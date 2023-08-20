https://crimea.ria.ru/20230820/rabota-gruppy-dnepr-vsu-poteryali-za-sutki-bolee-50-boevikov-1130831147.html
Работа группы "Днепр": ВСУ потеряли за сутки более 50 боевиков
Работа группы "Днепр": ВСУ потеряли за сутки более 50 боевиков - РИА Новости Крым, 20.08.2023
Работа группы "Днепр": ВСУ потеряли за сутки более 50 боевиков
В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" ВСУ потеряли за сутки более пятидесяти боевиков убитыми и ранеными. Об этом сообщают в... РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-20T12:12
2023-08-20T12:12
2023-08-20T12:12
группировка войск "днепр"
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1f/1130437612_0:214:2882:1835_1920x0_80_0_0_1114f6d705878aee750b4c07af4199ed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" ВСУ потеряли за сутки более пятидесяти боевиков убитыми и ранеными. Об этом сообщают в экстренные службы региона.В островной зоне уничтожены две лодки, 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом, 15 боевиков ВСУ уничтожены, два получили ранения.На Херсонском направлении уничтожены гаубица МСТА-Б с боекомплектом, два 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплект, 11 военнослужащих ВСУ погибли, восемь ранены.Сутками ранее бойцы российской группы "Днепр" уничтожили 14 боевиков ВСУ, ранили восемь.Читайте также на РИА Новости Крым:Левый берег Днепра у села Казачьи Лагеря зачищен от боевиков ВСУ86 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать ХерсонщинуАрмия России отразила 15 атак ВСУ на пяти направлениях
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1f/1130437612_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_488c9ef7a2bd64395154b1092ba543ee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
группировка войск "днепр", новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости
Работа группы "Днепр": ВСУ потеряли за сутки более 50 боевиков
Бойцы группировки "Днепр" уничтожили 52 боевика ВСУ в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" ВСУ потеряли за сутки более пятидесяти боевиков убитыми и ранеными. Об этом сообщают в экстренные службы региона.
В островной зоне уничтожены две лодки, 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом, 15 боевиков ВСУ уничтожены, два получили ранения.
На Херсонском направлении уничтожены гаубица МСТА-Б с боекомплектом, два 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплект, 11 военнослужащих ВСУ погибли, восемь ранены.
"На Каховском направлении уничтожены позиция одного из подразделений ВСУ, потери: 7 военнослужащих ВСУ уничтожены, 6 - получили ранения различной степени тяжести, САУ "Акация" с боекомплектом и экипажем из трех человек", - перечислили в экстренных службах.
Сутками ранее бойцы российской группы "Днепр" уничтожили 14 боевиков ВСУ, ранили восемь.
Читайте также на РИА Новости Крым: