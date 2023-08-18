https://crimea.ria.ru/20230818/v-khersonskoy-oblasti-zapretili-ispolzovat-bespilotniki--ukaz-saldo-1130812129.html
В Херсонской области запретили использовать беспилотники – указ Сальдо
В Херсонской области запретили использовать беспилотники – указ Сальдо - РИА Новости Крым, 18.08.2023
В Херсонской области запретили использовать беспилотники – указ Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о запрете использования беспилотников на территории региона в целях усиления охраны... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T17:50
2023-08-18T17:50
2023-08-18T17:50
херсонская область
владимир сальдо
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/05/1129196833_0:101:1280:821_1920x0_80_0_0_0e9cf22c0d974a9f7f09493516453b15.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о запрете использования беспилотников на территории региона в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Текст документа опубликован в Telegram-канале руководителя области.Разрешается использование воздушных судов юридическими и физическими лицами на основании решения оперативной группы военного коменданта Херсонской области.Контроль за исполнением указа возложен на военного коменданта региона.В Крыму запрет на запуск беспилотников был введен в августе прошлого года указом главы республики. Дроны смогут запускать только федеральные госорганы и представители исполнительной власти РК. В Крыму, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности.В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин ввел военное положение на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областях, которые ранее вошли в состав России. Свое решение он объяснил тем, что против территориальной целостности России применяется вооруженная сила.
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/05/1129196833_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a583e6b91c435a9cad9ff7efd7072e71.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, владимир сальдо, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости
В Херсонской области запретили использовать беспилотники – указ Сальдо
Сальдо подписал указ о запрете использования беспилотников в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о запрете использования беспилотников на территории региона в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Текст документа опубликован в Telegram-канале руководителя области.
"С 10 августа 2023 года и до особого распоряжения запретить использование всех типов беспилотных воздушных судов на территории Херсонской области", – говорится в указе.
Разрешается использование воздушных судов юридическими и физическими лицами на основании решения оперативной группы военного коменданта Херсонской области.
Контроль за исполнением указа возложен на военного коменданта региона.
В Крыму запрет на запуск беспилотников был введен в августе прошлого года указом главы республики. Дроны смогут запускать только федеральные госорганы и представители исполнительной власти РК. В Крыму, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности.
В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин ввел военное положение на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областях, которые ранее вошли в состав России. Свое решение он объяснил тем, что против территориальной целостности России применяется вооруженная сила.