https://crimea.ria.ru/20230811/gruppirovka-dnepr-razbila-sklad-vsu-s-inostrannymi-snaryadami-i-m-777-1130669479.html

Группировка "Днепр" разбила склад ВСУ с иностранными снарядами и М-777

Группировка "Днепр" разбила склад ВСУ с иностранными снарядами и М-777 - РИА Новости Крым, 11.08.2023

Группировка "Днепр" разбила склад ВСУ с иностранными снарядами и М-777

Группировка войск "Днепр" уничтожила склад с западными артиллерийскими снарядами, иностранную гаубицу, позиции и лодки ВСУ. Противник потерял 23 боевика убитыми РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T11:43

2023-08-11T11:43

2023-08-11T11:55

херсонская область

новости сво

группировка войск "днепр"

потери всу

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Группировка войск "Днепр" уничтожила склад с западными артиллерийскими снарядами, иностранную гаубицу, позиции и лодки ВСУ. Противник потерял 23 боевика убитыми и 14 ранеными. Об этом сообщают экстренные службы региона.Кроме того, в островной зоне поражен 120 мм миномет, расчет и боекомплект к нему. ВСУ потеряли семь боевиков – три боевика уничтожены, четыре получили ранения различной степени тяжести. Также разбита гаубица МСТА-Б с боекомплектом и четырьмя членами экипажа. На Херсонском направлении в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" уничтожены лодка и пять боевиков ВСУ. На Каховском направлении российские бойцы уничтожили позицию подразделений ВСУ, в результате чего враг понес потери в численности состава: два боевика убито, четыре ранено. Также уничтожен 120 мм миномет, расчет и боекомплект к нему. Погибли четыре боевика ВСУ, двое получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине: уничтожены 33 боевикаУничтоженные боевики и техника: ВСУ продолжают нести огромные потери17 атак ВСУ отбиты: на Донецком направлении Киев потерял еще 290 боевиков

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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