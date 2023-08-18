https://crimea.ria.ru/20230818/v-khersonskoy-oblasti-zapretili-ispolzovat-bespilotniki--ukaz-saldo-1130812129.html

В Херсонской области запретили использовать беспилотники – указ Сальдо

В Херсонской области запретили использовать беспилотники – указ Сальдо - РИА Новости Крым, 18.08.2023

В Херсонской области запретили использовать беспилотники – указ Сальдо

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о запрете использования беспилотников на территории региона в целях усиления охраны... РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T17:50

2023-08-18T17:50

2023-08-18T17:50

херсонская область

владимир сальдо

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о запрете использования беспилотников на территории региона в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Текст документа опубликован в Telegram-канале руководителя области.Разрешается использование воздушных судов юридическими и физическими лицами на основании решения оперативной группы военного коменданта Херсонской области.Контроль за исполнением указа возложен на военного коменданта региона.В Крыму запрет на запуск беспилотников был введен в августе прошлого года указом главы республики. Дроны смогут запускать только федеральные госорганы и представители исполнительной власти РК. В Крыму, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности.В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин ввел военное положение на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областях, которые ранее вошли в состав России. Свое решение он объяснил тем, что против территориальной целостности России применяется вооруженная сила.

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости