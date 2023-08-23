https://crimea.ria.ru/20230823/zamestitel-neonatsista-yarosha-unichtozhen-v-zone-svo-v-donbasse-1130889863.html
Заместитель неонациста Яроша уничтожен в зоне СВО в Донбассе
Заместитель неонациста Яроша уничтожен в зоне СВО в Донбассе - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Заместитель неонациста Яроша уничтожен в зоне СВО в Донбассе
Депутат Киевского городского совета от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", первый заместитель командующего неонацистской "Украинской... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T12:52
2023-08-23T12:52
2023-08-23T13:20
события в донбассе
новости сво
донецкая народная республика (днр)
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сергей ильницкий
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Депутат Киевского городского совета от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", первый заместитель командующего неонацистской "Украинской добровольческой армией" (УДА)* Дмитрия Яроша Сергей Ильницкий ликвидирован в зоне специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается на сайте Киевсовета.Как отметили в пресс-службе, Ильницкий участвовал в так называемой "антитеррористической операции" в Донбассе, с началом специальной военной операции ушел на фронт добровольцем.Как уточнил экс-президент Украины Петр Порошенко, Ильницкий уничтожен в бою под Курдюмовкой."Украинская добровольческая армия" (УДА) – добровольческое парамилитарное формирование, образованное 2015 году неонацистом Дмитрием Ярошем и его соратниками, вышедшими из запрещенного в РФ террористического "Правого сектора"**. УДА принимала участие в боевых действиях в Донбассе.* экстремистская организация, запрещенная в РФ**террористическая организация, запрещенная в России
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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события в донбассе, новости сво, донецкая народная республика (днр), украина, сергей ильницкий, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости
Заместитель неонациста Яроша уничтожен в зоне СВО в Донбассе
В зоне спецоперации уничтожен депутат Киевсовета от партии Порошенко Сергей Ильницкий
12:52 23.08.2023 (обновлено: 13:20 23.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Депутат Киевского городского совета от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", первый заместитель командующего неонацистской "Украинской добровольческой армией" (УДА)* Дмитрия Яроша Сергей Ильницкий ликвидирован в зоне специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается на сайте Киевсовета.
"22 августа погиб депутат Киевского городского совета, первый заместитель командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша, командир отряда "Юг" в составе 28-й ОМБр полковник Сергей Ильницкий (позывной "Сокол")", – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, Ильницкий участвовал в так называемой "антитеррористической операции" в Донбассе, с началом специальной военной операции ушел на фронт добровольцем.
Как уточнил экс-президент Украины Петр Порошенко, Ильницкий уничтожен в бою под Курдюмовкой.
"Украинская добровольческая армия" (УДА) – добровольческое парамилитарное формирование, образованное 2015 году неонацистом Дмитрием Ярошем и его соратниками, вышедшими из запрещенного в РФ террористического "Правого сектора"**. УДА принимала участие в боевых действиях в Донбассе.
* экстремистская организация, запрещенная в РФ
**террористическая организация, запрещенная в России