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Группировка "Днепр" уничтожила еще 38 боевиков, лодки и оружие ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила еще 38 боевиков, лодки и оружие ВСУ - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Группировка "Днепр" уничтожила еще 38 боевиков, лодки и оружие ВСУ
Российская группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила четыре лодки противника, миномет и гаубицу ВСУ, противник потерял еще 38 боевиков убитыми и ранеными,... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T13:29
2023-08-15T13:29
2023-08-15T13:29
новости сво
группировка войск "днепр"
херсонская область
каховка
армия и флот
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила четыре лодки противника, миномет и гаубицу ВСУ, противник потерял еще 38 боевиков убитыми и ранеными, сообщают экстренные службы региона.В островной зоне российские военные разбили 120-миллиметровый минометный расчет противника с боекомплектом, пятеро боевиков ВСУ ликвидированы, двое ранены.На Херсонском направлении потоплены четыре лодки с боевиками ВСУ, гаубица М-777 с боекомплектом, выведены из строя пять единиц автомобильной техники, общие потери ВСУ на данном направлении составили 19 человек убитыми и 12 ранеными.На Каховском направлении уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, семеро боевиков ВСУ убиты, четверо получили ранения различной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине: уничтожены 33 боевикаГруппировка "Днепр" разбила склад ВСУ с иностранными снарядами и М-777На Украине чиновника подозревают в краже лодок для форсирования Днепра
херсонская область
каховка
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РИА Новости Крым
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новости сво, группировка войск "днепр", херсонская область, каховка, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу
Группировка "Днепр" уничтожила еще 38 боевиков, лодки и оружие ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила за сутки еще 38 боевиков, лодки и оружие ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила четыре лодки противника, миномет и гаубицу ВСУ, противник потерял еще 38 боевиков убитыми и ранеными, сообщают экстренные службы региона.
В островной зоне российские военные разбили 120-миллиметровый минометный расчет противника с боекомплектом, пятеро боевиков ВСУ ликвидированы, двое ранены.
На Херсонском направлении потоплены четыре лодки с боевиками ВСУ, гаубица М-777 с боекомплектом, выведены из строя пять единиц автомобильной техники, общие потери ВСУ на данном направлении составили 19 человек убитыми и 12 ранеными.
На Каховском направлении уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, семеро боевиков ВСУ убиты, четверо получили ранения различной степени тяжести.
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