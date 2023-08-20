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Работа группы "Днепр": ВСУ потеряли за сутки более 50 боевиков - РИА Новости Крым, 20.08.2023
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Работа группы "Днепр": ВСУ потеряли за сутки более 50 боевиков
Работа группы "Днепр": ВСУ потеряли за сутки более 50 боевиков - РИА Новости Крым, 20.08.2023
Работа группы "Днепр": ВСУ потеряли за сутки более 50 боевиков
В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" ВСУ потеряли за сутки более пятидесяти боевиков убитыми и ранеными. Об этом сообщают в... РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-20T12:12
2023-08-20T12:12
группировка войск "днепр"
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" ВСУ потеряли за сутки более пятидесяти боевиков убитыми и ранеными. Об этом сообщают в экстренные службы региона.В островной зоне уничтожены две лодки, 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом, 15 боевиков ВСУ уничтожены, два получили ранения.На Херсонском направлении уничтожены гаубица МСТА-Б с боекомплектом, два 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплект, 11 военнослужащих ВСУ погибли, восемь ранены.Сутками ранее бойцы российской группы "Днепр" уничтожили 14 боевиков ВСУ, ранили восемь.Читайте также на РИА Новости Крым:Левый берег Днепра у села Казачьи Лагеря зачищен от боевиков ВСУ86 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать ХерсонщинуАрмия России отразила 15 атак ВСУ на пяти направлениях
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Работа группы "Днепр": ВСУ потеряли за сутки более 50 боевиков

Бойцы группировки "Днепр" уничтожили 52 боевика ВСУ в Херсонской области

12:12 20.08.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" ВСУ потеряли за сутки более пятидесяти боевиков убитыми и ранеными. Об этом сообщают в экстренные службы региона.
В островной зоне уничтожены две лодки, 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом, 15 боевиков ВСУ уничтожены, два получили ранения.
На Херсонском направлении уничтожены гаубица МСТА-Б с боекомплектом, два 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплект, 11 военнослужащих ВСУ погибли, восемь ранены.
"На Каховском направлении уничтожены позиция одного из подразделений ВСУ, потери: 7 военнослужащих ВСУ уничтожены, 6 - получили ранения различной степени тяжести, САУ "Акация" с боекомплектом и экипажем из трех человек", - перечислили в экстренных службах.
Сутками ранее бойцы российской группы "Днепр" уничтожили 14 боевиков ВСУ, ранили восемь.
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