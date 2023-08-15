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В Саках простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 15.08.2023
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В Саках простились с героем спецоперации
В Саках простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 15.08.2023
В Саках простились с героем спецоперации
В Саках проводили в последний путь погибшего в зоне специальной военной операции Сергея Галкина. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко. РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T17:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. В Саках проводили в последний путь погибшего в зоне специальной военной операции Сергея Галкина. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.Ранее в Севастополе простились с морпехом Павлов Волковым, который погиб в боях в зоне СВО, защищая село Работино в Запорожской области. Он был водителем отделения морской пехоты 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты. В 2022 году Павел по собственному желанию решил участвовать в специальной военной операции и пошел служить по контракту.Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб в бою за Работино на Запорожье: в Севастополе простились с морпехомЕвпатория простилась с погибшим героем СВОПогиб в неравном бою: в Саках простились с героем спецоперации
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саки, новости сво, новости крыма, утраты
В Саках простились с героем спецоперации

В Саках простились с погибшим в зоне СВО Сергеем Галкиным

17:39 15.08.2023
 
© Telegram-канал Александра ОвдиенкоГероически погибший в зоне СВО Галкин Сергей Алишерович
Героически погибший в зоне СВО Галкин Сергей Алишерович
© Telegram-канал Александра Овдиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. В Саках проводили в последний путь погибшего в зоне специальной военной операции Сергея Галкина. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.
"Сегодня простились с героически погибшим в зоне СВО жителем города Саки Галкиным Сергеем Алишеровичем. Любящий сын и брат, заботливый отец. Искренние соболезнования маме, отцу, брату и сыну. Невосполнимая утрата для всех нас. Спасибо тебе за подвиг, Сережа! Низкий поклон. Помним вечно!", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в Севастополе простились с морпехом Павлов Волковым, который погиб в боях в зоне СВО, защищая село Работино в Запорожской области. Он был водителем отделения морской пехоты 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты. В 2022 году Павел по собственному желанию решил участвовать в специальной военной операции и пошел служить по контракту.
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