустили боевики киевского режима. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, сообщили в экстренных службах региона.В течение дня под обстрел ВСУ попала гражданская инфраструктура семи населенных пунктов левобережья Херсонской области. По населенному пункту Подстепное было выпущено 14 снарядов, по Казачьим Лагерям – 12. В городе Голая Пристань насчитали девять прилетов, в Алешках – семь. Кроме того, по населенному пункту Солонцы выпустили девять снарядов из ствольной артиллерии, по Сагам – восемь, по Днепрянам – семь.Днем ранее ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области 92 снаряда.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России громит врага в зоне СВО: уничтожено еще 650 боевиковПутин вручил звезды Героя России экипажу танка "Алеша"Ночью пресечена попытка Киева совершить теракт с помощью БПЛА
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, новости, новости сво
Более 100 прилетов: ВСУ обстреляли левобережье Херсонской области
ВСУ выпустили еще 101 снаряд из ствольной артиллерии по мирным районам Херсонской области