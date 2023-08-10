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17 атак ВСУ отбиты: на Донецком направлении Киев потерял еще 290 боевиков
17 атак ВСУ отбиты: на Донецком направлении Киев потерял еще 290 боевиков - РИА Новости Крым, 10.08.2023
17 атак ВСУ отбиты: на Донецком направлении Киев потерял еще 290 боевиков
Около 300 солдат потеряли вооруженные силы Украины на Донецком направлении за минувшие сутки, российской группировкой войск "Южная" отражены 17 украинских атак. РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T14:01
2023-08-10T14:01
2023-08-10T14:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Около 300 солдат потеряли вооруженные силы Украины на Донецком направлении за минувшие сутки, российской группировкой войск "Южная" отражены 17 украинских атак. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также украинские силы лишились двух боевых бронированных машин, трех автомобилей, двух самоходных артиллерийских установок Krab и "Акация", артиллерийской системы М777 производства США, двух гаубиц Д-20.Как сообщалось, накануне российские войска отразили 16 атак и контратак ВСУ на четырех направлениях, противник потерял около 800 военнослужащих и 54 единицы техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине: уничтожены 33 боевикаУничтоженные боевики и техника: ВСУ продолжают нести огромные потериПогибли пять человек: ВСУ обстреляли предприятие на Запорожье из HIMARS
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, украина, россия, новости
17 атак ВСУ отбиты: на Донецком направлении Киев потерял еще 290 боевиков
Минобороны: военные отразили на Донецком направлении 17 атак ВСУ, уничтожены 290 боевиков