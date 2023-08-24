https://crimea.ria.ru/20230824/bolee-100-priletov-vsu-obstrelyali-levoberezhe-khersonskoy-oblasti-1130910858.html

Более 100 прилетов: ВСУ обстреляли левобережье Херсонской области

Более 100 прилетов: ВСУ обстреляли левобережье Херсонской области - РИА Новости Крым, 24.08.2023

Более 100 прилетов: ВСУ обстреляли левобережье Херсонской области

Более сотни снарядов из ствольной артиллерии по мирным городам и селам Херсонской области выпустили боевики киевского режима. Информация о пострадавших и... РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T10:21

2023-08-24T10:21

2023-08-24T10:21

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. Более сотни снарядов из ствольной артиллерии по мирным городам и селам Херсонской области выпустили боевики киевского режима. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, сообщили в экстренных службах региона.В течение дня под обстрел ВСУ попала гражданская инфраструктура семи населенных пунктов левобережья Херсонской области. По населенному пункту Подстепное было выпущено 14 снарядов, по Казачьим Лагерям – 12. В городе Голая Пристань насчитали девять прилетов, в Алешках – семь. Кроме того, по населенному пункту Солонцы выпустили девять снарядов из ствольной артиллерии, по Сагам – восемь, по Днепрянам – семь.Днем ранее ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области 92 снаряда.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России громит врага в зоне СВО: уничтожено еще 650 боевиковПутин вручил звезды Героя России экипажу танка "Алеша"Ночью пресечена попытка Киева совершить теракт с помощью БПЛА

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, новости, новости сво