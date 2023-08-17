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Севастополь простился с морпехом гвардейской бригады Юрием Павловым
Севастополь простился с морпехом гвардейской бригады Юрием Павловым - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Севастополь простился с морпехом гвардейской бригады Юрием Павловым
В Севастополе простились со смертельно раненым в боях за освобождение Запорожья начальником штаба батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T19:11
2023-08-17T19:11
2023-08-17T19:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе простились со смертельно раненым в боях за освобождение Запорожья начальником штаба батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Юрием Павловым. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Юрий Павлов родился в селе Новоивановка Ворошиловградской области (позже – Луганская область в составе Украины, ныне в составе ЛНР). В Севастополе служил с 2009 года в бригаде морской пехоты, куда был направлен по окончании Дальневосточного высшего военного училища. Был командиром взвода, командиром разведывательного взвода разведывательно-десантной роты, должность начальника штаба – замкома батальона получил в 2022 году.Участник военной операции в Сирии, был награжден медалью "За отвагу".Несколькими днями ранее в Севастополе простились с погибшим в бою за Работино на Запорожье морпехом Павлом Волковым. Читайте также на РИА Новости Крым:В Раздольненском районе Крыма простились с героем СВОВ Крыму простились с погибшим в зоне СВО сотрудником избиркомаВ Саках простились с героем спецоперации
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новости сво, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы россии, утраты
Севастополь простился с морпехом гвардейской бригады Юрием Павловым
В Севастополе простились с начальником штаба батальона морской пехоты Юрием Павловым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе простились со смертельно раненым в боях за освобождение Запорожья начальником штаба батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Юрием Павловым. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь начальника штаба – заместителя командира батальона материального обеспечения 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты, гвардии майора Юрия Юрьевича Павлова. Юрий Юрьевич был ранен на Запорожском направлении, от полученных ран скончался в госпитале. Будем помнить нашего героя!" – сообщил Развожаев.
Юрий Павлов родился в селе Новоивановка Ворошиловградской области (позже – Луганская область в составе Украины, ныне в составе ЛНР). В Севастополе служил с 2009 года в бригаде морской пехоты, куда был направлен по окончании Дальневосточного высшего военного училища. Был командиром взвода, командиром разведывательного взвода разведывательно-десантной роты, должность начальника штаба – замкома батальона получил в 2022 году.
Участник военной операции в Сирии, был награжден медалью "За отвагу".
Несколькими днями ранее в Севастополе простились
с погибшим в бою за Работино на Запорожье морпехом Павлом Волковым.
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