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Севастополь простился с погибшим на Херсощине гвардейцем
Севастополь простился с погибшим на Херсощине гвардейцем - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Севастополь простился с погибшим на Херсощине гвардейцем
В Севастополе простились с героем СВО, погибшим на Херсонском направлении в зоне СВО, Максимом Титовым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T18:30
2023-08-18T18:30
2023-08-18T18:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем СВО, погибшим на Херсонском направлении в зоне СВО, Максимом Титовым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Максим Титов уроженец Севастополя. Здесь же он учился, окончил морскую академию им. Федора Ушакова, потом работал на судах торгового флота, а между рейсами – музейном комплексе "35-я береговая батарея".В зону СВО Титов был призван по мобилизации в сентябре 2022 года, попал в бригаду береговой обороны, на Херсонское направление.Накануне, 17 августа, Севастополь простился с начальником штаба батальона морской пехоты Юрием Павловым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи простились с героем СВО Владимиром Наумкиным В Раздольненском районе Крыма простились с героем СВО
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утраты, михаил развожаев, севастополь, армия и флот, крым, новости крыма
Севастополь простился с погибшим на Херсощине гвардейцем
Развожаев: в Севастополе простились с погибшим на Херсонщине гвардии рядовым Титовым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем СВО, погибшим на Херсонском направлении в зоне СВО, Максимом Титовым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня в Севастополе простились с гвардии рядовым Максимом Владимировичем Титовым. Максим Владимирович погиб возле п. Великая Кардашинка Херсонской области, мужественно выполняя задачи специальной военной операции. Будем помнить нашего героя!" – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Максим Титов уроженец Севастополя. Здесь же он учился, окончил морскую академию им. Федора Ушакова, потом работал на судах торгового флота, а между рейсами – музейном комплексе "35-я береговая батарея".
В зону СВО Титов был призван по мобилизации в сентябре 2022 года, попал в бригаду береговой обороны, на Херсонское направление.
Накануне, 17 августа, Севастополь простился с начальником штаба батальона морской пехоты Юрием Павловым
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