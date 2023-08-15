https://crimea.ria.ru/20230815/v-sakakh-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-1130748975.html

В Саках простились с героем спецоперации

В Саках простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 15.08.2023

В Саках простились с героем спецоперации

В Саках проводили в последний путь погибшего в зоне специальной военной операции Сергея Галкина. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко. РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T17:39

2023-08-15T17:39

2023-08-15T17:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. В Саках проводили в последний путь погибшего в зоне специальной военной операции Сергея Галкина. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.Ранее в Севастополе простились с морпехом Павлов Волковым, который погиб в боях в зоне СВО, защищая село Работино в Запорожской области. Он был водителем отделения морской пехоты 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты. В 2022 году Павел по собственному желанию решил участвовать в специальной военной операции и пошел служить по контракту.Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб в бою за Работино на Запорожье: в Севастополе простились с морпехомЕвпатория простилась с погибшим героем СВОПогиб в неравном бою: в Саках простились с героем спецоперации

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саки, новости сво, новости крыма, утраты