https://crimea.ria.ru/20230823/tri-cheloveka-pogibli-v-rezultate-ataki-vsu-na-belgorodskiy-sanatoriy-1130887046.html

Три человека погибли в результате атаки ВСУ на белгородский санаторий

Три человека погибли в результате атаки ВСУ на белгородский санаторий - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Три человека погибли в результате атаки ВСУ на белгородский санаторий

Трое жителей Белгородской области погибли в результате атаки ВСУ на санаторий в селе Лавы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T09:27

2023-08-23T09:27

2023-08-23T09:32

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Трое жителей Белгородской области погибли в результате атаки ВСУ на санаторий в селе Лавы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В среду утром украинские боевики обстреляли село Лавы Валуйского округа Белгородской области. На территорию санатория с БПЛА было сброшено две гранаты. В первом случае обошлось без пострадавших, но позже ВСУ произвели повторный обстрел.Территория Белгородской области регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Накануне под обстрел попало село Поповка Краснояружского района. Пострадавших нет. В одном частном домовладении выбиты окна, посечены фасад здания и забор, а также повреждена линия газоснабжения.

https://crimea.ria.ru/20230823/ukrainskiy-bespilotnik-atakoval-sanatoriy-v-belgorodskoy-oblasti-1130886195.html

белгородская область

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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), безопасность