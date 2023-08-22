https://crimea.ria.ru/20230822/dnepr-gromit-vraga-vsu-neset-poteri-na-khersonskom-napravlenii-1130868395.html

"Днепр" громит врага: ВСУ несет потери на Херсонском направлении

"Днепр" громит врага: ВСУ несет потери на Херсонском направлении - РИА Новости Крым, 22.08.2023

"Днепр" громит врага: ВСУ несет потери на Херсонском направлении

Вооруженные силы Украины несут потери на Херсонском направлении. Убито 25 боевиков, 15 ранено. Об этом сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T10:50

2023-08-22T10:50

2023-08-22T10:54

группировка войск "днепр"

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины несут потери на Херсонском направлении. Убито 25 боевиков, 15 ранено. Об этом сообщают экстренные службы региона.Также на Херсонском направлении в результате действий группы "Днепр" выведена из строя гаубица М 777 с боекомплектом. При этом ликвидировано пять военнослужащих ВСУ, двое ранены.При уничтожении 120 мм минометного расчета и боекомплекта к нему ВСУ потеряли трех боевиков, четверо получили ранения различной степени тяжести.На Каховском направлении российские войска нанесли сокрушительные удары по позиции одного из подразделений ВСУ. В результате Украина потеряла пять военнослужащих, четверых ранило.Сутками ранее на Запорожском направлении российскими войсками было уничтожено более 130 украинских боевиков, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия бьет врага: ВСУ потеряли еще 705 боевиков за суткиРабота группы "Днепр": ВСУ потеряли за сутки более 50 боевиковБойцы "Днепра" вскрыли позицию боевиков ВСУ в островной зоне Херсонщины

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