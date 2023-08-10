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На Украине чиновника подозревают в краже лодок для форсирования Днепра - РИА Новости Крым, 10.08.2023
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На Украине чиновника подозревают в краже лодок для форсирования Днепра
На Украине чиновника подозревают в краже лодок для форсирования Днепра - РИА Новости Крым, 10.08.2023
На Украине чиновника подозревают в краже лодок для форсирования Днепра
Главу Белгород-Днестровского райсовета Одесской области Григория Мельниченко подозревают в краже лодок, предназначенных для форсирования Днепра, сообщает RT со... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T17:29
2023-08-10T17:29
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Главу Белгород-Днестровского райсовета Одесской области Григория Мельниченко подозревают в краже лодок, предназначенных для форсирования Днепра, сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.По данным издания, чиновника уже задержала Служба безопасности Украины. Помимо кражи лодок, его подозревают в совершении других преступлений. По информации из открытых источников, Григорий Мельниченко уже неоднократно имел проблемы с представителями службы безопасности.Украинские военные постоянно пытаются пересечь реку и высадиться на левом берегу в Херсонской области, но их атаки успешно отбивают.В июне украинские военные Telegram-каналы сообщали, что руководство ВСУ планирует проведение десантной операции ВСУ на левом берегу Днепра под названием "День Д". Она готовилась украинским генштабом и британской внешнеполитической разведкой MI6. По некоторым данным, в ходе операции ВСУ планировалось навести три переправы: из Никополя на Каменку-Днепровскую, из Дудчан на Большую Лепитиху и из Береслава на Каховку.Военный и политический эксперт Алексей Анпилогов в интервью РИА Новости Крым заявил, что эта авантюра, если она будет осуществлена, приведет только к многочисленным жертвам и потерям в технике.При этом попытки форсировать реку и захватить плацдарм на левом берегу ВСУ предпринимают регулярно, но безуспешно. На протяжении последнего месяца было зафиксировано несколько таких десантов, обычно для этого использовалось не больше двух-трех лодок.8 августа российские военные пресекли попытку высадки врага на левом берегу Днепра, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, ночью боевики ВСУ пытались высадиться с двух катеров возле села Казачьи Лагеря, но их лодки были уничтожены.15 июля бойцы группировки войск "Днепр" пресекли попытку боевиков киевского режима форсировать реку Днепр в районе Софиевки. Были потоплены три лодки, находившиеся в них боевики уничтожены.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Херсоном уничтожены плавсредства и артиллерийские расчеты ВСУВСУ ведут очередные провальные атаки – отражено 16 попыток наступленияПодразделения ВСУ на Антоновском мосту уничтожены - Минобороны
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РИА Новости Крым
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, украина, сбу (служба безопасности украины), одесская область, общество
На Украине чиновника подозревают в краже лодок для форсирования Днепра

Чиновника на Украине подозревают в краже лодок, предназначенных для форсирования Днепра

17:29 10.08.2023
 
© RTУкраинского чиновника подозревают в краже лодок, предназначенных для форсирования Днепра
Украинского чиновника подозревают в краже лодок, предназначенных для форсирования Днепра
© RT
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Главу Белгород-Днестровского райсовета Одесской области Григория Мельниченко подозревают в краже лодок, предназначенных для форсирования Днепра, сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.
По данным издания, чиновника уже задержала Служба безопасности Украины. Помимо кражи лодок, его подозревают в совершении других преступлений. По информации из открытых источников, Григорий Мельниченко уже неоднократно имел проблемы с представителями службы безопасности.
Украинские военные постоянно пытаются пересечь реку и высадиться на левом берегу в Херсонской области, но их атаки успешно отбивают.
В июне украинские военные Telegram-каналы сообщали, что руководство ВСУ планирует проведение десантной операции ВСУ на левом берегу Днепра под названием "День Д". Она готовилась украинским генштабом и британской внешнеполитической разведкой MI6. По некоторым данным, в ходе операции ВСУ планировалось навести три переправы: из Никополя на Каменку-Днепровскую, из Дудчан на Большую Лепитиху и из Береслава на Каховку.
Военный и политический эксперт Алексей Анпилогов в интервью РИА Новости Крым заявил, что эта авантюра, если она будет осуществлена, приведет только к многочисленным жертвам и потерям в технике.
При этом попытки форсировать реку и захватить плацдарм на левом берегу ВСУ предпринимают регулярно, но безуспешно. На протяжении последнего месяца было зафиксировано несколько таких десантов, обычно для этого использовалось не больше двух-трех лодок.
8 августа российские военные пресекли попытку высадки врага на левом берегу Днепра, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, ночью боевики ВСУ пытались высадиться с двух катеров возле села Казачьи Лагеря, но их лодки были уничтожены.
15 июля бойцы группировки войск "Днепр" пресекли попытку боевиков киевского режима форсировать реку Днепр в районе Софиевки. Были потоплены три лодки, находившиеся в них боевики уничтожены.
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