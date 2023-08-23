https://crimea.ria.ru/20230823/zamestitel-neonatsista-yarosha-unichtozhen-v-zone-svo-v-donbasse-1130889863.html

Заместитель неонациста Яроша уничтожен в зоне СВО в Донбассе

Заместитель неонациста Яроша уничтожен в зоне СВО в Донбассе - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Заместитель неонациста Яроша уничтожен в зоне СВО в Донбассе

Депутат Киевского городского совета от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", первый заместитель командующего неонацистской "Украинской... РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T12:52

2023-08-23T12:52

2023-08-23T13:20

события в донбассе

новости сво

донецкая народная республика (днр)

украина

сергей ильницкий

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Депутат Киевского городского совета от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", первый заместитель командующего неонацистской "Украинской добровольческой армией" (УДА)* Дмитрия Яроша Сергей Ильницкий ликвидирован в зоне специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается на сайте Киевсовета.Как отметили в пресс-службе, Ильницкий участвовал в так называемой "антитеррористической операции" в Донбассе, с началом специальной военной операции ушел на фронт добровольцем.Как уточнил экс-президент Украины Петр Порошенко, Ильницкий уничтожен в бою под Курдюмовкой."Украинская добровольческая армия" (УДА) – добровольческое парамилитарное формирование, образованное 2015 году неонацистом Дмитрием Ярошем и его соратниками, вышедшими из запрещенного в РФ террористического "Правого сектора"**. УДА принимала участие в боевых действиях в Донбассе.* экстремистская организация, запрещенная в РФ**террористическая организация, запрещенная в России

донецкая народная республика (днр)

украина

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

события в донбассе, новости сво, донецкая народная республика (днр), украина, сергей ильницкий, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости