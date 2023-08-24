Рейтинг@Mail.ru
Более 100 прилетов: ВСУ обстреляли левобережье Херсонской области - РИА Новости Крым, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230824/bolee-100-priletov-vsu-obstrelyali-levoberezhe-khersonskoy-oblasti-1130910858.html
Более 100 прилетов: ВСУ обстреляли левобережье Херсонской области
Более 100 прилетов: ВСУ обстреляли левобережье Херсонской области - РИА Новости Крым, 24.08.2023
Более 100 прилетов: ВСУ обстреляли левобережье Херсонской области
Более сотни снарядов из ствольной артиллерии по мирным городам и селам Херсонской области выпустили боевики киевского режима. Информация о пострадавших и... РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T10:21
2023-08-24T10:21
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
херсонская область
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/05/1129198620_0:112:1080:720_1920x0_80_0_0_65627446d464bdebf1a9151255859ee4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. Более сотни снарядов из ствольной артиллерии по мирным городам и селам Херсонской области выпустили боевики киевского режима. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, сообщили в экстренных службах региона.В течение дня под обстрел ВСУ попала гражданская инфраструктура семи населенных пунктов левобережья Херсонской области. По населенному пункту Подстепное было выпущено 14 снарядов, по Казачьим Лагерям – 12. В городе Голая Пристань насчитали девять прилетов, в Алешках – семь. Кроме того, по населенному пункту Солонцы выпустили девять снарядов из ствольной артиллерии, по Сагам – восемь, по Днепрянам – семь.Днем ранее ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области 92 снаряда.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России громит врага в зоне СВО: уничтожено еще 650 боевиковПутин вручил звезды Героя России экипажу танка "Алеша"Ночью пресечена попытка Киева совершить теракт с помощью БПЛА
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/05/1129198620_66:0:1026:720_1920x0_80_0_0_c4e6e67745faa4fdbdd43a8a4ac34ddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, новости, новости сво
Более 100 прилетов: ВСУ обстреляли левобережье Херсонской области

ВСУ выпустили еще 101 снаряд из ствольной артиллерии по мирным районам Херсонской области

10:21 24.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. Более сотни снарядов из ствольной артиллерии по мирным городам и селам Херсонской области выпустили боевики киевского режима. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, сообщили в экстренных службах региона.
В течение дня под обстрел ВСУ попала гражданская инфраструктура семи населенных пунктов левобережья Херсонской области. По населенному пункту Подстепное было выпущено 14 снарядов, по Казачьим Лагерям – 12. В городе Голая Пристань насчитали девять прилетов, в Алешках – семь. Кроме того, по населенному пункту Солонцы выпустили девять снарядов из ствольной артиллерии, по Сагам – восемь, по Днепрянам – семь.
"В ночные часы киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Корсунки, Голой Пристани, Старой Збурьевки. Выпущено в общей сложности 35 снарядов. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сообщили в экстренных службах.
Днем ранее ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области 92 снаряда.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России громит врага в зоне СВО: уничтожено еще 650 боевиков
Путин вручил звезды Героя России экипажу танка "Алеша"
Ночью пресечена попытка Киева совершить теракт с помощью БПЛА
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУХерсонская областьНовостиНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33В Крыму продлен запрет на посещение лесов
13:05Армия России уничтожила ракетным ударом центр принятия решений ВСУ
12:43Украинцы предпочитают донатить на ВСУ из-за границы - данные опроса
12:19Житель Белогорска зарезал жену – приговор суда
12:01В Крыму на четыре дня объявили штормовое предупреждение
11:52В Джанкое пешеход попал под колеса легковушки
11:37В урочище Панагия спасатели эвакуировали девушку с травмой ноги
10:59В БРИКС официально приглашены шесть новых стран
10:41"Днепр" на Херсонщине уничтожил еще 35 боевиков, лодки и минометы
10:21Более 100 прилетов: ВСУ обстреляли левобережье Херсонской области
09:52Крымский мост открыли для проезда
09:4318-летний житель Севастополя осужден за попытку сбыта наркотиков
09:38Ситуация на керченской переправе на утро четверга - погода и трафик
09:33Новое землетрясение произошло на востоке Турции
09:14Крымский мост закрыт
08:29В Крыму пересчитают неиспользуемую землю
08:18Звуки взрывов в Крыму – утилизируют взрывоопасные предметы
08:12Холод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потепление
07:48"Провансальный человек": как русский француз в Крыму растит виноград
07:25Более 400 детей в Керчи получат места в новых садиках
Лента новостейМолния