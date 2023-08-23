https://crimea.ria.ru/20230823/92-snaryada-vsu-prodolzhayut-obstrely-mirnykh-rayonov-khersonskoy-oblasti-1130888286.html

92 снаряда: ВСУ продолжают обстрелы мирных районов Херсонской области

92 снаряда: ВСУ продолжают обстрелы мирных районов Херсонской области - РИА Новости Крым, 23.08.2023

92 снаряда: ВСУ продолжают обстрелы мирных районов Херсонской области

Украинские боевики выпустили по мирным населенным пунктам Херсонской области 92 артиллерийских снаряда за сутки, информация о пострадавших уточняется. Об этом... РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T10:31

2023-08-23T10:31

2023-08-23T10:31

херсонская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Украинские боевики выпустили по мирным населенным пунктам Херсонской области 92 артиллерийских снаряда за сутки, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ вели обстрел из ствольной артиллерии: по Алешкам выпущено 14 снарядов, Казачьим Лагерям – 23, Великой Лепетихе – 12, Старой Збурьевке – 9. Обстрелы продолжались и ночью.Как сообщалось, в среду утром украинские войска атаковали санаторий в селе Лавы Белгородской области. С беспилотника было сброшено взрывное устройство, в этот момент люди находились на улице. Погибли три мирных жителя.Читайте также на РИА Новости Крым:Напряженная, но стабильная: Пасечник доложил Путину об обстановке в ЛНР"Днепр" громит врага: ВСУ несет потери на Херсонском направлении86 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать Херсонщину

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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