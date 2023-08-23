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92 снаряда: ВСУ продолжают обстрелы мирных районов Херсонской области - РИА Новости Крым, 23.08.2023
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92 снаряда: ВСУ продолжают обстрелы мирных районов Херсонской области
92 снаряда: ВСУ продолжают обстрелы мирных районов Херсонской области - РИА Новости Крым, 23.08.2023
92 снаряда: ВСУ продолжают обстрелы мирных районов Херсонской области
Украинские боевики выпустили по мирным населенным пунктам Херсонской области 92 артиллерийских снаряда за сутки, информация о пострадавших уточняется. Об этом... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T10:31
2023-08-23T10:31
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Украинские боевики выпустили по мирным населенным пунктам Херсонской области 92 артиллерийских снаряда за сутки, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ вели обстрел из ствольной артиллерии: по Алешкам выпущено 14 снарядов, Казачьим Лагерям – 23, Великой Лепетихе – 12, Старой Збурьевке – 9. Обстрелы продолжались и ночью.Как сообщалось, в среду утром украинские войска атаковали санаторий в селе Лавы Белгородской области. С беспилотника было сброшено взрывное устройство, в этот момент люди находились на улице. Погибли три мирных жителя.Читайте также на РИА Новости Крым:Напряженная, но стабильная: Пасечник доложил Путину об обстановке в ЛНР"Днепр" громит врага: ВСУ несет потери на Херсонском направлении86 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать Херсонщину
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херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, новости
92 снаряда: ВСУ продолжают обстрелы мирных районов Херсонской области

ВСУ выпустили еще 92 снаряда по левобережью Херсонской области

10:31 23.08.2023
 
© AP Photo Roman ChopУкраинские солдаты готовят хорватскую реактивную систему залпового огня RAK-SA-12
Украинские солдаты готовят хорватскую реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo Roman Chop
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Украинские боевики выпустили по мирным населенным пунктам Херсонской области 92 артиллерийских снаряда за сутки, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, в течение дня ВСУ вели обстрел из ствольной артиллерии: по Алешкам выпущено 14 снарядов, Казачьим Лагерям – 23, Великой Лепетихе – 12, Старой Збурьевке – 9. Обстрелы продолжались и ночью.
"Ночью киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Крынки, Голая Пристань. Выпущено в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - проинформировали в экстренных службах.
Как сообщалось, в среду утром украинские войска атаковали санаторий в селе Лавы Белгородской области. С беспилотника было сброшено взрывное устройство, в этот момент люди находились на улице. Погибли три мирных жителя.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовостиНовости
 
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