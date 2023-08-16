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Российская группировка "Днепр" уничтожила за сутки более 30 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 16.08.2023
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Российская группировка "Днепр" уничтожила за сутки более 30 боевиков ВСУ
Российская группировка "Днепр" уничтожила за сутки более 30 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 16.08.2023
Российская группировка "Днепр" уничтожила за сутки более 30 боевиков ВСУ
Соединения российской группировки войск "Днепр" продолжают отбивать атаки противника в Херсонской области. Экстренные службы региона дают информацию о потерях... РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T10:04
2023-08-16T10:04
группировка войск "днепр"
херсонская область
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. Соединения российской группировки войск "Днепр" продолжают отбивать атаки противника в Херсонской области. Экстренные службы региона дают информацию о потерях со стороны ВСУ."В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожено место дислокации одного из подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.В результате убито пять бойцов Украины, семь получили ранения разной степени тяжести. Из строя выведены три автомобиля.Несут ВСУ потери и на Херсонском направлении. Огневым поражением уничтожены четыре вражеских боевика, а также лодка и РСЗО "Град" с боекомплектом и экипажем из трех человек.Больше всего боевиков ликвидировано на Каховском направлении – 15 человек.Также разбито четыре лодки, два 120 мм минометных расчета и боекомплект к ним. При этом обстреле погибли семь военнослужащих ВСУ, четыре получили ранения различной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Днепр" уничтожила еще 38 боевиков, лодки и оружие ВСУ17 атак ВСУ отбиты: на Донецком направлении Киев потерял еще 290 боевиковУничтоженные боевики и техника: ВСУ продолжают нести огромные потери
https://crimea.ria.ru/20230815/voennyy-resurs-ukrainy-pochti-ischerpan--shoygu-1130739156.html
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Российская группировка "Днепр" уничтожила за сутки более 30 боевиков ВСУ

Более 30 боевиков ВСУ уничтожено российской группировкой "Днепр" за сутки

10:04 16.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПотери ВСУ
Потери ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. Соединения российской группировки войск "Днепр" продолжают отбивать атаки противника в Херсонской области. Экстренные службы региона дают информацию о потерях со стороны ВСУ.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожено место дислокации одного из подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.
В результате убито пять бойцов Украины, семь получили ранения разной степени тяжести. Из строя выведены три автомобиля.
Несут ВСУ потери и на Херсонском направлении. Огневым поражением уничтожены четыре вражеских боевика, а также лодка и РСЗО "Град" с боекомплектом и экипажем из трех человек.
Больше всего боевиков ликвидировано на Каховском направлении – 15 человек.
Также разбито четыре лодки, два 120 мм минометных расчета и боекомплект к ним. При этом обстреле погибли семь военнослужащих ВСУ, четыре получили ранения различной степени тяжести.
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Группировка войск "Днепр"Херсонская областьНовости СВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссия
 
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