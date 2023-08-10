https://crimea.ria.ru/20230810/17-atak-vsu-otbity-na-donetskom-napravlenii-kiev-poteryal-esche-290-boevikov-1130652401.html

17 атак ВСУ отбиты: на Донецком направлении Киев потерял еще 290 боевиков

17 атак ВСУ отбиты: на Донецком направлении Киев потерял еще 290 боевиков - РИА Новости Крым, 10.08.2023

17 атак ВСУ отбиты: на Донецком направлении Киев потерял еще 290 боевиков

Около 300 солдат потеряли вооруженные силы Украины на Донецком направлении за минувшие сутки, российской группировкой войск "Южная" отражены 17 украинских атак. РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T14:01

2023-08-10T14:01

2023-08-10T14:01

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Около 300 солдат потеряли вооруженные силы Украины на Донецком направлении за минувшие сутки, российской группировкой войск "Южная" отражены 17 украинских атак. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также украинские силы лишились двух боевых бронированных машин, трех автомобилей, двух самоходных артиллерийских установок Krab и "Акация", артиллерийской системы М777 производства США, двух гаубиц Д-20.Как сообщалось, накануне российские войска отразили 16 атак и контратак ВСУ на четырех направлениях, противник потерял около 800 военнослужащих и 54 единицы техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине: уничтожены 33 боевикаУничтоженные боевики и техника: ВСУ продолжают нести огромные потериПогибли пять человек: ВСУ обстреляли предприятие на Запорожье из HIMARS

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, украина, россия, новости