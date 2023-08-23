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Путин вручил звезды Героя России экипажу танка "Алеша" - РИА Новости Крым, 23.08.2023
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Путин вручил звезды Героя России экипажу танка "Алеша"
Путин вручил звезды Героя России экипажу танка "Алеша" - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Путин вручил звезды Героя России экипажу танка "Алеша"
Президент России Владимир Путин вручил золотые звезды Героя России экипажу танка с позывным "Алеша", который разгромил колонну бронетехники ВСУ на Запорожском... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T21:29
2023-08-23T21:33
танк "алеша"
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вручил золотые звезды Героя России экипажу танка с позывным "Алеша", который разгромил колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. Церемония вручения наград состоялась в Курской области на праздновании 80-летия Победы в Курской битве. Звания Героя России также удостоен старший лейтенант Расим Баксиков, в ходе напряженных боев он действовал мужественно, проявил личную храбрость и героизм. Также медаль "За отвагу" вручена ефрейтору Илье Гаврилову. Грамотно используя беспилотник, он обнаружил врага и точно скорректировал огонь нашей артиллерии, что помогло выполнить сложные боевые задачи. Легендарный бой танка "Алеша" Военнослужащие танкового экипажа "Алеша" в начале июня отразили атаку превосходящих сил противника на Запорожском направлении. Экипаж "Алеши" в тот день попал под массированный артиллерийский обстрел, был ранен механик-водитель. Из боевой машины его вытащил командир танка, старший лейтенант Расим Баксиков. Передав товарища в передовую медгруппу, он занял его место. Лейтенант Александр Леваков занял место командира, и боевая машина выдвинулась к позициям мотострелкового полка для поддержки обороны.В первые же минуты боя наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил два танка Т-72Б противника. Потом еще за полчаса – бронетранспортер "М113" и пять бронетранспортеров MaxxPro производства США вместе с их десантом. После уничтожения последней боевой машины противника экипаж "Алеши" еще около 40 минут прикрывал мотострелковые подразделения, которые разворачивались в боевые порядки. А когда боекомплект иссяк, командир Баксиков принял решение отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Однако, сделав три выстрела по выдвигающейся пехоте, второй танк попал под артиллерийский огонь противника и получил повреждение. Баксиков вместе со своим экипажем решил отбуксировать поврежденный танк с линии боевого соприкосновения в безопасное место. Операция проводилась под непрекращающимся обстрелом ВСУ. Потери врага в результате боя экипажа "Алеши" превысили 100 боевиков убитыми и ранеными. Руководство Минобороны РФ представило танкистов к присвоению звания Героя России.Читайте также на РИА новости Крым:Шойгу вручил госнаграды военным в зоне СВО - Минобороны РФЗаместитель неонациста Яроша уничтожен в зоне СВО в Донбассе14 безуспешных атак и сотни убитых: хроника "контрнаступу" ВСУ за сутки
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танк "алеша", владимир путин (политик), новости сво, россия, министерство обороны рф, новости
Путин вручил звезды Героя России экипажу танка "Алеша"

Путин вручил звезды Героя России экипажу танка "Алеша", разгромившего технику ВСУ

21:29 23.08.2023 (обновлено: 21:33 23.08.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в праздновании 80-летия победы в Курской битве
Президент РФ В. Путин принял участие в праздновании 80-летия победы в Курской битве - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вручил золотые звезды Героя России экипажу танка с позывным "Алеша", который разгромил колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. Церемония вручения наград состоялась в Курской области на праздновании 80-летия Победы в Курской битве.

Золотых звезд Героя России удостоены лейтенант Александр Леваков, ефрейторы Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил подвиг – не только одержал победу, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбит, отметил глава государства.

Звания Героя России также удостоен старший лейтенант Расим Баксиков, в ходе напряженных боев он действовал мужественно, проявил личную храбрость и героизм. Также медаль "За отвагу" вручена ефрейтору Илье Гаврилову. Грамотно используя беспилотник, он обнаружил врага и точно скорректировал огонь нашей артиллерии, что помогло выполнить сложные боевые задачи.
Работа танков Т-72Б в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
5 августа, 17:17
Подвиг экипажа танка "Алеша": в Минобороны рассказали подробности
Легендарный бой танка "Алеша" Военнослужащие танкового экипажа "Алеша" в начале июня отразили атаку превосходящих сил противника на Запорожском направлении. Экипаж "Алеши" в тот день попал под массированный артиллерийский обстрел, был ранен механик-водитель. Из боевой машины его вытащил командир танка, старший лейтенант Расим Баксиков. Передав товарища в передовую медгруппу, он занял его место. Лейтенант Александр Леваков занял место командира, и боевая машина выдвинулась к позициям мотострелкового полка для поддержки обороны.
В первые же минуты боя наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил два танка Т-72Б противника. Потом еще за полчаса – бронетранспортер "М113" и пять бронетранспортеров MaxxPro производства США вместе с их десантом. После уничтожения последней боевой машины противника экипаж "Алеши" еще около 40 минут прикрывал мотострелковые подразделения, которые разворачивались в боевые порядки. А когда боекомплект иссяк, командир Баксиков принял решение отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Однако, сделав три выстрела по выдвигающейся пехоте, второй танк попал под артиллерийский огонь противника и получил повреждение. Баксиков вместе со своим экипажем решил отбуксировать поврежденный танк с линии боевого соприкосновения в безопасное место. Операция проводилась под непрекращающимся обстрелом ВСУ.
Потери врага в результате боя экипажа "Алеши" превысили 100 боевиков убитыми и ранеными. Руководство Минобороны РФ представило танкистов к присвоению звания Героя России.
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