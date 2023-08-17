https://crimea.ria.ru/20230817/gruppa-dnepr-bet-vraga-vsu-poteryali-esche-44-boevika-za-sutki-1130779922.html

Группа "Днепр" бьет врага: ВСУ потеряли еще 44 боевика за сутки

Группа "Днепр" бьет врага: ВСУ потеряли еще 44 боевика за сутки - РИА Новости Крым, 17.08.2023

Группа "Днепр" бьет врага: ВСУ потеряли еще 44 боевика за сутки

В результате работы российской группировки "Днепр" ВСУ за сутки потеряли на Херсонском направлении еще 44 боевика, а также лодки и вооружение. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T12:32

2023-08-17T12:32

2023-08-17T14:30

новости сво

херсонская область

группировка войск "днепр"

армия и флот

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В результате работы российской группировки "Днепр" ВСУ за сутки потеряли на Херсонском направлении еще 44 боевика, а также лодки и вооружение. Об этом сообщают экстренные службы региона.В островной зоне уничтожены гаубица Д-30 с боекомплектом, трое военнослужащих ВСУ погибли, пятеро получили ранения различной степени тяжести.На Херсонском направлении разбиты две лодки, два 120-миллиметровых минометных расчета с боекомплектами, позиция одного из подразделений ВСУ. Общие потери противника составили 18 неонацистов убитыми и 15 ранеными.Днем ранее российская группировка "Днепр" ликвидировала на Херсонщине более 30 боевиков ВСУ, вражеские лодки, вооружение и технику. Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Днепр" уничтожила еще 38 боевиков, лодки и оружие ВСУУничтоженные боевики и техника: ВСУ продолжают нести огромные потериУтрачены безвозвратно: сколько людей и техники потеряли ВСУ за сутки

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, херсонская область, группировка войск "днепр", армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу