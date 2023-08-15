https://crimea.ria.ru/20230815/gruppirovka-dnepr-unichtozhila-esche-38-boevikov-lodki-i-oruzhie-vsu-1130743286.html

Группировка "Днепр" уничтожила еще 38 боевиков, лодки и оружие ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила еще 38 боевиков, лодки и оружие ВСУ - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Группировка "Днепр" уничтожила еще 38 боевиков, лодки и оружие ВСУ

Российская группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила четыре лодки противника, миномет и гаубицу ВСУ, противник потерял еще 38 боевиков убитыми и ранеными,... РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T13:29

2023-08-15T13:29

2023-08-15T13:29

новости сво

группировка войск "днепр"

херсонская область

каховка

армия и флот

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила четыре лодки противника, миномет и гаубицу ВСУ, противник потерял еще 38 боевиков убитыми и ранеными, сообщают экстренные службы региона.В островной зоне российские военные разбили 120-миллиметровый минометный расчет противника с боекомплектом, пятеро боевиков ВСУ ликвидированы, двое ранены.На Херсонском направлении потоплены четыре лодки с боевиками ВСУ, гаубица М-777 с боекомплектом, выведены из строя пять единиц автомобильной техники, общие потери ВСУ на данном направлении составили 19 человек убитыми и 12 ранеными.На Каховском направлении уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, семеро боевиков ВСУ убиты, четверо получили ранения различной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине: уничтожены 33 боевикаГруппировка "Днепр" разбила склад ВСУ с иностранными снарядами и М-777На Украине чиновника подозревают в краже лодок для форсирования Днепра

херсонская область

каховка

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, группировка войск "днепр", херсонская область, каховка, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу