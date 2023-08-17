https://crimea.ria.ru/20230817/sevastopol-prostilsya-s-morpekhom-gvardeyskoy-brigady-yuriem-pavlovym-1130793478.html

Севастополь простился с морпехом гвардейской бригады Юрием Павловым

Севастополь простился с морпехом гвардейской бригады Юрием Павловым - РИА Новости Крым, 17.08.2023

Севастополь простился с морпехом гвардейской бригады Юрием Павловым

В Севастополе простились со смертельно раненым в боях за освобождение Запорожья начальником штаба батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты... РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T19:11

2023-08-17T19:11

2023-08-17T19:11

новости сво

севастополь

михаил развожаев

вооруженные силы россии

утраты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/11/1130793542_0:0:480:270_1920x0_80_0_0_612f44a679e63dc52caad7403e350948.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе простились со смертельно раненым в боях за освобождение Запорожья начальником штаба батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Юрием Павловым. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Юрий Павлов родился в селе Новоивановка Ворошиловградской области (позже – Луганская область в составе Украины, ныне в составе ЛНР). В Севастополе служил с 2009 года в бригаде морской пехоты, куда был направлен по окончании Дальневосточного высшего военного училища. Был командиром взвода, командиром разведывательного взвода разведывательно-десантной роты, должность начальника штаба – замкома батальона получил в 2022 году.Участник военной операции в Сирии, был награжден медалью "За отвагу".Несколькими днями ранее в Севастополе простились с погибшим в бою за Работино на Запорожье морпехом Павлом Волковым. Читайте также на РИА Новости Крым:В Раздольненском районе Крыма простились с героем СВОВ Крыму простились с погибшим в зоне СВО сотрудником избиркомаВ Саках простились с героем спецоперации

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы россии, утраты