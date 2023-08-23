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Напряженная, но стабильная: Пасечник доложил Путину об обстановке в ЛНР - РИА Новости Крым, 23.08.2023
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Напряженная, но стабильная: Пасечник доложил Путину об обстановке в ЛНР
Напряженная, но стабильная: Пасечник доложил Путину об обстановке в ЛНР - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Напряженная, но стабильная: Пасечник доложил Путину об обстановке в ЛНР
Обстановка в Луганской Народной Республике из-за близости линии фронта остается напряженной, но стабильной. Об этом рассказал президенту РФ Владимиру Путину... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T09:56
2023-08-23T09:56
леонид пасечник
владимир путин (политик)
луганская народная республика (лнр)
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Обстановка в Луганской Народной Республике из-за близости линии фронта остается напряженной, но стабильной. Об этом рассказал президенту РФ Владимиру Путину врио главы ЛНР Леонид Пасечник.По его словам, напряженность обусловлена тем, что в непосредственной близости к некоторым территориям республики проходит линия боевого соприкосновения, "где идет полноценная война"."Однако некая стабильность и все же прогнозируемая ситуация позволяют нам выполнять те задачи, которые перед нами стоят", - добавил глава ЛНР.Президент России также оценил ситуацию на линии фронта как стабильную."Сейчас ситуация на линии соприкосновения стабильная. Больше того, я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, – у меня такое впечатление, что это не их люди вообще, кого они толкают вперед на минные поля, под наши артиллерийские удары, ведут себя так, как будто это вообще не их граждане. Это потрясающе. Но это их дела и их проблемы, а что касается наших, то на базе решения вопросов безопасности, конечно, нужно думать о восстановлении экономики и социальной сферы", - подчеркнул президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Главы новых регионов заявили о поддержке президента РоссииУдар по промзоне Луганска – пострадали четыре человекаСухопутный коридор в Крым и газификация: Путин провел встречу с Балицким
https://crimea.ria.ru/20230823/sukhoputnyy-koridor-v-krym-i-gazifikatsiya-putin-provel-vstrechu-s-balitskim-1130886703.html
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леонид пасечник, владимир путин (политик), луганская народная республика (лнр), новости, новые регионы россии
Напряженная, но стабильная: Пасечник доложил Путину об обстановке в ЛНР

Пасечник доложил Путину о напряженной обстановке в ЛНР из-за близости фронта

09:56 23.08.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочая встреча президента РФ В. Путина с врио главы ЛНР Л. Пасечником
Рабочая встреча президента РФ В. Путина с врио главы ЛНР Л. Пасечником - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Обстановка в Луганской Народной Республике из-за близости линии фронта остается напряженной, но стабильной. Об этом рассказал президенту РФ Владимиру Путину врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
"Обстановка на территории республики, к большому сожалению, продолжает оставаться напряженной, хотя должен отметить, что она достаточно стабильная, без каких-либо резких обострений", - рассказал Пасечник.
По его словам, напряженность обусловлена тем, что в непосредственной близости к некоторым территориям республики проходит линия боевого соприкосновения, "где идет полноценная война".
"Однако некая стабильность и все же прогнозируемая ситуация позволяют нам выполнять те задачи, которые перед нами стоят", - добавил глава ЛНР.
Президент России также оценил ситуацию на линии фронта как стабильную.
"Сейчас ситуация на линии соприкосновения стабильная. Больше того, я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, – у меня такое впечатление, что это не их люди вообще, кого они толкают вперед на минные поля, под наши артиллерийские удары, ведут себя так, как будто это вообще не их граждане. Это потрясающе. Но это их дела и их проблемы, а что касается наших, то на базе решения вопросов безопасности, конечно, нужно думать о восстановлении экономики и социальной сферы", - подчеркнул президент.
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