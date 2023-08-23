Три человека погибли в результате атаки ВСУ на белгородский санаторий
Гладков: три человека погибли в результате атаки ВСУ на санаторий в Белгородской области
09:27 23.08.2023 (обновлено: 09:32 23.08.2023)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаТри человека погибли в результате атаки ВСУ на белгородский санаторий
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Трое жителей Белгородской области погибли в результате атаки ВСУ на санаторий в селе Лавы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В среду утром украинские боевики обстреляли село Лавы Валуйского округа Белгородской области. На территорию санатория с БПЛА было сброшено две гранаты. В первом случае обошлось без пострадавших, но позже ВСУ произвели повторный обстрел.
"В результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы погибли трое мирных жителей. Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице. Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью", - написал он в своем Telegram-канале.
Территория Белгородской области регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Накануне под обстрел попало село Поповка Краснояружского района. Пострадавших нет. В одном частном домовладении выбиты окна, посечены фасад здания и забор, а также повреждена линия газоснабжения.