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Левый берег Днепра у села Казачьи Лагеря зачищен от боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 18.08.2023
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Левый берег Днепра у села Казачьи Лагеря зачищен от боевиков ВСУ
Левый берег Днепра у села Казачьи Лагеря зачищен от боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Левый берег Днепра у села Казачьи Лагеря зачищен от боевиков ВСУ
Российские войска вытеснили боевиков ВСУ с левого берега Днепра у села Казачьи Лагеря в Алешкинском округе. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T20:24
2023-08-18T20:24
владимир сальдо
херсонская область
армия и флот
алешки
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Российские войска вытеснили боевиков ВСУ с левого берега Днепра у села Казачьи Лагеря в Алешкинском округе. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.При этом, по словам Владимира Сальдо, сложной остается обстановка на правом берегу реки. Противник продолжает обстреливать дома мирных жителей. Российские войска подавляют огневые точки и места сосредоточения врага артиллерией и авиацией и полностью контролируют территорию.Ранее врио губернатора Херсонской области подписал указ, который запрещает на территории региона использовать беспилотники. Сделано это для усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности.Использовать воздушные суда разрешается только юридическим и физическим лицам на основании решения оперативной группы военного коменданта Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России отразила 15 атак ВСУ на пяти направленияхСевастополь простился с погибшим на Херсощине гвардейцемРаботает "Днепр": враг потерял на Херсонщине еще 46 боевиков за сутки
херсонская область
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, херсонская область, армия и флот, алешки, новости сво, новые регионы россии
Левый берег Днепра у села Казачьи Лагеря зачищен от боевиков ВСУ

Группировка войск "Днепр" зачистила от боевиков ВСУ местность на левом берегу Днепра

20:24 18.08.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота САУ 2СЗ "Акация" на Запорожском направлении
Работа САУ 2СЗ Акация на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Российские войска вытеснили боевиков ВСУ с левого берега Днепра у села Казачьи Лагеря в Алешкинском округе. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" полностью зачистили от боевиков киевского режима местность на левом берегу Днепра у села Казачьи Лагеря Алешкинского округа Херсонской области", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом, по словам Владимира Сальдо, сложной остается обстановка на правом берегу реки. Противник продолжает обстреливать дома мирных жителей. Российские войска подавляют огневые точки и места сосредоточения врага артиллерией и авиацией и полностью контролируют территорию.
Ранее врио губернатора Херсонской области подписал указ, который запрещает на территории региона использовать беспилотники. Сделано это для усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности.
Использовать воздушные суда разрешается только юридическим и физическим лицам на основании решения оперативной группы военного коменданта Херсонской области.
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Владимир СальдоХерсонская областьАрмия и флотАлешкиНовости СВОНовые регионы России
 
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