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"Днепр" громит врага: ВСУ несет потери на Херсонском направлении
"Днепр" громит врага: ВСУ несет потери на Херсонском направлении - РИА Новости Крым, 22.08.2023
"Днепр" громит врага: ВСУ несет потери на Херсонском направлении
Вооруженные силы Украины несут потери на Херсонском направлении. Убито 25 боевиков, 15 ранено. Об этом сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T10:50
2023-08-22T10:50
2023-08-22T10:54
группировка войск "днепр"
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины несут потери на Херсонском направлении. Убито 25 боевиков, 15 ранено. Об этом сообщают экстренные службы региона.Также на Херсонском направлении в результате действий группы "Днепр" выведена из строя гаубица М 777 с боекомплектом. При этом ликвидировано пять военнослужащих ВСУ, двое ранены.При уничтожении 120 мм минометного расчета и боекомплекта к нему ВСУ потеряли трех боевиков, четверо получили ранения различной степени тяжести.На Каховском направлении российские войска нанесли сокрушительные удары по позиции одного из подразделений ВСУ. В результате Украина потеряла пять военнослужащих, четверых ранило.Сутками ранее на Запорожском направлении российскими войсками было уничтожено более 130 украинских боевиков, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия бьет врага: ВСУ потеряли еще 705 боевиков за суткиРабота группы "Днепр": ВСУ потеряли за сутки более 50 боевиковБойцы "Днепра" вскрыли позицию боевиков ВСУ в островной зоне Херсонщины
https://crimea.ria.ru/20230822/zvuki-vzryvov-v-raznykh-rayonakh-kryma--v-chem-prichina-1130865786.html
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группировка войск "днепр", потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, украина, новости
"Днепр" громит врага: ВСУ несет потери на Херсонском направлении
25 боевиков ВСУ и военная техника уничтожены за сутки на Херсонском направлении
10:50 22.08.2023 (обновлено: 10:54 22.08.2023)