https://crimea.ria.ru/20230823/napryazhennaya-no-stabilnaya-pasechnik-dolozhil-putinu-ob-obstanovke-v-lnr-1130887779.html

Напряженная, но стабильная: Пасечник доложил Путину об обстановке в ЛНР

Напряженная, но стабильная: Пасечник доложил Путину об обстановке в ЛНР - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Напряженная, но стабильная: Пасечник доложил Путину об обстановке в ЛНР

Обстановка в Луганской Народной Республике из-за близости линии фронта остается напряженной, но стабильной. Об этом рассказал президенту РФ Владимиру Путину... РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T09:56

2023-08-23T09:56

2023-08-23T09:56

леонид пасечник

владимир путин (политик)

луганская народная республика (лнр)

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Обстановка в Луганской Народной Республике из-за близости линии фронта остается напряженной, но стабильной. Об этом рассказал президенту РФ Владимиру Путину врио главы ЛНР Леонид Пасечник.По его словам, напряженность обусловлена тем, что в непосредственной близости к некоторым территориям республики проходит линия боевого соприкосновения, "где идет полноценная война"."Однако некая стабильность и все же прогнозируемая ситуация позволяют нам выполнять те задачи, которые перед нами стоят", - добавил глава ЛНР.Президент России также оценил ситуацию на линии фронта как стабильную."Сейчас ситуация на линии соприкосновения стабильная. Больше того, я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, – у меня такое впечатление, что это не их люди вообще, кого они толкают вперед на минные поля, под наши артиллерийские удары, ведут себя так, как будто это вообще не их граждане. Это потрясающе. Но это их дела и их проблемы, а что касается наших, то на базе решения вопросов безопасности, конечно, нужно думать о восстановлении экономики и социальной сферы", - подчеркнул президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Главы новых регионов заявили о поддержке президента РоссииУдар по промзоне Луганска – пострадали четыре человекаСухопутный коридор в Крым и газификация: Путин провел встречу с Балицким

https://crimea.ria.ru/20230823/sukhoputnyy-koridor-v-krym-i-gazifikatsiya-putin-provel-vstrechu-s-balitskim-1130886703.html

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид пасечник, владимир путин (политик), луганская народная республика (лнр), новости, новые регионы россии