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Работает "Днепр": враг потерял на Херсонщине еще 46 боевиков за сутки
Работает "Днепр": враг потерял на Херсонщине еще 46 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Работает "Днепр": враг потерял на Херсонщине еще 46 боевиков за сутки
В результате работы российской группировки "Днепр" ВСУ за сутки потеряли на Херсонском направлении еще 46 боевиков, а также лодки и вооружение. Об этом сообщают РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T11:18
2023-08-18T11:18
2023-08-18T11:18
группировка войск "днепр"
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В результате работы российской группировки "Днепр" ВСУ за сутки потеряли на Херсонском направлении еще 46 боевиков, а также лодки и вооружение. Об этом сообщают экстренные службы региона.В островной зоне уничтожены лодка противника с пятью боевиками ВСУ на борту, также в результате огневого поражения ликвидированы 120- миллиметровый минометный расчет с боекомплектом, и еще трое украинских военных, четверо ранены.На Херсонском направлении уничтожены РЛС AN/TPQ-36, 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом. Потери противника в живой силе составили десять человек, двое ранены.Днем ранее российская группировка "Днепр" ликвидировала на Херсонщине более 44 украинских боевиков, вражеские лодки, вооружение и технику. Читайте также на РИА Новости Крым:Российская группировка "Днепр" уничтожила за сутки более 30 боевиков ВСУРоссийские военные бьют врага: за сутки уничтожены почти 900 боевиков ВСУНазваны потери ВСУ в Херсонской области за две недели
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группировка войск "днепр", новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, украина, россия, новости, херсонская область
Работает "Днепр": враг потерял на Херсонщине еще 46 боевиков за сутки
Бойцы группы "Днепр" уничтожили за сутки 46 боевиков, лодки и вооружения врага