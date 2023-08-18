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Работает "Днепр": враг потерял на Херсонщине еще 46 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 18.08.2023
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Работает "Днепр": враг потерял на Херсонщине еще 46 боевиков за сутки
Работает "Днепр": враг потерял на Херсонщине еще 46 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Работает "Днепр": враг потерял на Херсонщине еще 46 боевиков за сутки
В результате работы российской группировки "Днепр" ВСУ за сутки потеряли на Херсонском направлении еще 46 боевиков, а также лодки и вооружение. Об этом сообщают РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T11:18
2023-08-18T11:18
группировка войск "днепр"
новости сво
потери всу
вооруженные силы россии
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В результате работы российской группировки "Днепр" ВСУ за сутки потеряли на Херсонском направлении еще 46 боевиков, а также лодки и вооружение. Об этом сообщают экстренные службы региона.В островной зоне уничтожены лодка противника с пятью боевиками ВСУ на борту, также в результате огневого поражения ликвидированы 120- миллиметровый минометный расчет с боекомплектом, и еще трое украинских военных, четверо ранены.На Херсонском направлении уничтожены РЛС AN/TPQ-36, 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом. Потери противника в живой силе составили десять человек, двое ранены.Днем ранее российская группировка "Днепр" ликвидировала на Херсонщине более 44 украинских боевиков, вражеские лодки, вооружение и технику. Читайте также на РИА Новости Крым:Российская группировка "Днепр" уничтожила за сутки более 30 боевиков ВСУРоссийские военные бьют врага: за сутки уничтожены почти 900 боевиков ВСУНазваны потери ВСУ в Херсонской области за две недели
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группировка войск "днепр", новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, украина, россия, новости, херсонская область
Работает "Днепр": враг потерял на Херсонщине еще 46 боевиков за сутки

Бойцы группы "Днепр" уничтожили за сутки 46 боевиков, лодки и вооружения врага

11:18 18.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота расчета орудия "Гиацинт-С"
Работа расчета орудия Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В результате работы российской группировки "Днепр" ВСУ за сутки потеряли на Херсонском направлении еще 46 боевиков, а также лодки и вооружение. Об этом сообщают экстренные службы региона.
В островной зоне уничтожены лодка противника с пятью боевиками ВСУ на борту, также в результате огневого поражения ликвидированы 120- миллиметровый минометный расчет с боекомплектом, и еще трое украинских военных, четверо ранены.
На Херсонском направлении уничтожены РЛС AN/TPQ-36, 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом. Потери противника в живой силе составили десять человек, двое ранены.
"На Каховском направлении уничтожены место дислокации одного из подразделений ВСУ, потери составили девять боевиков ВСУ, еще 12 получили ранения различной степени тяжести. Две единицы автомобильной техники выведены из строя", - сказано в сообщении.
Днем ранее российская группировка "Днепр" ликвидировала на Херсонщине более 44 украинских боевиков, вражеские лодки, вооружение и технику.
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Группировка войск "Днепр"Новости СВОПотери ВСУВооруженные силы РоссииУкраинаРоссияНовостиХерсонская область
 
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