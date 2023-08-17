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Группа "Днепр" бьет врага: ВСУ потеряли еще 44 боевика за сутки - РИА Новости Крым, 17.08.2023
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Группа "Днепр" бьет врага: ВСУ потеряли еще 44 боевика за сутки
Группа "Днепр" бьет врага: ВСУ потеряли еще 44 боевика за сутки - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Группа "Днепр" бьет врага: ВСУ потеряли еще 44 боевика за сутки
В результате работы российской группировки "Днепр" ВСУ за сутки потеряли на Херсонском направлении еще 44 боевика, а также лодки и вооружение. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T12:32
2023-08-17T14:30
новости сво
херсонская область
группировка войск "днепр"
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В результате работы российской группировки "Днепр" ВСУ за сутки потеряли на Херсонском направлении еще 44 боевика, а также лодки и вооружение. Об этом сообщают экстренные службы региона.В островной зоне уничтожены гаубица Д-30 с боекомплектом, трое военнослужащих ВСУ погибли, пятеро получили ранения различной степени тяжести.На Херсонском направлении разбиты две лодки, два 120-миллиметровых минометных расчета с боекомплектами, позиция одного из подразделений ВСУ. Общие потери противника составили 18 неонацистов убитыми и 15 ранеными.Днем ранее российская группировка "Днепр" ликвидировала на Херсонщине более 30 боевиков ВСУ, вражеские лодки, вооружение и технику. Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Днепр" уничтожила еще 38 боевиков, лодки и оружие ВСУУничтоженные боевики и техника: ВСУ продолжают нести огромные потериУтрачены безвозвратно: сколько людей и техники потеряли ВСУ за сутки
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, херсонская область, группировка войск "днепр", армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Группа "Днепр" бьет врага: ВСУ потеряли еще 44 боевика за сутки

Бойцы группы "Днепр" уничтожили за сутки десятки боевиков, лодки и вооружения ВСУ

12:32 17.08.2023 (обновлено: 14:30 17.08.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В результате работы российской группировки "Днепр" ВСУ за сутки потеряли на Херсонском направлении еще 44 боевика, а также лодки и вооружение. Об этом сообщают экстренные службы региона.
В островной зоне уничтожены гаубица Д-30 с боекомплектом, трое военнослужащих ВСУ погибли, пятеро получили ранения различной степени тяжести.
На Херсонском направлении разбиты две лодки, два 120-миллиметровых минометных расчета с боекомплектами, позиция одного из подразделений ВСУ. Общие потери противника составили 18 неонацистов убитыми и 15 ранеными.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении уничтожены САУ 2С3 "Акация" с боекомплектом и экипажем в составе трех боевиков ВСУ", - сказано в сообщении.
Днем ранее российская группировка "Днепр" ликвидировала на Херсонщине более 30 боевиков ВСУ, вражеские лодки, вооружение и технику.
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Новости СВОХерсонская областьГруппировка войск "Днепр"Армия и флотВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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