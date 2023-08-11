https://crimea.ria.ru/20230811/gruppirovka-dnepr-razbila-sklad-vsu-s-inostrannymi-snaryadami-i-m-777-1130669479.html
Группировка "Днепр" разбила склад ВСУ с иностранными снарядами и М-777
Группировка "Днепр" разбила склад ВСУ с иностранными снарядами и М-777 - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Группировка "Днепр" разбила склад ВСУ с иностранными снарядами и М-777
Группировка войск "Днепр" уничтожила склад с западными артиллерийскими снарядами, иностранную гаубицу, позиции и лодки ВСУ. Противник потерял 23 боевика убитыми РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T11:43
2023-08-11T11:43
2023-08-11T11:55
херсонская область
новости сво
группировка войск "днепр"
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Группировка войск "Днепр" уничтожила склад с западными артиллерийскими снарядами, иностранную гаубицу, позиции и лодки ВСУ. Противник потерял 23 боевика убитыми и 14 ранеными. Об этом сообщают экстренные службы региона.Кроме того, в островной зоне поражен 120 мм миномет, расчет и боекомплект к нему. ВСУ потеряли семь боевиков – три боевика уничтожены, четыре получили ранения различной степени тяжести. Также разбита гаубица МСТА-Б с боекомплектом и четырьмя членами экипажа. На Херсонском направлении в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" уничтожены лодка и пять боевиков ВСУ. На Каховском направлении российские бойцы уничтожили позицию подразделений ВСУ, в результате чего враг понес потери в численности состава: два боевика убито, четыре ранено. Также уничтожен 120 мм миномет, расчет и боекомплект к нему. Погибли четыре боевика ВСУ, двое получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине: уничтожены 33 боевикаУничтоженные боевики и техника: ВСУ продолжают нести огромные потери17 атак ВСУ отбиты: на Донецком направлении Киев потерял еще 290 боевиков
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херсонская область, новости сво, группировка войск "днепр", потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
Группировка "Днепр" разбила склад ВСУ с иностранными снарядами и М-777
Группировка "Днепр" уничтожила склад с западными боеприпасами для ВСУ в Херсонской области
11:43 11.08.2023 (обновлено: 11:55 11.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Группировка войск "Днепр" уничтожила склад с западными артиллерийскими снарядами, иностранную гаубицу, позиции и лодки ВСУ. Противник потерял 23 боевика убитыми и 14 ранеными. Об этом сообщают экстренные службы региона.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены склад с боеприпасами, в том числе и к артиллерийским системам иностранного производства, четыре единицы автомобильной техники выведены из строя. Ликвидирована и гаубица М-777 с боекомплектом, враг потерял пять боевиков ,еще двое получили ранения различной степени тяжести", - сказано в сообщении.
Кроме того, в островной зоне поражен 120 мм миномет, расчет и боекомплект к нему. ВСУ потеряли семь боевиков – три боевика уничтожены, четыре получили ранения различной степени тяжести. Также разбита гаубица МСТА-Б с боекомплектом и четырьмя членами экипажа.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" уничтожены лодка и пять боевиков ВСУ.
На Каховском направлении российские бойцы уничтожили позицию подразделений ВСУ, в результате чего враг понес потери в численности состава: два боевика убито, четыре ранено. Также уничтожен 120 мм миномет, расчет и боекомплект к нему. Погибли четыре боевика ВСУ, двое получили ранения.
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