https://crimea.ria.ru/20230818/sevastopol-prostilsya-s-pogibshim-na-khersoschine-gvardeytsem-1130812713.html

Севастополь простился с погибшим на Херсощине гвардейцем

Севастополь простился с погибшим на Херсощине гвардейцем - РИА Новости Крым, 18.08.2023

Севастополь простился с погибшим на Херсощине гвардейцем

В Севастополе простились с героем СВО, погибшим на Херсонском направлении в зоне СВО, Максимом Титовым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T18:30

2023-08-18T18:30

2023-08-18T18:30

утраты

михаил развожаев

севастополь

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем СВО, погибшим на Херсонском направлении в зоне СВО, Максимом Титовым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Максим Титов уроженец Севастополя. Здесь же он учился, окончил морскую академию им. Федора Ушакова, потом работал на судах торгового флота, а между рейсами – музейном комплексе "35-я береговая батарея".В зону СВО Титов был призван по мобилизации в сентябре 2022 года, попал в бригаду береговой обороны, на Херсонское направление.Накануне, 17 августа, Севастополь простился с начальником штаба батальона морской пехоты Юрием Павловым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи простились с героем СВО Владимиром Наумкиным В Раздольненском районе Крыма простились с героем СВО

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, михаил развожаев, севастополь, армия и флот, крым, новости крыма