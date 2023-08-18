Рейтинг@Mail.ru
Севастополь простился с погибшим на Херсощине гвардейцем - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230818/sevastopol-prostilsya-s-pogibshim-na-khersoschine-gvardeytsem-1130812713.html
Севастополь простился с погибшим на Херсощине гвардейцем
Севастополь простился с погибшим на Херсощине гвардейцем - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Севастополь простился с погибшим на Херсощине гвардейцем
В Севастополе простились с героем СВО, погибшим на Херсонском направлении в зоне СВО, Максимом Титовым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T18:30
2023-08-18T18:30
утраты
михаил развожаев
севастополь
армия и флот
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/12/1130812568_0:454:906:964_1920x0_80_0_0_b6e77efca6de3737a365003b55b4374c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем СВО, погибшим на Херсонском направлении в зоне СВО, Максимом Титовым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Максим Титов уроженец Севастополя. Здесь же он учился, окончил морскую академию им. Федора Ушакова, потом работал на судах торгового флота, а между рейсами – музейном комплексе "35-я береговая батарея".В зону СВО Титов был призван по мобилизации в сентябре 2022 года, попал в бригаду береговой обороны, на Херсонское направление.Накануне, 17 августа, Севастополь простился с начальником штаба батальона морской пехоты Юрием Павловым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи простились с героем СВО Владимиром Наумкиным В Раздольненском районе Крыма простились с героем СВО
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/12/1130812568_0:251:906:931_1920x0_80_0_0_4d4d6f4d23cfaa1eae91f377f57e699b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
утраты, михаил развожаев, севастополь, армия и флот, крым, новости крыма
Севастополь простился с погибшим на Херсощине гвардейцем

Развожаев: в Севастополе простились с погибшим на Херсонщине гвардии рядовым Титовым

18:30 18.08.2023
 
© Telegram Михаил РазвожаевМаксим Титов
Максим Титов
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем СВО, погибшим на Херсонском направлении в зоне СВО, Максимом Титовым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня в Севастополе простились с гвардии рядовым Максимом Владимировичем Титовым. Максим Владимирович погиб возле п. Великая Кардашинка Херсонской области, мужественно выполняя задачи специальной военной операции. Будем помнить нашего героя!" – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Максим Титов уроженец Севастополя. Здесь же он учился, окончил морскую академию им. Федора Ушакова, потом работал на судах торгового флота, а между рейсами – музейном комплексе "35-я береговая батарея".
В зону СВО Титов был призван по мобилизации в сентябре 2022 года, попал в бригаду береговой обороны, на Херсонское направление.
Накануне, 17 августа, Севастополь простился с начальником штаба батальона морской пехоты Юрием Павловым.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Керчи простились с героем СВО Владимиром Наумкиным
В Раздольненском районе Крыма простились с героем СВО
УтратыМихаил РазвожаевСевастопольАрмия и флотКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:39Почему всеобщая мобилизация не спасет ВСУ – мнение
19:38"ЛизеАлерт" Крым 5 лет: в свой юбилей поисковики-спасатели подводят итоги
19:18Shaman в Крыму раскрыл главный секрет своего творчества
19:11Рога и копыта: зачем Зеленскому форум оборонных индустрий на Украине
18:45Знойные выходные: прогноз погоды в Крыму
18:30Севастополь простился с погибшим на Херсощине гвардейцем
18:10Крым не почувствует сильных землетрясений в Турции, если они случатся
17:50В Херсонской области запретили использовать беспилотники – указ Сальдо
17:44Бензин АИ-95 превысил 70 тыс. рублей на бирже в пятницу, дизель подешевел
17:34Поезда дальнего следования в Крым будут идти быстрее
17:24Сдаться или пойти на Киев: МИД России обратился к украинским военным
17:03В Белом доме считают атаки на Крым пустой тратой ресурсов – CNN
16:23Праздничные и выходные дни 2024 года
16:07Уничтожен очередной склад боеприпасов ВСУ и западное вооружение
15:46Когда Роскомнадзор рассмотрит запрет на публикацию результатов обстрелов
15:07Армия России отразила 15 атак ВСУ на пяти направлениях
14:52ПСБ первым в РФ провел расчет в цифровых рублях между бизнесом и физлицом
14:44ВСУ потеряли еще два штурмовика: хроники спецоперации
14:38В Керчи простились с героем СВО Владимиром Наумкиным
14:24Балицкий рассказал об огромных потерях ВСУ за ночь на Запорожье
Лента новостейМолния