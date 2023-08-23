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Три человека погибли в результате атаки ВСУ на белгородский санаторий - РИА Новости Крым, 23.08.2023
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Три человека погибли в результате атаки ВСУ на белгородский санаторий
Три человека погибли в результате атаки ВСУ на белгородский санаторий - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Три человека погибли в результате атаки ВСУ на белгородский санаторий
Трое жителей Белгородской области погибли в результате атаки ВСУ на санаторий в селе Лавы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T09:27
2023-08-23T09:32
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Трое жителей Белгородской области погибли в результате атаки ВСУ на санаторий в селе Лавы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В среду утром украинские боевики обстреляли село Лавы Валуйского округа Белгородской области. На территорию санатория с БПЛА было сброшено две гранаты. В первом случае обошлось без пострадавших, но позже ВСУ произвели повторный обстрел.Территория Белгородской области регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Накануне под обстрел попало село Поповка Краснояружского района. Пострадавших нет. В одном частном домовладении выбиты окна, посечены фасад здания и забор, а также повреждена линия газоснабжения.
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), безопасность
Три человека погибли в результате атаки ВСУ на белгородский санаторий

Гладков: три человека погибли в результате атаки ВСУ на санаторий в Белгородской области

09:27 23.08.2023 (обновлено: 09:32 23.08.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаТри человека погибли в результате атаки ВСУ на белгородский санаторий
Три человека погибли в результате атаки ВСУ на белгородский санаторий
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Трое жителей Белгородской области погибли в результате атаки ВСУ на санаторий в селе Лавы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В среду утром украинские боевики обстреляли село Лавы Валуйского округа Белгородской области. На территорию санатория с БПЛА было сброшено две гранаты. В первом случае обошлось без пострадавших, но позже ВСУ произвели повторный обстрел.
"В результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы погибли трое мирных жителей. Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице. Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью", - написал он в своем Telegram-канале.
Территория Белгородской области регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Накануне под обстрел попало село Поповка Краснояружского района. Пострадавших нет. В одном частном домовладении выбиты окна, посечены фасад здания и забор, а также повреждена линия газоснабжения.
Под обстрел ВСУ попало село Лавы Валуйского городского округа
08:33
Украинский беспилотник атаковал санаторий в Белгородской области
Вячеслав ГладковОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Безопасность
 
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