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"Днепр" громит врага: ВСУ несет потери на Херсонском направлении - РИА Новости Крым, 22.08.2023
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"Днепр" громит врага: ВСУ несет потери на Херсонском направлении
"Днепр" громит врага: ВСУ несет потери на Херсонском направлении - РИА Новости Крым, 22.08.2023
"Днепр" громит врага: ВСУ несет потери на Херсонском направлении
Вооруженные силы Украины несут потери на Херсонском направлении. Убито 25 боевиков, 15 ранено. Об этом сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T10:50
2023-08-22T10:54
группировка войск "днепр"
потери всу
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины несут потери на Херсонском направлении. Убито 25 боевиков, 15 ранено. Об этом сообщают экстренные службы региона.Также на Херсонском направлении в результате действий группы "Днепр" выведена из строя гаубица М 777 с боекомплектом. При этом ликвидировано пять военнослужащих ВСУ, двое ранены.При уничтожении 120 мм минометного расчета и боекомплекта к нему ВСУ потеряли трех боевиков, четверо получили ранения различной степени тяжести.На Каховском направлении российские войска нанесли сокрушительные удары по позиции одного из подразделений ВСУ. В результате Украина потеряла пять военнослужащих, четверых ранило.Сутками ранее на Запорожском направлении российскими войсками было уничтожено более 130 украинских боевиков, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия бьет врага: ВСУ потеряли еще 705 боевиков за суткиРабота группы "Днепр": ВСУ потеряли за сутки более 50 боевиковБойцы "Днепра" вскрыли позицию боевиков ВСУ в островной зоне Херсонщины
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"Днепр" громит врага: ВСУ несет потери на Херсонском направлении

25 боевиков ВСУ и военная техника уничтожены за сутки на Херсонском направлении

10:50 22.08.2023 (обновлено: 10:54 22.08.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины несут потери на Херсонском направлении. Убито 25 боевиков, 15 ранено. Об этом сообщают экстренные службы региона.
"В островной зоне соединения группировки войск "Днепр" огневым поражением уничтожили 12 военнослужащих ВСУ, пять получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Также на Херсонском направлении в результате действий группы "Днепр" выведена из строя гаубица М 777 с боекомплектом. При этом ликвидировано пять военнослужащих ВСУ, двое ранены.
При уничтожении 120 мм минометного расчета и боекомплекта к нему ВСУ потеряли трех боевиков, четверо получили ранения различной степени тяжести.
На Каховском направлении российские войска нанесли сокрушительные удары по позиции одного из подразделений ВСУ. В результате Украина потеряла пять военнослужащих, четверых ранило.
Сутками ранее на Запорожском направлении российскими войсками было уничтожено более 130 украинских боевиков, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета.
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