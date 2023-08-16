https://crimea.ria.ru/20230816/rossiyskaya-gruppirovka-dnepr-unichtozhila-za-sutki-bolee-30-boevikov-vsu--1130762840.html

Российская группировка "Днепр" уничтожила за сутки более 30 боевиков ВСУ

Российская группировка "Днепр" уничтожила за сутки более 30 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 16.08.2023

Российская группировка "Днепр" уничтожила за сутки более 30 боевиков ВСУ

Соединения российской группировки войск "Днепр" продолжают отбивать атаки противника в Херсонской области. Экстренные службы региона дают информацию о потерях... РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T10:04

2023-08-16T10:04

2023-08-16T10:04

группировка войск "днепр"

херсонская область

новости сво

вооруженные силы россии

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. Соединения российской группировки войск "Днепр" продолжают отбивать атаки противника в Херсонской области. Экстренные службы региона дают информацию о потерях со стороны ВСУ."В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожено место дислокации одного из подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.В результате убито пять бойцов Украины, семь получили ранения разной степени тяжести. Из строя выведены три автомобиля.Несут ВСУ потери и на Херсонском направлении. Огневым поражением уничтожены четыре вражеских боевика, а также лодка и РСЗО "Град" с боекомплектом и экипажем из трех человек.Больше всего боевиков ликвидировано на Каховском направлении – 15 человек.Также разбито четыре лодки, два 120 мм минометных расчета и боекомплект к ним. При этом обстреле погибли семь военнослужащих ВСУ, четыре получили ранения различной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Днепр" уничтожила еще 38 боевиков, лодки и оружие ВСУ17 атак ВСУ отбиты: на Донецком направлении Киев потерял еще 290 боевиковУничтоженные боевики и техника: ВСУ продолжают нести огромные потери

https://crimea.ria.ru/20230815/voennyy-resurs-ukrainy-pochti-ischerpan--shoygu-1130739156.html

херсонская область

украина

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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