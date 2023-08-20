https://crimea.ria.ru/20230820/rabota-gruppy-dnepr-vsu-poteryali-za-sutki-bolee-50-boevikov-1130831147.html

Работа группы "Днепр": ВСУ потеряли за сутки более 50 боевиков

Работа группы "Днепр": ВСУ потеряли за сутки более 50 боевиков - РИА Новости Крым, 20.08.2023

Работа группы "Днепр": ВСУ потеряли за сутки более 50 боевиков

В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" ВСУ потеряли за сутки более пятидесяти боевиков убитыми и ранеными. Об этом сообщают в... РИА Новости Крым, 20.08.2023

2023-08-20T12:12

2023-08-20T12:12

2023-08-20T12:12

группировка войск "днепр"

новости сво

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" ВСУ потеряли за сутки более пятидесяти боевиков убитыми и ранеными. Об этом сообщают в экстренные службы региона.В островной зоне уничтожены две лодки, 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом, 15 боевиков ВСУ уничтожены, два получили ранения.На Херсонском направлении уничтожены гаубица МСТА-Б с боекомплектом, два 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплект, 11 военнослужащих ВСУ погибли, восемь ранены.Сутками ранее бойцы российской группы "Днепр" уничтожили 14 боевиков ВСУ, ранили восемь.Читайте также на РИА Новости Крым:Левый берег Днепра у села Казачьи Лагеря зачищен от боевиков ВСУ86 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать ХерсонщинуАрмия России отразила 15 атак ВСУ на пяти направлениях

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости