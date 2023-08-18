https://crimea.ria.ru/20230818/levyy-bereg-dnepra-u-sela-kazachi-lagerya-zachischen-ot-boevikov-vsu-1130814229.html

Левый берег Днепра у села Казачьи Лагеря зачищен от боевиков ВСУ

Левый берег Днепра у села Казачьи Лагеря зачищен от боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 18.08.2023

Левый берег Днепра у села Казачьи Лагеря зачищен от боевиков ВСУ

Российские войска вытеснили боевиков ВСУ с левого берега Днепра у села Казачьи Лагеря в Алешкинском округе. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области... РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T20:24

2023-08-18T20:24

2023-08-18T20:24

владимир сальдо

херсонская область

армия и флот

алешки

новости сво

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Российские войска вытеснили боевиков ВСУ с левого берега Днепра у села Казачьи Лагеря в Алешкинском округе. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.При этом, по словам Владимира Сальдо, сложной остается обстановка на правом берегу реки. Противник продолжает обстреливать дома мирных жителей. Российские войска подавляют огневые точки и места сосредоточения врага артиллерией и авиацией и полностью контролируют территорию.Ранее врио губернатора Херсонской области подписал указ, который запрещает на территории региона использовать беспилотники. Сделано это для усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности.Использовать воздушные суда разрешается только юридическим и физическим лицам на основании решения оперативной группы военного коменданта Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России отразила 15 атак ВСУ на пяти направленияхСевастополь простился с погибшим на Херсощине гвардейцемРаботает "Днепр": враг потерял на Херсонщине еще 46 боевиков за сутки

херсонская область

алешки

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, армия и флот, алешки, новости сво, новые регионы россии