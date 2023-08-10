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17 атак ВСУ отбиты: на Донецком направлении Киев потерял еще 290 боевиков - РИА Новости Крым, 10.08.2023
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17 атак ВСУ отбиты: на Донецком направлении Киев потерял еще 290 боевиков
17 атак ВСУ отбиты: на Донецком направлении Киев потерял еще 290 боевиков - РИА Новости Крым, 10.08.2023
17 атак ВСУ отбиты: на Донецком направлении Киев потерял еще 290 боевиков
Около 300 солдат потеряли вооруженные силы Украины на Донецком направлении за минувшие сутки, российской группировкой войск "Южная" отражены 17 украинских атак. РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T14:01
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министерство обороны рф
новости сво
потери всу
вооруженные силы россии
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Около 300 солдат потеряли вооруженные силы Украины на Донецком направлении за минувшие сутки, российской группировкой войск "Южная" отражены 17 украинских атак. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также украинские силы лишились двух боевых бронированных машин, трех автомобилей, двух самоходных артиллерийских установок Krab и "Акация", артиллерийской системы М777 производства США, двух гаубиц Д-20.Как сообщалось, накануне российские войска отразили 16 атак и контратак ВСУ на четырех направлениях, противник потерял около 800 военнослужащих и 54 единицы техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине: уничтожены 33 боевикаУничтоженные боевики и техника: ВСУ продолжают нести огромные потериПогибли пять человек: ВСУ обстреляли предприятие на Запорожье из HIMARS
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, украина, россия, новости
17 атак ВСУ отбиты: на Донецком направлении Киев потерял еще 290 боевиков

Минобороны: военные отразили на Донецком направлении 17 атак ВСУ, уничтожены 290 боевиков

14:01 10.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоевая работа отрядов разведки и спецназа в южном секторе СВО
Боевая работа отрядов разведки и спецназа в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Около 300 солдат потеряли вооруженные силы Украины на Донецком направлении за минувшие сутки, российской группировкой войск "Южная" отражены 17 украинских атак. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 17 атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Новомихайловка и Артемовск Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял на данном направлении свыше 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", - говорится в сообщении.
Также украинские силы лишились двух боевых бронированных машин, трех автомобилей, двух самоходных артиллерийских установок Krab и "Акация", артиллерийской системы М777 производства США, двух гаубиц Д-20.
Как сообщалось, накануне российские войска отразили 16 атак и контратак ВСУ на четырех направлениях, противник потерял около 800 военнослужащих и 54 единицы техники.
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Министерство обороны РФНовости СВОПотери ВСУВооруженные силы РоссииУкраинаРоссияНовости
 
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