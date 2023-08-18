https://crimea.ria.ru/20230818/rabotaet-dnepr-vrag-poteryal-na-khersonschine-esche-46-boevikov-za-sutki-1130803244.html

Работает "Днепр": враг потерял на Херсонщине еще 46 боевиков за сутки

Работает "Днепр": враг потерял на Херсонщине еще 46 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 18.08.2023

Работает "Днепр": враг потерял на Херсонщине еще 46 боевиков за сутки

В результате работы российской группировки "Днепр" ВСУ за сутки потеряли на Херсонском направлении еще 46 боевиков, а также лодки и вооружение. Об этом сообщают РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T11:18

2023-08-18T11:18

2023-08-18T11:18

группировка войск "днепр"

новости сво

потери всу

вооруженные силы россии

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В результате работы российской группировки "Днепр" ВСУ за сутки потеряли на Херсонском направлении еще 46 боевиков, а также лодки и вооружение. Об этом сообщают экстренные службы региона.В островной зоне уничтожены лодка противника с пятью боевиками ВСУ на борту, также в результате огневого поражения ликвидированы 120- миллиметровый минометный расчет с боекомплектом, и еще трое украинских военных, четверо ранены.На Херсонском направлении уничтожены РЛС AN/TPQ-36, 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом. Потери противника в живой силе составили десять человек, двое ранены.Днем ранее российская группировка "Днепр" ликвидировала на Херсонщине более 44 украинских боевиков, вражеские лодки, вооружение и технику. Читайте также на РИА Новости Крым:Российская группировка "Днепр" уничтожила за сутки более 30 боевиков ВСУРоссийские военные бьют врага: за сутки уничтожены почти 900 боевиков ВСУНазваны потери ВСУ в Херсонской области за две недели

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, украина, россия, новости, херсонская область