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В Херсонской области запретили использовать беспилотники – указ Сальдо - РИА Новости Крым, 18.08.2023
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В Херсонской области запретили использовать беспилотники – указ Сальдо
В Херсонской области запретили использовать беспилотники – указ Сальдо - РИА Новости Крым, 18.08.2023
В Херсонской области запретили использовать беспилотники – указ Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о запрете использования беспилотников на территории региона в целях усиления охраны... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T17:50
2023-08-18T17:50
херсонская область
владимир сальдо
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о запрете использования беспилотников на территории региона в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Текст документа опубликован в Telegram-канале руководителя области.Разрешается использование воздушных судов юридическими и физическими лицами на основании решения оперативной группы военного коменданта Херсонской области.Контроль за исполнением указа возложен на военного коменданта региона.В Крыму запрет на запуск беспилотников был введен в августе прошлого года указом главы республики. Дроны смогут запускать только федеральные госорганы и представители исполнительной власти РК. В Крыму, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности.В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин ввел военное положение на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областях, которые ранее вошли в состав России. Свое решение он объяснил тем, что против территориальной целостности России применяется вооруженная сила.
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РИА Новости Крым
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херсонская область, владимир сальдо, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости
В Херсонской области запретили использовать беспилотники – указ Сальдо

Сальдо подписал указ о запрете использования беспилотников в Херсонской области

17:50 18.08.2023
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о запрете использования беспилотников на территории региона в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Текст документа опубликован в Telegram-канале руководителя области.
"С 10 августа 2023 года и до особого распоряжения запретить использование всех типов беспилотных воздушных судов на территории Херсонской области", – говорится в указе.
Разрешается использование воздушных судов юридическими и физическими лицами на основании решения оперативной группы военного коменданта Херсонской области.
Контроль за исполнением указа возложен на военного коменданта региона.
В Крыму запрет на запуск беспилотников был введен в августе прошлого года указом главы республики. Дроны смогут запускать только федеральные госорганы и представители исполнительной власти РК. В Крыму, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности.
В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин ввел военное положение на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областях, которые ранее вошли в состав России. Свое решение он объяснил тем, что против территориальной целостности России применяется вооруженная сила.
Херсонская областьВладимир СальдоБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости
 
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