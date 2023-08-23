Рейтинг@Mail.ru
Заместитель неонациста Яроша уничтожен в зоне СВО в Донбассе - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230823/zamestitel-neonatsista-yarosha-unichtozhen-v-zone-svo-v-donbasse-1130889863.html
Заместитель неонациста Яроша уничтожен в зоне СВО в Донбассе
Заместитель неонациста Яроша уничтожен в зоне СВО в Донбассе - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Заместитель неонациста Яроша уничтожен в зоне СВО в Донбассе
Депутат Киевского городского совета от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", первый заместитель командующего неонацистской "Украинской... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T12:52
2023-08-23T13:20
события в донбассе
новости сво
донецкая народная республика (днр)
украина
сергей ильницкий
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0d/1128704828_0:128:2599:1589_1920x0_80_0_0_d6c080ef3655e816d3cb44bb51b3116a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Депутат Киевского городского совета от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", первый заместитель командующего неонацистской "Украинской добровольческой армией" (УДА)* Дмитрия Яроша Сергей Ильницкий ликвидирован в зоне специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается на сайте Киевсовета.Как отметили в пресс-службе, Ильницкий участвовал в так называемой "антитеррористической операции" в Донбассе, с началом специальной военной операции ушел на фронт добровольцем.Как уточнил экс-президент Украины Петр Порошенко, Ильницкий уничтожен в бою под Курдюмовкой."Украинская добровольческая армия" (УДА) – добровольческое парамилитарное формирование, образованное 2015 году неонацистом Дмитрием Ярошем и его соратниками, вышедшими из запрещенного в РФ террористического "Правого сектора"**. УДА принимала участие в боевых действиях в Донбассе.* экстремистская организация, запрещенная в РФ**террористическая организация, запрещенная в России
донецкая народная республика (днр)
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0d/1128704828_155:0:2443:1716_1920x0_80_0_0_fd3d28d474403b7ae82ae8f5a4f87ec6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
события в донбассе, новости сво, донецкая народная республика (днр), украина, сергей ильницкий, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости
Заместитель неонациста Яроша уничтожен в зоне СВО в Донбассе

В зоне спецоперации уничтожен депутат Киевсовета от партии Порошенко Сергей Ильницкий

12:52 23.08.2023 (обновлено: 13:20 23.08.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПотери ВСУ
Потери ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Депутат Киевского городского совета от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", первый заместитель командующего неонацистской "Украинской добровольческой армией" (УДА)* Дмитрия Яроша Сергей Ильницкий ликвидирован в зоне специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

"22 августа погиб депутат Киевского городского совета, первый заместитель командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша, командир отряда "Юг" в составе 28-й ОМБр полковник Сергей Ильницкий (позывной "Сокол")", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, Ильницкий участвовал в так называемой "антитеррористической операции" в Донбассе, с началом специальной военной операции ушел на фронт добровольцем.
Как уточнил экс-президент Украины Петр Порошенко, Ильницкий уничтожен в бою под Курдюмовкой.
"Украинская добровольческая армия" (УДА) – добровольческое парамилитарное формирование, образованное 2015 году неонацистом Дмитрием Ярошем и его соратниками, вышедшими из запрещенного в РФ террористического "Правого сектора"**. УДА принимала участие в боевых действиях в Донбассе.
* экстремистская организация, запрещенная в РФ
**террористическая организация, запрещенная в России
 
События в ДонбассеНовости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)УкраинаСергей ИльницкийПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:21ЧП с ребенком после купания в море в Сочи прокомментировал эпидемиолог
13:08Обстановка на Крымском мосту на 13.00 среды 23 августа
12:57Массовое ДТП произошло под Симферополем – пострадали пассажиры автобуса
12:52Заместитель неонациста Яроша уничтожен в зоне СВО в Донбассе
12:51Владимир Путин выступил на саммите БРИКС - видео
12:37За пропаганду экстремизма в Крыму задержан адепт запрещенной секты
12:22Киев пытался атаковать Белгородскую область беспилотником
12:15Цель России - Лунная база: почему лунную миссию нужно продолжать
11:17Специалисты нашли способ заполнить водой Северо-Крымский канал – Сальдо
10:55В Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школах
10:52Массированный удар: как силовики предотвратили заход ДРГ на Брянщину
10:44"Днепр" уничтожает личный состав и технику ВСУ на Херсонском направлении
10:39Суровикина на должности главкома ВКС сменил Афзалов
10:3192 снаряда: ВСУ продолжают обстрелы мирных районов Херсонской области
10:18ВСУ обстреляли поселок Днепряны на Херсонщине
09:56Напряженная, но стабильная: Пасечник доложил Путину об обстановке в ЛНР
09:40Ситуация на керченской переправе на утро среды 23 августа
09:27Три человека погибли в результате атаки ВСУ на белгородский санаторий
09:10В заповеднике "Аскания Нова" возник пожар после обстрела ракетами ВСУ
09:01Сухопутный коридор в Крым и газификация: Путин провел встречу с Балицким
Лента новостейМолния