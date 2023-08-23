https://crimea.ria.ru/20230823/putin-vruchil-zvezdy-geroev-rossii-ekipazhu-tanka-alesha-1130903821.html

Путин вручил звезды Героя России экипажу танка "Алеша"

Путин вручил звезды Героя России экипажу танка "Алеша" - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Путин вручил звезды Героя России экипажу танка "Алеша"

Президент России Владимир Путин вручил золотые звезды Героя России экипажу танка с позывным "Алеша", который разгромил колонну бронетехники ВСУ на Запорожском... РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T21:29

2023-08-23T21:29

2023-08-23T21:33

танк "алеша"

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вручил золотые звезды Героя России экипажу танка с позывным "Алеша", который разгромил колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. Церемония вручения наград состоялась в Курской области на праздновании 80-летия Победы в Курской битве. Звания Героя России также удостоен старший лейтенант Расим Баксиков, в ходе напряженных боев он действовал мужественно, проявил личную храбрость и героизм. Также медаль "За отвагу" вручена ефрейтору Илье Гаврилову. Грамотно используя беспилотник, он обнаружил врага и точно скорректировал огонь нашей артиллерии, что помогло выполнить сложные боевые задачи. Легендарный бой танка "Алеша" Военнослужащие танкового экипажа "Алеша" в начале июня отразили атаку превосходящих сил противника на Запорожском направлении. Экипаж "Алеши" в тот день попал под массированный артиллерийский обстрел, был ранен механик-водитель. Из боевой машины его вытащил командир танка, старший лейтенант Расим Баксиков. Передав товарища в передовую медгруппу, он занял его место. Лейтенант Александр Леваков занял место командира, и боевая машина выдвинулась к позициям мотострелкового полка для поддержки обороны.В первые же минуты боя наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил два танка Т-72Б противника. Потом еще за полчаса – бронетранспортер "М113" и пять бронетранспортеров MaxxPro производства США вместе с их десантом. После уничтожения последней боевой машины противника экипаж "Алеши" еще около 40 минут прикрывал мотострелковые подразделения, которые разворачивались в боевые порядки. А когда боекомплект иссяк, командир Баксиков принял решение отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Однако, сделав три выстрела по выдвигающейся пехоте, второй танк попал под артиллерийский огонь противника и получил повреждение. Баксиков вместе со своим экипажем решил отбуксировать поврежденный танк с линии боевого соприкосновения в безопасное место. Операция проводилась под непрекращающимся обстрелом ВСУ. Потери врага в результате боя экипажа "Алеши" превысили 100 боевиков убитыми и ранеными. Руководство Минобороны РФ представило танкистов к присвоению звания Героя России.Читайте также на РИА новости Крым:Шойгу вручил госнаграды военным в зоне СВО - Минобороны РФЗаместитель неонациста Яроша уничтожен в зоне СВО в Донбассе14 безуспешных атак и сотни убитых: хроника "контрнаступу" ВСУ за сутки

https://crimea.ria.ru/20230805/podvig-ekipazha-tanka-alesha-v-minoborony-rasskazali-podrobnosti-1130554247.html

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