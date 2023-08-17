Рейтинг@Mail.ru
Севастополь простился с морпехом гвардейской бригады Юрием Павловым - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230817/sevastopol-prostilsya-s-morpekhom-gvardeyskoy-brigady-yuriem-pavlovym-1130793478.html
Севастополь простился с морпехом гвардейской бригады Юрием Павловым
Севастополь простился с морпехом гвардейской бригады Юрием Павловым - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Севастополь простился с морпехом гвардейской бригады Юрием Павловым
В Севастополе простились со смертельно раненым в боях за освобождение Запорожья начальником штаба батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T19:11
2023-08-17T19:11
новости сво
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы россии
утраты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/11/1130793542_0:0:480:270_1920x0_80_0_0_612f44a679e63dc52caad7403e350948.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе простились со смертельно раненым в боях за освобождение Запорожья начальником штаба батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Юрием Павловым. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Юрий Павлов родился в селе Новоивановка Ворошиловградской области (позже – Луганская область в составе Украины, ныне в составе ЛНР). В Севастополе служил с 2009 года в бригаде морской пехоты, куда был направлен по окончании Дальневосточного высшего военного училища. Был командиром взвода, командиром разведывательного взвода разведывательно-десантной роты, должность начальника штаба – замкома батальона получил в 2022 году.Участник военной операции в Сирии, был награжден медалью "За отвагу".Несколькими днями ранее в Севастополе простились с погибшим в бою за Работино на Запорожье морпехом Павлом Волковым. Читайте также на РИА Новости Крым:В Раздольненском районе Крыма простились с героем СВОВ Крыму простились с погибшим в зоне СВО сотрудником избиркомаВ Саках простились с героем спецоперации
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/11/1130793542_17:0:419:302_1920x0_80_0_0_affd24278107f8879f92a16085a5c847.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы россии, утраты
Севастополь простился с морпехом гвардейской бригады Юрием Павловым

В Севастополе простились с начальником штаба батальона морской пехоты Юрием Павловым

19:11 17.08.2023
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились с Юрием Павловым
В Севастополе простились с Юрием Павловым
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе простились со смертельно раненым в боях за освобождение Запорожья начальником штаба батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Юрием Павловым. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь начальника штаба – заместителя командира батальона материального обеспечения 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты, гвардии майора Юрия Юрьевича Павлова. Юрий Юрьевич был ранен на Запорожском направлении, от полученных ран скончался в госпитале. Будем помнить нашего героя!" – сообщил Развожаев.
Юрий Павлов родился в селе Новоивановка Ворошиловградской области (позже – Луганская область в составе Украины, ныне в составе ЛНР). В Севастополе служил с 2009 года в бригаде морской пехоты, куда был направлен по окончании Дальневосточного высшего военного училища. Был командиром взвода, командиром разведывательного взвода разведывательно-десантной роты, должность начальника штаба – замкома батальона получил в 2022 году.
Участник военной операции в Сирии, был награжден медалью "За отвагу".
Несколькими днями ранее в Севастополе простились с погибшим в бою за Работино на Запорожье морпехом Павлом Волковым.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Раздольненском районе Крыма простились с героем СВО
В Крыму простились с погибшим в зоне СВО сотрудником избиркома
В Саках простились с героем спецоперации
Новости СВОСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы РоссииУтраты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:11Саркози пригласили в Крым после его слов о повторном референдуме
19:45Переломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВО
19:37Крымский мост закрыт
19:35В Севастополе стреляют: в чем причина
19:11Севастополь простился с морпехом гвардейской бригады Юрием Павловым
18:57Футбольная национальная лига оштрафовала клуб "Севастополь"
18:32В Крыму осужденные будут делать заборы для городских улиц
18:03"Луна-25": сделаны первые фото обратной стороны лунной поверхности
17:43В Раздольненском районе Крыма простились с героем СВО
17:26Путин дал ряд поручений по выплате пособий на детей
17:03На востоке Крыма потушили подбиравшийся к заповеднику пожар
16:43Педофил-рецидивист предстанет перед судом в Севастополе
16:31Российские банки внедряют новые сервисы бесконтактной оплаты для бизнеса
16:12В Крыму подорожали овощи, мясо и бензин
15:45Путин: можно построить скоростную ж/д магистраль от Москвы до Донбасса
15:33Эксперт ПСБ рассказал, как защитить себя от фишинговых схем
15:13В Крыму появятся фиджитал-спортплощадки
14:33Российские военные бьют врага: за сутки уничтожены почти 900 боевиков ВСУ
14:10Армия России нанесла удар по двум украинским пунктам управления БПЛА
13:47Украинский воинский эшелон с боеприпасами уничтожен ракетным ударом
Лента новостейМолния